Mission Impossible : Top 5 des cascades les plus dangereuses de Tom Cruise

Pour marquer la sortie de Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 sur nos écrans ce 12 juillet, essayons de découvrir les tops 5 des cascades les plus dangereuses effectuées par Tom Cruise dans la saga Mission Impossible.

Devenu un véritable succès planétaire, la franchise des films Mission : Impossible demeure l’un des meilleurs blockbusters en matière de films d’espionnage. Alors, sans plus vous faire languier, voici les cascades dans lesquelles Tom Cruise a mis sa vie en danger et qui vont certainement vous glacer le sang !

Le saut de la mort à bord d’une moto dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning partie 1, Tom Cruise a réalisé son rêve d’enfant : faire le saut de la mort depuis une moto, l’une des cascades les plus mémorables dans Mission Impossible. L’acteur a pris un énorme risque en effectuant lui-même cette cascade, et c’est la plus dangereuse d’entre toutes. Lui-même l’a avoué au cours d’une interview donnée lors de la présentation du film.

En effet, pour réussir à maîtriser cette scène avec le maximum de précision, l’acteur s’est entraîné en réalisant près de 13 000 sauts à moto. L’une des raisons qui a rendu sensationnelle ce saut depuis la falaise d’Evel Knievel. La cascade qui restera dans les annales de l’histoire cinématographique !

L’ascension du Burj Khalifa dans Mission : Impossible – Protocole Fantôme

Parmi les cascades les plus mémorables dans la franchise Mission Impossible, il faut certainement noter l’ascension de Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde ! Dans Mission : Impossible – Protocole Fantôme, l’agent spécial Ethan Hunt doit gravir 828 mètres de hauteur pour atteindre le 130ème étage du gratte-ciel avec pour seul équipement de gants adhésifs.

Sauf que le harnais de l’acteur risquait de comprimer sa circulation sanguine sans oublier les risques de suffocation à cette altitude. Alors, pour éviter que le tournage ne se transforme en drame, l’équipe du tournage a dû effectuée une course contre la montre. Résultat final ? L’une des meilleures cascades que Tom Cruise a réalisée pour Mission impossible !

L’escalade à la Cliffhanger dans Mission : Impossible 2

Les mots pour dire que Tom Cruise est un fan incontesté d’escalades sont assez faibles, et il vient de nous le prouver, encore une fois dans cette séquence de Mission Impossible 2. En effet, Ethan Hunt adore embrasser les dangers même lorsqu’il n’est pas en mission. Pour ses vacances, l’agent spécial se met à escalader les canyons de Dead Horse Point, dans l’Utah.

Une scène époustouflante pour donner le coup d’envoi à Mission Impossible 2. Il faut croire que même John Woo, le réalisateur était au bout de sa surprise lorsque Tom Cruise s’est mis à escalader ces rochers rouges à 700 mètres d’altitude !

La plongée de Tom Cruise en apnée dans Mission : Impossible – Rogue Nation

Dans cet autre opus de Mission : Impossible, Ethan Hunt et son équipe ont pour mission d’échanger un fichier dans une base de données sous-marine. La scène la plus dangereuse avait été filmée lorsque Cruise et Ferguson se retrouvaient piéger et que la trappe d’évacuation n’arrivait pas à s’ouvrir. Les deux acteurs ont dû retenir leur respiration tout au long de la scène, et cela sans bouteille d’oxygène.

Pour réussir cette séquence, ils se sont entraînés à retenir leur souffle pendant six minutes. Le tournage durait 10 jours et à la fin de cette période, Tom Cruise se retrouvait avec de l’azote dans le sang et la difficulté à se remémorer de ses répliques à cause d’un brouillard cérébral. Heureusement pour lui, cela n’a pas duré longtemps. On peut croire qu’elle fait partie des cascades les plus dangereuses de l’acteur dans la saga Mission Impossible !

La chute de Tom Cruise depuis le plafond dans Mission : Impossible

Comme dans tous films d’espions qui se respectent, Mission : Impossible a également sa scène d’entrée dans une salle fermée à clé depuis le plafond ! Dans l’une des scènes, Ethan Hunt est suspendu à un câble pour pouvoir s’introduire dans le siège de la CIA depuis le plafond afin de ne pas déclencher l’alarme. Mais pour « pimenter » le film, le réalisateur a décidé de lâcher le câble.

On voit Tom Cruise jeter dans le vide mais tout va s’arrêter à quelques centimètres du sol, avant qu’il ne s’écrase complètement. Bien que ce ne soit pas l’une des cascades les plus mortelles de Tom Cruise dans Mission Impossible, l’acteur a subi plusieurs coups sur la tête jusqu’à ce que la scène finale soit tournée.