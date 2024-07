Test du WOWGO 3 : un réel modèle de flexibilité !

Considéré comme l'un des meilleurs skateboards électriques de la marque, le WOWGO 3 mérite un test complet et minutieux. Ici, nous ne nous contenterons pas seulement de vous énumérer ses éléments internes. Il est question de vous donner les informations les plus importantes sur cette planche.

La souplesse est une des caractéristiques de base qui permet de déterminer la qualité d'un skateboard électrique. En termes de flexibilité, un modèle spécifique sur le marché semble se démarquer du lot. Pour nous en assurer, nous avons tenu à effectuer un test complet du WOWGO 3.

Caractéristiques techniques

Marque : WOWGO

WOWGO Poids : 7,8 kg

7,8 kg Vitesse maximale : 39 km

39 km Autonomie : 32 km

32 km Prix : 699 €

Présentation du WOWGO 3 : qu'est-ce que c'est ?

Ce n'est un secret pour personne, les skateboards électriques de la marque WOWGO connaissent un grand succès.

Les raisons en sont nombreuses, mais on peut y citer notamment la qualité de finition et le sens du détail, chaque modèle se démarquant selon différents aspects. Le WOWGO 3 n'y échappe pas, raison pour laquelle nous avons tenu à faire un test.

Si au niveau du design, la planche semble des plus classiques, ne vous y trompez pas, ce modèle brille par différentes caractéristiques. Tout d'abord, la forme du deck offre un grand confort d'utilisation, se prêtant également à une meilleure utilisation de la vitesse.

Assez fin, il s'agit pourtant de l'un des modèles les plus robustes de la marque. Son design assez neutre permet à n'importe qui de s'y essayer. En effet, le WOWGO 3 est un skateboard particulièrement accessible, utilisable pour d'innombrables activités, incluant le déplacement, le sport et autres amusements.

De plus, le modèle compte sur des fournisseurs de qualité comme Samsung pour des composants de premier choix. À cela les différentes caractéristiques que nous allons vous présenter.

Test du WOWGO 3 : caractéristiques et performances

Le modèle WOWGO est réputé pour proposer une expérience de conduite au top grâce à ses caractéristiques élevées.

Il est question ici de voir si le modèle tient ses promesses.

Deck et roues

Il est important WOWGO 3 est le skateboard le plus flexible de la marque, notre test minutieux nous l'a confirmé.

En effet, la planche de ce modèle profite d'une souplesse incroyable, étant donc adaptée à tous les terrains possibles. Comment cette prouesse est-elle possible ? Grâce à une planche spécialement conçue en bambou et de la fibre de verre. Un excellent travail puisque lors de la phase de test, la souplesse de la planche permet de mieux gérer les routes irrégulières. C'est simple, peu importe la nature du terrain, le deck tient bon. Une flexibilité exemplaire qui manque terriblement à certains modèles de skateboard électrique sur le marché.

Le WOWGO 3, ce n'est pas seulement une bonne planche, c'est aussi des roues massives et robustes. Ainsi, vous profitez de roues de 90 mm en polyuréthane. Cela vous permet de profiter d'une conduite plus agréable et sûre. La composition en polyuréthane permet à votre planche de rouler sur tous les terrains possibles, même les plus irréguliers.

Le seul petit hic se trouve au niveau du poids, le WOWGO 3 étant un skateboard assez lourd. S'il est vrai que son poids de 7,8 kg n'affecte pas grandement l'expérience de conduite, une planche plus légère n'aurait pas été de refus.

Vitesse maximale

Le WOWGO 3 est un modèle qui profite d'une vitesse impressionnante, soit 39 km/h limités à 25 km/h pour une utilisation en ville.

Cela est possible grâce à un double moteur Brushless de 250W, offrant des performances incroyables. C'est simple, que vous soyez en ville ou en dehors, ce moteur vous amènera toujours à bon port. Au niveau de la conduite, la sensation de vitesse est prenante, et l'accélération s'effectue efficacement au fur et à mesure.

La puissance est stable, car durant le test du WOWGO 3, nous n'avons remarqué aucune baisse de performance. Les différents modes de vitesse vous permettent de choisir les capacités adéquates selon l'activité.

En termes de performances, ce modèle n'a rien à envier aux autres planches de la même marque. Il tient aussi parfaitement tête aux modèles concurrents, dépassant même les performances d'un grand nombre de skateboard électriques sur le marché. Bien-sûr, la vitesse variera en fonction de plusieurs éléments comme le poids de l'utilisateur, le mode de conduite choisi et la nature de la route. Toutefois, en général, les performances de ce modèle sauront parfaitement satisfaire n'importe quel utilisateur.

Batterie et autonomie

Pour accompagner sa vitesse impressionnante, le WOWGO 3 profite d'une autonomie tout aussi impressionnante.

En effet, ce modèle profite d'une batterie Lithium-Ion 8000 mAh capable de proposer une autonomie de plus de 32 km. Un excellent résultat qui vous permet également de vous déplacer sur tous les terrains. L'autonomie est suffisante pour voyager librement hors de la ville.

Il est important de noter que l'autonomie variera selon le degré d'utilisation. En effet, plus vous utilisez la pleine puissance de l'appareil et plus l'autonomie sera limitée. Avec les différents modes de conduite, vous pourrez gérer au mieux la puissance de votre batterie.

Le temps de recharge de 3 à 4 heures est correct, vous permettant de l'utiliser plusieurs fois dans la journée. De plus, l'autonomie est assez élevée pour que vous puissiez traverser de longues distances sans problème.

Ainsi, l'autonomie s'accorde parfaitement à la vitesse de l'appareil, constituant un parfait équilibre. Il s'agit aujourd'hui de l'un des meilleurs skateboards électriques lorsqu'on parle de rapport vitesse/autonomie.

Contrôle

Le WOWGO 3 possède une télécommande sans fil Bluetooth efficace, parfaitement ergonomique et facile à manier.

Cette télécommande vous permet ainsi de contrôler minutieusement la vitesse et le freinage de l'appareil. Vous avez également la possibilité de désactiver le mode électrique pour transformer l'appareil en planche à roulettes des plus classiques, idéale si vous voulez plus d'activités physiques. Cela permet aussi de limiter la consommation de la batterie.

De plus, la télécommande vous permet de passer d'un mode de conduite à un autre selon les besoins. Le plus intéressant étant le mode Turbo ESC pour les amoureux de vitesses et de puissances. Si l'on devait noter un élément manquant, ce serait un écran d'affichage pour avoir des informations complètes sur l'appareil.

Test de WOWGO 3 : analyse du prix

Modèle de qualité, le WOWGO 3 est pourtant accessible, que ce soit pour les plus curieux ou pour les débutants qui cherchent une planche abordable.

En effet, il est disponible à un prix de 699 € dans la majorité des boutiques. S'il est vrai que cela constitue tout de même un investissement, ce prix est largement justifié par les nombreuses qualités de l'appareil. Que ce soit la planche, les roues, le moteur ou la batterie, ce skateboard électrique a tout pour être un modèle haut de gamme. Pourtant, il reste parfaitement accessible.

Il s'agit d'ailleurs de l'un des modèles de la marque WOWGO ayant le meilleur rapport qualité-prix. De plus, la qualité et fiabilité de la marque elle-même n'est plus à prouver. Cela fait de ce modèle une réelle valeur sûre.

Si vous avez le budget adapté, alors n'hésitez pas et optez pour ce modèle haut en couleur et qui ne manquera certainement pas de vous surprendre.

À qui s'adresse ce skateboard électrique ?

Le WOWGO 3 est une planche à roulettes électrique qui s'adresse principalement aux passionnés de glisse et aux citadins en quête de mobilité rapide et écologique.

Cette planche, dotée des meilleures caractéristiques, saura satisfaire n'importe qui en quête d'un moyen sûr de se déplacer. Aussi, les utilisateurs urbains apprécieront particulièrement la maniabilité de la planche dans les rues encombrées. Grâce à son système de freinage rapide et à sa capacité de navigation sur différents types de terrains, le WOWGO 3 se montre polyvalent et efficace dans diverses situations.

Pour les amateurs de sensations fortes, le WOWGO 3 propose des performances impressionnantes avec une vitesse maximale de 39 km/h, permettant des déplacements rapides et des montées d'adrénaline. L'autonomie de la batterie, allant jusqu'à 32 kilomètres, en fait un compagnon fiable pour de longues balades sans se soucier de la recharge fréquente.

En résumé, le WOWGO 3 cible principalement les riders passionnés et les citadins actifs, en leur offrant un moyen de transport à la fois ludique et fonctionnel. Pourtant, il ne délaisse pas les débutants en quête de perfectionnement.

Le WOWGO 3 se distingue comme une planche à roulettes électrique de haute qualité, notre test minutieux l'a bel et bien affirmé. Ses performances, avec une vitesse maximale de 39 km/h et une autonomie de 32 kilomètres, offrent une expérience de conduite exaltante et complète. La robustesse de sa conception et la fluidité de son pilotage, même sur des terrains variés, en font un choix fiable pour les trajets quotidiens ou les escapades urbaines. Pour toutes ces raisons, on ne peut que vous conseiller d'adopter le WOWGO 3 pour une expérience de conduite optimale.

Performance élevée

Excellent équilibre

Planche de qualité On aime moins Télécommande classique

Assez lourd

