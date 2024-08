The Union 2 : une suite au film à succès de Netflix ? Tout ce qu’on sait

Est-ce que Netflix va renouveler l'expérience pour The Union 2 ? Si vous avez adoré la performance de Halle Berry et Mark Wahlberg dans ce film d'espionnage, voici une nouvelle qui va certainement vous plaire !

Dès sa sortie, The Union, le nouveau film d'espionnage de Netflix a captivé les adeptes de streaming. Avec un beau mélange d'humour et d'action, il a su donner un nouveau souffle aux films du genre. Bien que les réactions restent divergentes, les fans en redemandent encore. D'où notre question pour The Union 2. Si vous vous demandez s'il y aura une suite pour réunir à nouveau ce duo charismatique, voici ce que nous savons sur le sujet !

Regarder The Union sur Netflix À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

The Union, conçu pour devenir une franchise ?

🖥 new on #Netflix



"The Union" tells the story of a simple construction worker who is roped into the espionage world by his former high school girlfriend. Learn more about the action comedy starring #MarkWahlberg and #HalleBerry in our review!https://t.co/vgMqxXdSHU — Film-Rezensionen.de (@filmrezensionen) August 16, 2024

Tout comme Mission Impossible et James Bond, The Union a été conçu pour avoir une potentielle suite. Nous sommes tous d'accord, le film n'a pas réinventé le genre, il faut cependant noter qu'il s'est inscrit dans la tradition des comédies d'action. C'est un parfait mélange d'intrigue légère et de scènes d'actions rythmées.

On s'attendait également à ce que la relation entre Mike et Roxanne soit exploré en profondeur, ce qui n'a pas été le cas dans ce premier volet. La scène du placard laisse donc une porte ouverte à une suite. Comme la fin de The Union a été volontairement suspendue, évitant le traditionnel baiser final, cela laisse une forte probabilité pour The Union 2.

Qui plus est, Netflix a toujours rêvé de créer des franchises. Il faut croire qu'avec The Union, ce rêve semble se concrétiser. Julian Farino, le réalisateur avait indiqué que la plateforme avait dès le début envisagé ce film comme le premier volet d'une série de trois. Ce genre de déclaration, combiné à la fin ouverte du film, laisse entrevoir la possibilité d'un The Union 2 !

Que pense les acteurs pour une potentielle suite ?

Les acteurs principaux, Mark Wahlberg et Halle Berry, ont également exprimé leur enthousiasme pour The Union 2. Dans diverses interviews, ils ont partagé leur désir de poursuivre l'aventure. Une suite pour ce film d'espionnage permettra de développer davantage la relation entre leurs personnages. Berry a notamment déclaré : « Une fois qu'ils se sont embrassés, c'est fini. Nous espérons que si nous faisons un deuxième film, nous laisserons la poursuite se poursuivre. On veut voir le voyage, voir ces deux amoureux du lycée se retrouver. »

De son côté, Wahlberg a laissé entendre que si une suite devait voir le jour, elle serait plus ambitieuse : « Si nous avons l'occasion de faire quelque chose d'autre, j'imagine qu'il y aura bien plus qu'un baiser. » Cette envie commune des acteurs et du réalisateur de continuer à explorer cet univers pourrait bien convaincre Netflix à donner le feu vert pour The Union 2. Rien n'a encore été confirmé du côté de la plateforme.

Il faudrait donc attendre le résultat des chiffres d'audience pour que Netflix soit convaincu de donner une suite à The Union. Si le film a atteint les attentes nécessaires (de la plateforme), on peut s'attendre à une suite, et cela malgré les critiques partagées. L'essentiel c'est de répondre à la demande du public, si elle est assez forte. Quoi qu'il en soit, les bases sont déjà là pour que The Union 2 puisse voir le jour. La balle est maintenant dans le camp de Netflix !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.