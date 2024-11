The Amateur : Quand un hacker devient l’agent secret le plus redoutable

Rami Malek nous surprend avec son rôle inédit dans The Amateur. Il interprète Charlie Heller, un cryptographe de la CIA. À travers ce film, il démontre que l’action physique ne fait pas toute la force d’un espion. Son intellect et ses compétences en cybersécurité importent tout autant. Préparez-vous à découvrir un agent secret plus proche d’un hacker que d’un super-héros des films d’action.

The Amateur, un film avec Rami Malek en héros geek

Ce thriller met en scène Charlie Heller. C’est un agent secret qui ne suit pas les caractéristiques typiques, avec des armes et des bagages. Ancien hacker, il travaille principalement derrière un bureau. Sa principale fonction est de décoder des messages cryptés pour la CIA.

Tout bascule pour le personnage de Rami Malek dans The Amateur quand sa femme se fait tuer dans un attentat terroriste à Londres. Plutôt que de prendre les armes, Charlie se repose sur ses compétences en informatique. Il s’en sert pour venger sa femme et démanteler un réseau terroriste. Cette approche non conventionnelle dans le monde des films d’espionnage est ce qui rend le personnage de Charlie unique et intéressant.

Un film original montrant un espion dans un monde connecté

Le réalisateur James Hawes a pris un virage audacieux. Il n’a pas voulu suivre les clichés des films d’espionnage avec le long-métrage The Amateur dans lequel joue Rami Malek. Exit les scènes de poursuites effrénées ou les fusillades à outrance. À la place, l’histoire mise sur la tension, l’angoisse et l’ingéniosité du personnage principal.

À travers l’expertise de Charlie en chiffrement et en hacking, le film présente un espion unique. Il utilise des failles informatiques et de l’ingénierie sociale pour atteindre ses objectifs. Cela reflète parfaitement les enjeux actuels, où les cyberattaques ont un impact considérable sur notre sécurité. Ce thriller intitulé The Amateur avec Rami Malek nous rappelle une réalité dans notre époque ultra-connectée. C’est qu’un hacker peut être plus dangereux qu’un agent armé jusqu’aux dents.

Academy-Award winner Rami Malek takes the #D23Brasil stage to discuss his upcoming film #TheAmateur. pic.twitter.com/8pqBBECW71 — 20th Century Studios (@20thcentury) November 9, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.