En quelque temps, le VPN TunnelBear s’est imposé comme une référence, même parmi le top des VPN gratuits, notamment pour sa simplicité redoutable. Mais derrière l’interface façon dessin animé se cache-t-il un outil réellement performant ?

Les VPN ne sont plus réservés aux geeks et à quelques internautes bien spécifiques. Aujourd’hui, même mamie peut vouloir protéger sa navigation internet. Et justement, TunnelBear a été conçu pour séduire tous les publics, du plus averti au plus curieux. Mais est-il aussi fiable que mignon ? On a mené l’enquête.

TunnelBear Verdict TunnelBear est un VPN qui mise sur l'essentiel : sécurité, simplicité, accessibilité. Facile à prendre en main, stable, et rassurant en termes de protection des données, il coche toutes les cases pour un usage quotidien. Ce n'est pas l'outil des plus exigeants, mais pour 90 % des utilisateurs, c'est largement suffisant. Notre test TunnelBear confirme donc : un excellent choix pour ceux qui veulent tout savoir sur le VPN sans prise de tête. On aime Interface ultra claire

Sécurité renforcée On aime moins Offres à diversifier

Débit moyen en P2P

Tunnelbear : un modèle de simplicité

On vit une époque où notre vie numérique est plus exposée qu’un mot de passe mal choisi.

Entre les Wi-Fi publics douteux, la surveillance de masse, les restrictions géographiques et les publicités intrusives, un VPN est devenu un indispensable du quotidien. En effet, ce dernier nous permet de masquer votre IP, chiffrer votre connexion, ou tout simplement nous faire voyager virtuellement. le tout en un clic. Enfin, cela arrive quand l’outil en question est bien conçu.

C’est ici que TunnelBear entre en scène, un VPN canadien qui a choisi une stratégie simple : la protection sans prise de tête. Ainsi, avec son interface colorée, il dédramatise les sujets de la cybersécurité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche, comme en témoignent des millions d’utilisateurs ont été conquis par sa facilité d’utilisation. Pour autant, il ne faut pas se laisser tromper par l’apparente légèreté de la bête. TunnelBear utilise se montre performant, en plus d’être accessible.

La question est maintenant de savoir si l’outil est aussi efficace qu’il prétend être en utilisation réelle. C’est donc tout naturellement que nous avons voulu en faire un test complet afin d’évaluer ses vraies capacités. Simplicité oui, mais qu’en est-il de la performance ? Voyons cela ensemble.

Méthodologie du test

Pour vous proposer un test solide et réaliste de Tunnelbear solide et réaliste, nous avons opté pour une approche pratique.

Tout d’abord, nous avons installé TunnelBear sur plusieurs appareils, que ce soit un PC sous Windows ou via un smartphone Android. L’idée était de tester l’universalité de l’expérience utilisateur. Et plus les formats sont diversifiés, plus l’analyse globale de l’outil est complète.

Nous avons également utilisé la version gratuite pour évaluer l’offre d’entrée, puis la version payante pour pousser plus loin les tests (déblocage de contenu, téléchargements, navigation longue durée). Des serveurs en France, aux États-Unis, au Japon et en Australie ont été sélectionnés pour observer la variation des performances selon les régions.

Nous avons également comparé les résultats obtenus avec ceux d’autres VPN testés précédemment afin de mieux situer TunnelBear dans un contexte global. Cela inclut les vitesses de navigation, la stabilité de la connexion, la capacité à contourner des restrictions géographiques, et la protection des données lors de connexions à des réseaux publics. En synthétisant les résultats de nos tests, nous avons pu établir un retour complet sur l’outil et ses promesses.

Test de Tunnelbear : une accessibilité irréprochable ?

Dans le monde des VPN, certains outils se montrent si complexes qu’il devient très difficile d’accès. Ce n’est pas clairement pas le cas de Tunnelbeat qui vous prend par la patte et vous guide avec des icônes rigolotes, des couleurs pastel et des animations de petits ours qui percent le globe.

Si vous cherchez un VPN qui ne vous donne pas l’impression de coder la NASA, vous êtes au bon endroit. Le logiciel est téléchargeable sur toutes les grandes plateformes et dispose aussi d’une extension Chrome. D’autant plus que l’interface est identique partout, avec une carte du monde minimaliste, des interrupteurs très clairs, et un bouton “ON/OFF” simple.

Ainsi, tout est pensé pour faciliter l’expérience, que vous soyez un novice ou un utilisateur confirmé. En deux clics, vous êtes connecté à un serveur sécurisé dans le pays de votre choix. Les réglages restent discrets, mais suffisants pour personnaliser un minimum, que ce soit activer le kill switch, choisir les notifications ou gérer le lancement automatique.

Même l’installation est un modèle de clarté. En effet, vous n’aurez pas besoin d’effectuer de configuration réseau complexe, pas de ports à gérer. On installe, on clique, et c’est parti. Le support client, bien que limité à un système de ticket, est réactif et courtois, dans un ton aussi décontracté que le reste de la marque.

En somme, TunnelBear coche toutes les cases de l’accessibilité, tout en assurant la sécurité et la transparence. Pour ceux qui veulent un VPN sans se prendre la tête, difficile de faire mieux.

Test de Tunnelbear : Capacité globale

La simplicité, c’est bien, mais un VPN doit aussi être rapide, stable et efficace dans ses fonctions de contournement.

Sur ce plan, est-ce que TunnelBear tient-il la distance ? Spoiler alterte, l’outil fait parfaitement le travail, mais avec quelques limites. Ainsi, lors de notre test, la vitesse de connexion s’est révélée très correcte en navigation classique. Que ce soit pour consulter des sites, streamer de la musique ou faire du shopping en ligne, le débit restait fluide, avec une latence stable. Le passage par un serveur européen entraîne une perte minime de vitesse (environ 10 à 15 %), ce qui est dans la moyenne haute des VPN.

Côté streaming de contenu géorestreints, TunnelBear s’en sort plutôt bien, mais pas sur tous les fronts. Il permet de débloquer le catalogue complet de Netflix , YouTube et BBC iPlayer, mais a du mal avec des plateformes plus verrouillées comme Disney+ ou Amazon Prime Video. Aussi, si l’expérience reste agréable, il faut parfois changer de serveur une ou deux fois avant de trouver le bon.

Pour les téléchargements en P2P, TunnelBear ne communique pas clairement sur le sujet. Il n’est pas officiellement interdit, mais les performances sont clairement bridées. Autrement dit, ce n’est clairement pas le VPN des fans de torrent. Enfin, la question de la stabilité qui est assez exemplaire, aucune déconnexion pendant plusieurs heures de test, même en changeant de serveur ou de réseau Wi-Fi.

En somme, TunnelBear est parfaitement adapté à une utilisation modérée ou grand public, mais les utilisateurs exigeants y trouveront vite ses limites.

Test de TunnelBear : sécurité et protection des données

Derrière son apparence bon enfant, TunnelBear prend la sécurité très au sérieux. Et c’est sans doute l’une de ses meilleures surprises.

Le service utilise un chiffrement AES-256 bits, la norme militaire en matière de protection des données. Les protocoles IKEv2/IPSec et OpenVPN sont disponibles selon les plateformes, assurant une compatibilité maximale avec un très bon niveau de cryptage.

Lors de nos tests, nous avons effectué plusieurs mises en situation, afin de nous assurer de la sécurité du VPN en tout temps. À chaque fois, la connexion restait protégée, sans fuite d’IP ni de DNS détectée. Le système kill switch, ici baptisé “VigilantBear”, coupe instantanément la connexion en cas d’interruption, évitant toute fuite involontaire.

TunnelBear applique également une politique stricte de non-journalisation, régulièrement auditée par des cabinets indépendants. En clair, l’outil ne stocke aucunement vos données de navigation ni votre activité en ligne. Un gage de transparence que peu de VPN gratuits ou freemium offrent aujourd’hui.

Seul bémol, pas de fonction double VPN, pas de split tunneling non plus, et les options avancées sont limitées. Les utilisateurs les plus exigeants en matière de sécurité pure pourraient donc se sentir un peu à l’étroit. Mais dans l’ensemble, pour une utilisation quotidienne, la protection offerte par TunnelBear est solide, fiable et rassurante. Une vraie forteresse sous une peau de nounours.

Zoom sur le rapport qualité-prix

Bonne nouvelle, Tunnelbear propose une offre gratuite qui permet de tester le service avec 2 Go de données mensuelles.

Cette offre est suffisante pour naviguer ponctuellement de façon sécurisée, mais est clairement limitée pour ce qui est de streamer ou utiliser régulièrement le VPN. L’offre payante débute à environ 3,33 € par mois, si vous optez pour l’abonnement annuel facturé à 39,99 € par an. Il existe également une formule mensuelle à 9,99 €, plus souple, mais moins économique.

Toutes les offres payantes donnent accès à la totalité des fonctionnalités. On peut y citer la bande passante illimitée, accès à tous les serveurs (dans plus de 47 pays), kill switch, support technique prioritaire, et bien sûr chiffrement complet. Il n’y a pas de différence de vitesse ou de traitement entre les abonnés selon la formule choisie.

Cette tarification place TunnelBear dans la moyenne basse des VPN premium, ce qui en fait un bon choix pour les particuliers, étudiants, ou toute personne souhaitant sécuriser sa navigation sans se ruiner. L’absence d’offre à vie ou de réduction massive pour les familles est à noter, mais l’expérience reste cohérente avec le tarif.

En résumé, TunnelBear offre une solution VPN simple et accessible à un tarif raisonnable pour ce qu’il propose.

