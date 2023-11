Découvrez l’art de l’immortalité vampirique depuis votre canapé ! Les cinq saisons épiques de The Originals sont disponibles en streaming. Plongez dans l’histoire fascinante de la famille Mikaelson et laissez-vous envoûter par l’intrigue, l’amour et les sombres secrets qui les entourent. Suivez le guide pour regarder The Originals en streaming en France.

Entrez dans l’univers envoûtant de The Originals, la série télévisée dérivée du célèbre show Vampire Diaries. Préparez-vous à plonger au cœur d’une histoire captivante qui met en lumière le personnage charismatique de Niklaus Mikaelson et de sa famille. Diffusée entre 2013 et 2018, cette série épique compte 5 saisons, chacune étant une invitation à explorer le monde fascinant des vampires originaux.

Au fil des saisons, vous serez témoin de complots, de drames familiaux, de romances interdites et de confrontations surnaturelles. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous découvriez cette série emblématique pour la première fois, The Originals promet une aventure riche en rebondissements. Découvrez comment regarder The Originals en streaming en France.

Comment regarder The Originals en streaming en France ? Autrefois disponibles sur Netflix en France, les 5 saisons de The Originals ne sont désormais plus accessibles. Cependant, vous pouvez retrouver l’intégralité de la série sur le catalogue de Netflix US. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir une adresse IP américaine, c’est là qu’un VPN entre en jeu. Ce qu’il faut : Un abonnement Netflix

Un VPN Comment faire : Télécharger un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

Se connecter à Netflix

Regarder la série Essayer NordVPN gratuitement

The Originals : une saga épique de sang, de pouvoir et de famille

Dans les recoins mystérieux de la Nouvelle-Orléans, une ville empreinte de légendes et de magie, se cache une histoire captivante de vampires originaux. La série The Originals plonge les téléspectateurs dans un monde de ténèbres, de trahisons, d’amours interdits, et d’intrigues surnaturelles.

L’histoire tourne autour de la famille Mikaelson, les plus anciens vampires du monde, composée de Niklaus ou Klaus, Elijah, Rebekah, Kol et Finn. Klaus, le personnage central, est un hybride redoutable de vampire et de loup-garou. Il est également doté d’un charisme magnétique et d’une soif de pouvoir inextinguible. La série commence lorsque Klaus retourne à la Nouvelle-Orléans, la ville qu’il a aidé à construire il y a des siècles, après avoir fui la menace de son père, Mikael, un chasseur de vampires impitoyable.

La Nouvelle-Orléans est le théâtre d’une guerre de factions surnaturelles. D’ailleurs, Klaus est bien décidé à reprendre le contrôle de la ville. Il retrouve sa famille et se confronte à d’anciens alliés et ennemis.

Au fil des cinq saisons, The Originals tisse une toile complexe de rivalités familiales, de loyautés fragiles, de romances enflammées et de sacrifices déchirants. Chaque épisode révèle des secrets enfouis depuis longtemps et présente de nouveaux personnages, qu’ils soient amis ou ennemis.

Préparez-vous à une aventure surnaturelle inoubliable dans l’univers sombre et envoûtant de The Originals. Une fois que vous entrez dans ce monde, vous serez irrémédiablement accroché jusqu’au dernier souffle de cette épopée épique.

Regarder The Originals en streaming sur Netflix

The Originals, la série vampirique à succès, a connu un triomphe en France dès sa diffusion initiale. Les critiques élogieuses et la trame captivante ont conquis le public, qu’il s’agisse de fervents fans de l’univers Vampire Diaries ou de nouveaux adeptes du monde des Mikaelson.

Pendant un certain temps, les cinq saisons de la série étaient disponibles sur Netflix en France. Cependant, il est regrettable de constater que The Originals n’est plus disponible sur Netflix France. Cette nouvelle peut être décevante pour les fans. Néanmoins, il existe une solution pour ceux qui souhaitent revivre cette saga en streaming.

L’intégralité de la série The Originals est désormais accessible sur le catalogue de Netflix aux États-Unis. Pour y accéder, les téléspectateurs français devront contourner les restrictions géographiques en obtenant une adresse IP américaine, ce qui est possible grâce à l’utilisation d’un VPN.

Utiliser un VPN pour regarder The Originals

Pour les fans français qui souhaitent regarder The Originals, une option alternative s’offre à eux : l’utilisation d’un VPN dédié au streaming.

Ce service vous permet de modifier votre adresse IP et de dissimuler votre localisation réelle. En vous connectant à un serveur VPN basé aux États-Unis, vous pouvez ainsi contourner les limitations géographiques imposées par Netflix US.

Actuellement, NordVPN se distingue comme la solution la plus fiable et performante pour tous les passionnés de streaming et de contenu en ligne.

En plus de dépasser les restrictions géographiques et de vous donner accès à des bibliothèques de films et de séries du monde entier, NordVPN renforce également la sécurité et la confidentialité de votre navigation en ligne.

Le tarif de l’abonnement Netflix

Netflix est une plateforme de streaming de renommée mondiale, offrant une vaste gamme de contenus, que ce soit des séries, des films ou des documentaires. En France, l’abonnement mensuel au service SVOD est disponible à partir de 5,99 €. Cette tarification abordable permet aux abonnés de profiter d’un accès une bibliothèque riche en divertissements, avec la possibilité de regarder à tout moment et où que vous soyez. Par ailleurs, Netflix propose également divers forfaits avec différentes fonctionnalités.