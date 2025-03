J’ai testé le Shokz OpenMeet UC ! Le casque ultime pour des réunions sans interruption ?

Dès que j’ai posé le Shokz OpenMeet UC sur ma tête, j’ai compris que j’avais affaire à un casque pas comme les autres. Exit les écouteurs qui compressent les oreilles ou les arceaux trop serrés. Ici, pas de sensation d’enfermement, juste une légèreté surprenante et une liberté totale.

Conçu pour les pros du bureau et les adeptes du télétravail, il mise sur la conduction osseuse pour diffuser le son sans obstruer l’audition. Une promesse intrigante, surtout pour celles et ceux qui jonglent entre visioconférences et échanges en présentiel. J’ai donc décidé de l’adopter pendant plusieurs jours pour voir s’il pouvait vraiment révolutionner mon quotidien. Verdict ? Accrochez-vous, il y a des surprises.

Caractéristiques techniques

Type : Casque open-ear avec conduction osseuse

: Casque open-ear avec conduction osseuse Poids : 78 ± 1 g

: 78 ± 1 g Matériaux : Acier inoxydable, silicone, plastique

: Acier inoxydable, silicone, plastique Microphones : Double microphone avec réduction de bruit Qualcomm cVc

: Double microphone avec réduction de bruit Qualcomm cVc Technologie audio : DualPitch™, conduction osseuse et aérienne

: DualPitch™, conduction osseuse et aérienne Réduction des fuites sonores : LeakSlayer™ 3.0

: LeakSlayer™ 3.0 Autonomie : 14 heures en conversation, 15 heures en écoute

: 14 heures en conversation, 15 heures en écoute Recharge : USB-C, 5 minutes de charge pour 2 heures d’utilisation, charge complète en 1,5 heure

: USB-C, 5 minutes de charge pour 2 heures d’utilisation, charge complète en 1,5 heure Connectivité : Bluetooth 5.4, portée jusqu’à 30 mètres

: Bluetooth 5.4, portée jusqu’à 30 mètres Compatibilité : Windows 8+, macOS 10.15+, adaptateur Loop120 inclus

: Windows 8+, macOS 10.15+, adaptateur Loop120 inclus Fonctionnalités : Bouton de coupure du micro, indicateur LED, compatibilité Shokz Connect & Shokz App

: Bouton de coupure du micro, indicateur LED, compatibilité Shokz Connect & Shokz App Accessoires : Étui de rangement inclus

: Étui de rangement inclus Versions disponibles : USB-A, USB-C, avec ou sans adaptateur

: USB-A, USB-C, avec ou sans adaptateur Date de lancement : Janvier 2025

Un design pensé pour le confort

Dès l’ouverture de la boîte, j’ai tout de suite eu une impression de qualité et de praticité. Le Shokz OpenMeet UC est livré avec un étui rigide élégant, un câble USB-C pour la recharge et un adaptateur Bluetooth USB-C. Selon la version choisie, il peut aussi être fourni avec un adaptateur USB-A. J’ai testé la version OpenMeet UC, qui inclut l’adaptateur USB-C pour une connexion plus rapide aux ordinateurs.

Contrairement aux casques sans fil classiques, l’OpenMeet UC mise sur un design totalement ouvert. Les haut-parleurs sont placés juste devant les oreilles, ce qui laisse le canal auditif totalement dégagé. J’ai trouvé ce concept particulièrement intéressant, car il permet d’être à la fois plongée dans un appel et consciente de ce qui se passe autour. C’est un énorme avantage quand on travaille en open space ou à la maison avec d’autres personnes.

D’ailleurs, le poids est un autre atout. Avec seulement 78 g, le Shokz OpenMeet UC est l’un des casques sans fil les plus légers du marché. En comparaison, un modèle classique comme le Soundcore Space One Pro pèse environ 286 g, soit presque quatre fois plus. En réalité, cette légèreté se ressent immédiatement : je l’ai porté une journée entière sans jamais avoir envie de l’enlever.

Un autre détail intéressant : les coussinets en mousse amovibles, disponibles en trois tailles (petit, moyen et grand). Ils se fixent avec du velcro et permettent d’ajuster le casque à la forme de sa tête. J’ai trouvé ce système très pratique, car il améliore la stabilité sans trop de pression. Le bandeau en silicone est aussi agréable à porter et n’appuie pas sur le sommet du crâne. Je rencontre fréquemment ce problème avec les casques traditionnels, comme les modèles destinés aux gamers.

Ergonomie et fonctionnalités

Le Shokz OpenMeet UC est conçu pour être facile à utiliser. Sur l’oreillette droite, un bouton multifonction permet de contrôler la lecture audio et d’allumer ou d’éteindre le casque. Une autre touche est dédiée aux appels, avec une fonction mute très pratique et la possibilité d’activer un assistant vocal. Un détail bien pensé : une LED s’allume pendant un appel. Celle-ci indique aux personnes autour de vous que vous êtes occupé. Elle vous évite donc d’être dérangée inutilement.

De plus, le bras du micro est pivotant, ce qui permet de le positionner précisément devant la bouche. Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir une bonne qualité audio lors des appels, et j’y reviendrai un peu plus tard.

Un point que j’ai particulièrement apprécié est la flexibilité du casque. Il ne serre pas trop, ce qui évite la sensation de compression sur la tête. Cependant, j’ai remarqué qu’il pouvait légèrement glisser si on penche trop la tête en avant. Rien de gênant en utilisation normale, mais cela peut être un problème pour ceux qui bougent beaucoup.

Performances sonores et microphone

En matière de son, le Shokz OpenMeet UC n’est pas un casque sans fil destiné aux mélomanes, mais il offre une expérience étonnamment satisfaisante. Sa technologie Dual Pitch combine conduction osseuse et conduction aérienne. Grâce à elle, le son est plus riche et précis que sur les précédents modèles de la marque. D’ailleurs, les voix ressortent particulièrement bien, ce qui est idéal pour les réunions en ligne et les appels professionnels.

Pour ce qui est du microphone, c’est l’un des points forts du casque. Il utilise un système à double micro avec réduction de bruit Qualcomm CVC, qui isole efficacement la voix des bruits ambiants. J’ai testé l’OpenMeet UC dans différents environnements, y compris avec du bruit de fond simulé. Mes interlocuteurs m’ont tous confirmé que ma voix restait claire et naturelle, sans perturbations.

Contrairement à d’autres casques ouverts ou même à des écouteurs classiques, la captation vocale est beaucoup plus nette. Lors d’une comparaison avec d’autres modèles de Shokz comme les OpenRun Pro 2 ou les écouteurs OpenFit Air, j’ai rapidement constaté la grande différence. L’OpenMeet UC se démarque largement par une meilleure intelligibilité.

Autonomie et connectivité

Le Shokz OpenMeet UC offre 15 heures d’utilisation sur une seule charge, ce qui est largement suffisant pour une journée complète de travail. Il supporte aussi la recharge rapide : 5 minutes suffisent pour récupérer 2 heures d’autonomie, ce qui est très pratique en cas d’urgence. Autre détail appréciable : on peut utiliser le casque tout en le rechargeant. Contrairement aux écouteurs sans fil classiques qui doivent être placés dans un boîtier, l’OpenMeet UC peut rester opérationnel même branché. Il garantit ainsi une autonomie illimitée si besoin.

Côté connexion, il fonctionne en Bluetooth 5.4, qui assure une liaison rapide et stable. Il dispose aussi de la fonction multipoint. J’ai pu le lier à mon ordinateur et à mon téléphone en même temps. Cependant, j’ai constaté de légères interférences lorsque plusieurs appareils étaient présents, notamment à proximité d’un four à micro-ondes (ce qui est fréquent avec les appareils Bluetooth). Rien de rédhibitoire, mais un point à noter.

Enfin, la version UC inclut un dongle Bluetooth USB-C qui simplifie énormément l’appairage avec un PC ou un Mac. Plus besoin de fouiller dans les réglages Bluetooth, il suffit de brancher l’adaptateur et le casque est prêt à fonctionner.

