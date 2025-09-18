Toyota dévoile le e-Palette : Le futur du véhicule multifonction

Toyota vient de lancer l’e-Palette, et on dirait un Lego géant du futur ! Ce véhicule électrique autonome et modulable se transforme en bus, camion de livraison ou même boutique mobile en un clin d’œil.

Zéro émission, maximum de flexibilité : il redéfinit l’art de se déplacer en ville. Préparez-vous à voir débarquer ces boîtes sur roues… et à ne plus jamais voir la mobilité de la même façon !

Toyota e-Palette : le véhicule multifonction qui réinvente la ville

Toyota vient de lancer son e-Palette, un véhicule électrique qui promet de transformer nos rues en terrain de jeu mobile. Avec son design épuré et ses larges baies vitrées, ce bijou de technologie n’est pas qu’un simple moyen de transport.

C’est un espace modulable qui devient tour à tour bus, boutique itinérante ou même studio de divertissement. Imaginez : le matin, il transporte des passagers ; l’après-midi, il sert de café roulant. La ville n’a jamais paru aussi flexible !

Un intérieur pensé pour tous… et pour tout

La Toyota e-Palette mise sur l’accessibilité : plancher surbaissé, portes coulissantes larges et rampe électrique permettent aux personnes à mobilité réduite de monter sans aide. À l’intérieur, l’espace généreux se customise à l’infini — installez-y des écrans pour un concert mobile, ou des présentoirs pour vendre des produits. Avec 17 places assises et debout, ce véhicule est un véritable couteau suisse urbain.

La sécurité et l’autonomie en pilier

Toyota ne plaisante pas avec la sécurité. L’e-Palette intègre déjà la conduite automatisée de niveau 2, et vise le niveau 4 d’ici 2027. Capteurs, LiDAR et systèmes redondants garantissent une conduite fiable. Cerise sur le gâteau : la direction by-wire réduit les efforts du conducteur et le volant atypique donne une impression de cockpit futuriste. Vous pouvez rouler sereinement jusqu’à 250 km avec une charge, et recharger 80% de la batterie en 40 minutes !

Quand le véhicule devient source d’énergie

En cas de panne ou de catastrophe, l’e-Palette se transforme en groupe électrogène mobile. Stationné, il fournit de l’énergie pour alimenter des équipements ou même dépanner un quartier. Une fonctionnalité ingénieuse qui ajoute une corde de plus à son arc déjà bien rempli.

Demain, dès aujourd’hui

Déployé dans la Toyota Woven City et bientôt dans d’autres villes, l’e-Palette incarne une vision audacieuse : celle d’une mobilité inclusive, flexible et émotionnelle. Toyota ne vend pas qu’un véhicule — il offre une plateforme à idées, capable de s’adapter à nos vies et à nos rêves. Prêt à voir débarquer ce cube sur roues dans votre rue ?

