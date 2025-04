TF1+ : que vaut la chaîne de streaming gratuite ?

Si vous pensez que votre téléviseur va disparaître face à l’essor des smartphones, détrompez-vous ! Avec des applications comme TF1+, la télévision ne fait pas que résister, elle s’adapte et s’invite directement sur votre smartphone. Vous n’êtes plus coincé devant un écran fixe : désormais, vous emportez vos séries préférées, vos émissions incontournables et des films en exclusivité où que vous alliez. TF1+ transforme votre téléphone en une véritable télé à la demande...

Qu’est-ce que TF1+ ?

Accessible aux abonnés depuis l’adresse : https://www.tf1.fr/, TF1+ est une plateforme créée pour offrir aux utilisateurs un moyen simple et pratique d’accéder aux divers contenus proposés par le groupe TF1. Contrairement à myTF1, qui permet déjà de regarder des programmes en direct et en replay, ce nouveau portail enrichit l’expérience utilisateur. La plateforme apporte de nouvelles fonctionnalités et un contenu encore plus vaste. Avec TF1+, vous bénéficiez d’un accès amélioré aux séries, films et documentaires diffusés sur les chaînes du groupe. L’application est également pensée pour le visionnage classique et la découverte de nouveaux programmes selon vos préférences.

À qui s’adresse l’application TF1+ ?

Grande première en France, TF1+ est une plateforme gratuite pensée pour les amateurs de streaming qui recherchent une solution accessible sans mettre la main à la poche. Elle cible principalement les téléspectateurs francophones qui souhaitent explorer les contenus du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, etc.) sur différents écrans. La plateforme met à disposition des fonctionnalités adaptées aux utilisateurs mobiles. Les smartphones et tablettes sous iOS ou Android permettent ainsi de profiter des programmes en direct, en replay ou après téléchargement.

Pour les foyers équipés de smart TV, comme Samsung, LG ou Android TV, l’application propose une interface claire et une qualité d’image optimale. L’utilisation sur plusieurs écrans simultanés et les recommandations ajustées à chaque profil offrent une solution idéale pour les familles. TF1+ offre ainsi une combinaison parfaite entre accessibilité et personnalisation, adaptée à tous les modes de consommation modernes.

Quelles sont les fonctionnalités de la chaîne de streaming ?

Pour se démarquer dans l’univers compétitif des plateformes de streaming, TF1+ combine accessibilité et personnalisation grâce à des outils innovants. L’application intègre un guide TV interactif qui permet de visualiser en un clin d’œil les programmes disponibles en direct ou en replay, avec la possibilité de programmer des rappels pour ne manquer aucun épisode. Les utilisateurs peuvent organiser leur expérience via des listes de lecture personnalisées et une gestion optimisée des favoris, idéale pour suivre l’évolution des séries ou retrouver rapidement les films préférés, y compris en mode hors connexion grâce au téléchargement temporaire de contenus.

L’interface se distingue par son ergonomie intuitive, conçue pour une navigation fluide, même sur plusieurs appareils simultanément. La plateforme s’adapte aux habitudes de chaque utilisateur via des recommandations intelligentes, affinées en fonction de l’historique de visionnage. Pour les foyers, la multidiffusion permet à chacun de profiter de ses programmes indépendamment, tandis que la synchronisation multiécran assure une continuité de lecture entre smartphone, tablette et téléviseur. Ces fonctionnalités font de TF1+ une solution polyvalente qui allie simplicité d’usage et richesse de contenu.

Quelles différences entre MyTF1 et TF1+ ?

MyTF1 et TF1+ sont deux plateformes complémentaires du groupe TF1, mais avec des fonctionnalités distinctes. MyTF1 est le service historique de replay gratuit qui donne l’accès aux émissions des chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films pendant 7 à 30 jours après diffusion, avec des publicités. De son côté, TF1+ représente l’évolution de ce service avec une expérience enrichie avec des contenus exclusifs, un catalogue étendu et la possibilité de regarder sans publicité. Les deux services coexistent, mais TF1+ vise clairement à moderniser l’offre numérique du groupe TF1 pour concurrencer les grandes plateformes de SVOD.

La principale différence se trouve donc dans l’expérience utilisateur. TF1+ permet le téléchargement de contenus pour un visionnage hors ligne, une qualité 4K sur certains programmes et un accès simultané sur trois écrans. La plateforme intègre également des fonctionnalités avancées comme des recommandations personnalisées et un guide TV plus complet. MyTF1 reste, quant à elle, une solution basique de rattrapage TV, alors que la nouvelle venue se positionne comme une véritable plateforme de streaming essentiellement gratuite, avec des séries originales et des films introuvables nulle part ailleurs.

Sur quels supports regarder TF1+ ?

TF1+ se distingue par sa disponibilité sur une grande variété de plateformes et s’adapte à tous les modes de consommation. Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application sur smartphones et tablettes Android via Google Play ou sur iOS via l’App Store. Une version web complète l’offre pour les ordinateurs, accessible depuis les principaux navigateurs comme Chrome, Safari ou Edge. Pour le confort du salon, TF1+ est optimisé pour les smart TV des grandes marques (Samsung Tizen, LG webOS) et compatible avec les box multimédias (Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV). Les joueurs ne sont pas en reste, avec une application dédiée sur Xbox et PlayStation.

Innovation notable : TF1+ s’invite même dans l’habitacle des véhicules. Grâce à un partenariat exclusif avec Renault, l’application est intégrée aux systèmes multimédias de plusieurs modèles de la marque. Cette fonctionnalité permet aux passagers de profiter de leurs programmes préférés pendant les trajets et transforme les temps de transport en moments de divertissement. Cette couverture multi-supports, va du mobile à l’automobile, en passant par les écrans domestiques, fait de TF1+ une plateforme véritablement omniprésente dans le quotidien des Français. La synchronisation des comptes et la qualité d’image adaptative (jusqu’à 4K) garantissent une expérience fluide, quel que soit l’appareil utilisé.

TF1+ est-il entièrement gratuit ?

L’application TF1+ propose à la fois des options de streaming gratuit et un abonnement premium. Le modèle freemium vous permet de profiter d’une partie des contenus sans frais. Il vous donne ainsi un aperçu des capacités de la plateforme. Pour une expérience complète avec accès anticipé aux épisodes et sans publicités, il faut souscrire à des formules d’abonnement adaptées à vos besoins et envies.

Quel est le prix de l’abonnement premium ?

L’abonnement premium à TF1+ est proposé au prix de 5,99 € par mois, sans engagement, avec la possibilité de résilier à tout moment. Ce forfait inclut l’accès à l’intégralité du catalogue de contenus (séries, films, émissions, replay) sans publicité. Il y a aussi la possibilité de regarder les programmes en ultra HD (4K) lorsque c’est disponible. Les abonnés bénéficient également du téléchargement hors connexion pour visionner leurs contenus préférés sans connexion Internet, ainsi que de la multidiffusion (accès sur 3 écrans simultanément).

Il y a aussi une option annuelle à 69,90 €, soit une économie d’environ 16 % par rapport au tarif mensuel. Contrairement à l’offre gratuite (limitée en contenu et avec publicités), l’abonnement premium permet un accès illimité à toutes les exclusivités TF1+. Cela comprend les avant-premières et certains événements en direct. Les paiements s’effectuent par carte bancaire ou via les plateformes Apple et Google Pay. Il y a une période d’essai gratuit parfois proposée lors des campagnes promotionnelles.

TF1+ figure parmi les concurrentes de Netflix, qui offre une vaste bibliothèque internationale de films et de séries avec des abonnements dès 8,99 €/mois, ou encore Disney+, qui se distingue par son catalogue familial à partir de 8,99 €/mois. Elle peut également inquiéter Amazon Prime Video, pour 6,99 €/mois. Elle ajoute une dimension multifonctionnelle qui combine streaming et avantages liés à la livraison rapide. Ces offres concurrentes ciblent divers publics avec des caractéristiques uniques.

Profitez des contenus exclusifs de TF1+

Les films exclusifs TF1+

Le catalogue cinéma de TF1+ se distingue par ses avant-premières soigneusement sélectionnées. Les abonnés peuvent ainsi découvrir des productions récentes comme le blockbuster « Les Trois Mousquetaires« . Celui-ci est disponible trois mois seulement après sa sortie en salles. La plateforme met également en avant le cinéma français à travers sa collection dédiée. Elle comprend des œuvres acclamées telles que « Le Chêne » ou le biopic « Simone, le voyage du siècle« .

Les séries originales TF1+

Côté séries, TF1+ mise sur des productions exclusives qui font parler d’elles. La plateforme complète l’offre des séries quotidiennes phares de TF1 avec des contenus bonus inédits. Parmi les originalités les plus remarquables, on compte la nouvelle production « L’École de la vie« , conçue spécifiquement pour la plateforme. Le catalogue s’enrichit régulièrement avec des nouveautés. Cela inclut, entre autres, la série événement « Une affaire française » avec Kad Merad, dont le lancement est programmé pour septembre 2024. Ces séries bénéficient d’un traitement particulier, avec des versions longues et des suppléments exclusifs.

Les émissions et divertissements exclusifs

L’offre divertissement de TF1+ se démarque par ses programmes uniques. Les fans de télé-réalité apprécient particulièrement les déclinaisons exclusives de formats populaires, à l’image de « L’Amour est dans le pré : Au-delà des vignes« . Les émissions musicales ne sont pas en reste. Il y a des contenus complémentaires comme « The Voice : Les Coulisses » qui dévoile l’envers du décor.

Les documentaires bénéficient, quant à eux, d’un traitement premium, avec des versions longues enrichies de 30% de contenu inédit pour des séries comme « Secrets d’Histoire« . Cette approche qualitative s’applique également aux retransmissions sportives, avec des angles de vue et des analyses exclusives.

