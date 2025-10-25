UFC 321 : Aspinall vs Gane : le choc des poids lourds sans abonnement

UFC 321: Aspinall vs Gane : la puissance brute anglaise affronte la précision française. Deux styles opposés, deux trajectoires différentes, mais une seule ceinture à l’Etihad Arena. Le britannique arrive favori, le français outsider, mais avec un mental de combattant.

UFC 321 – Aspinall vs Gane en live gratuit : plongez au cœur du choc ! L’adrénaline monte à Abu Dhabi ! Sur Canal Goat, regardez le combat en HD, fluide et sans coupure, avec une navigation ultra simple. Ne ratez rien, vivez l’intensité comme si vous étiez dans la cage. Voici comment profiter d’un accès instantané : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement

Abu Dhabi va trembler. Tom Aspinall, l’anglais foudroyant, débarque avec un KO moyen en 2 minutes et 2 secondes. Face à lui, Ciryl Gane, le ‘Bon Gamin’, élégant et méthodique, cherche enfin à décrocher le titre qu’il a frôlé deux fois. D’un côté, la puissance et la lutte clinique d’un champion invaincu en première ronde.

De l’autre, le jeu de jambes, le timing et le striking affûté d’un français en mission. Ici, une frappe, un clinch, une feinte peut faire basculer le combat. Les deux combattants sont au sommet de leur forme, avec des enjeux colossaux : Aspinall veut confirmer sa suprématie, Gane tenter le coup de maître pour devenir le premier champion français incontesté.

À Abu Dhabi, la puissance britannique défie le flair français

Si le combat se résumait à la force pure, Aspinall aurait déjà bouclé l’affaire. Avec 85 % de ses victoires par KO et un contrôle au sol quasi-implacable, l’anglais incarne la machine à KO ultime. Son dernier duel face à Curtis Blaydes, terminé en 60 secondes, en est la preuve éclatante. Mais Gane n’est pas n’importe quel adversaire : 72 % de striking accuracy, un timing redoutable, une mobilité qui fait danser les poids lourds les plus massifs. Le Français a travaillé son sol à Dubaï, avec des grapplers de niveau mondial, pour corriger ses failles passées. Il a le cardio, la technique et l’expérience pour tenir le rythme et punir les erreurs du Britannique.

Pour autant, l’avantage physique et la violence du jeu au sol penchent du côté d’Aspinall. Chaque clinch, chaque projection pourrait être décisive, et Gane, malgré sa préparation minutieuse, devra éviter de tomber dans le piège de la lutte. Le Français devra imposer son rythme et rester debout, utiliser sa précision pour fatiguer le champion. Mais si Aspinall impose sa cadence, il transformera le combat en massacre express.

Le pronostic est net : Tom Aspinall a la puissance et la versatilité pour finir par soumission ou KO dans le premier round. Gane aura des éclairs de génie, des phases de striking léché, mais la machine britannique est trop robuste, trop rapide et trop imprévisible. Le ‘Bon Gamin’ pourra rêver, mais ce samedi, c’est Aspinall qui dictera la loi dans l’octogone. Punchline finale : à Abu Dhabi, la France espère, l’Angleterre frappe.

Le 25 octobre 2025, l’Etihad Arena d’Abu Dhabi vibrera pour UFC 321, avec en main event le choc des poids lourds Tom Aspinall vs Ciryl Gane. D’un côté, Aspinall impose sa puissance et sa vitesse. De l’autre, Gane danse autour de ses adversaires, frappes calculées, mobilité exceptionnelle.

Pour ne rien manquer de ce duel et ressentir chaque impact comme si vous étiez au bord de la cage, rendez-vous sur Canal Goat, la plateforme idéale pour un streaming gratuit, fluide et en HD. L’interface est simple, intuitive : un clic et vous plongez dans l’arène, sans pubs ni interruptions, avec une stabilité qui garantit que chaque coup et chaque mouvement arrivent net et précis à l’écran. Les images sont fluides, les ralentis percutants, et la tension palpable à travers votre écran.

L’immersion ne s’arrête pas là : la foule vibre, les cris résonnent et chaque crochet ou takedown vous fait sentir l’intensité du combat comme si vous y étiez. Pour les fans hors de France, un VPN comme NordVPN permet de contourner les géoblocages en toute sécurité. Il suffit de quelques clics pour se connecter à un serveur compatible et accéder à la diffusion premium, garantissant une expérience sans lag et sans stress.

Avec Canal Goat et un VPN pour le streaming, regarder Aspinall vs Gane devient simple, gratuit et totalement immersif. Plus besoin de chercher, de craindre les pubs ou les diffusions saccadées : chaque instant du combat est capté dans sa violence, sa beauté et sa tension, directement chez vous. Préparez-vous, installez votre écran, ajustez le volume et laissez-vous transporter au cœur de l’action. Ce 25 octobre, l’UFC 321 est à portée de clic et la cage n’a jamais été aussi proche.

UFC 321 : Aspinall vs. Gane : infos pratiques

L’UFC 321 se tiendra le samedi 25 octobre 2025 à l’Etihad Arena, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

Horaires des combats en heure locale France

La carte pré-préliminaire débutera à 16h00, 18h pour la carte préliminaire et 20h pour la carte principale

Programmation complète de l’événement

Carte principale

Tom Aspinall (Angleterre) VS Ciryl Gane (France) : poids lourds – combat pour le titre

Virna Jandiroba (Brésil) VS Mackenzie Dern (Brésil) : poids paille féminin – combat pour le titre

Umar Nurmagomedov (Russie) VS Mario Bautista (USA) : poids coq

Alexander Volkov (Russie) VS Jailton Almeida (Brésil) : poids lourds

Aleksandar Rakic (Serbie) VS Azamat Murzakanov (Russie) : poids mi-lourds

Carte préliminaire

Nasrat Haqparast (Allemagne) VS Quillan Salkilld (Australie) : poids légers

Ikram Aliskerov (Russie) VS JunYong Park (Corée du Sud) : poids moyens

Ludovit Klein (Slovaquie) VS Mateusz Rębecki (Pologne) : poids légers

Abdul-Kareem Al-Selwady (USA) VS Matheus Camilo (Brésil) : poids légers

Valter Walker (Brésil) VS Louie Sutherland (Écosse) : poids lourds

Nathaniel Wood (Angleterre) VS Jose Miguel Delgado (USA) : poids plumes

Hamdy Abdelwahab (Égypte) VS Chris Barnett (Espagne) : poids lourds

Azat Maksum (Kazakhstan) VS Mitch Raposo (USA) : poids mouches

Jaqueline Amorim (Brésil) VS Mizuki (Japon) : poids paille féminin

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn