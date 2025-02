J’ai testé le routeur 5G de Strong ! Sa connectivité est-elle suffisamment rapide pour des besoins modernes ?

Le routeur 5G de Strong cible ceux qui veulent profiter des vitesses fulgurantes de la 5G pour leur réseau domestique ou professionnel. À l’heure où le streaming 4K, les jeux en ligne et le télétravail demandent toujours plus, il offre une solution performante. Ce modèle se distingue comme une alternative intéressante aux connexions fixes classiques.

Concrètement, le routeur 5G de Strong promet des débits pouvant atteindre 3,2 Gbit/s, une connectivité multi-utilisateur fluide, et une installation simplifiée. Il s’inscrit parfaitement dans la tendance des appareils “plug-and-play”, et semble répondre efficacement aux attentes modernes. Cependant, pour ce qu’il peut vraiment faire, nous allons examiner en détail son design, ses fonctionnalités, ses performances et sa place face à la concurrence. Sa qualité de fabrication est-elle à la hauteur ? Voici ce que j’ai découvert.

Caractéristiques techniques

Vitesse en LTE 5G : 3,2 Gbit/s

: 3,2 Gbit/s Vitesse du Wi-Fi : 3 Gbit/s

: 3 Gbit/s Ports proposés : RJ11, USB 3.0, Ethernet 2,5 Gb et Gigabit Ethernet classique

: RJ11, USB 3.0, Ethernet 2,5 Gb et Gigabit Ethernet classique Port de sécurité : WPA/WPA2/WPA3

: WPA/WPA2/WPA3 Compatibilité : Carte nano SIM, STRONG ATA MeshAX3000

Le routeur 5G de Strong arbore un design compact et moderne, idéal pour s’intégrer dans n’importe quel environnement. Le boîtier, en plastique blanc mat, présente des lignes épurées. La finition est de bonne qualité, et la construction semble solide, sans points faibles évidents.

À l’arrière, on trouve 2 ports LAN Gigabit Ethernet pour les connexions filaires. Il y a également un port WAN/LAN combiné, qui permet d’utiliser le routeur comme un point d’accès principal ou secondaire. Un slot pour carte SIM 5G/4G se situe aussi sous une trappe protégée. Enfin, on y voit un port USB-C pour l’alimentation, ce qui ajoute une touche moderne.

Les indicateurs LED frontaux montrent l’état du réseau (signal 5G/4G, Wi-Fi, connectivité Internet), avec des couleurs intuitives. Bien que fonctionnels, ces voyants peuvent être un peu trop lumineux pour un environnement nocturne. De plus, aucune option pour les désactiver n’est proposée.

Qu’en est-il de ses fonctionnalités clés ?

Le routeur est compatible avec la 5G NSA/SA et rétrocompatible avec la 4G LTE. Cela signifie que même si vous n’avez pas encore accès à un réseau 5G dans votre région, il fonctionne parfaitement sur les réseaux 4G existants. Pendant mes tests, la carte SIM d’un opérateur local a été reconnue immédiatement, sans nécessiter de configuration complexe.

Ce modèle est également doté de la norme Wi-Fi 6 avec un débit pouvant atteindre 3 200 Mbps sur la bande 5 GHz. La couverture est bonne pour un appartement ou une petite maison. Cependant, elle peut montrer ses limites dans de grands espaces sans répéteurs.

Concernant l’installation, elle est particulièrement simple. Il suffit d’insérer une carte SIM active, de brancher le routeur et de se connecter au réseau Wi-Fi par défaut indiqué sous l’appareil. Une interface web intuitive et une application mobile accompagnent le produit.

Ces outils permettent de personnaliser le réseau et de surveiller la consommation de données. Ils vous donnent aussi la possibilité de mettre en place un contrôle parental, et même de créer un réseau invité. Toutefois, l’application manque de fonctionnalités avancées comme le paramétrage VPN ou QoS (Quality of Service) précis, qui peuvent être cruciaux pour des utilisateurs ultra-modernes.

Quid des performances

Pour faire simple, le routeur 5G de Strong tient ses promesses dans la majorité des scénarios. D’après mes tests, il se place au-dessus de la moyenne pour des appareils de cette gamme, particulièrement en termes de stabilité sur la 5G. De plus, la latence est impressionnante. Le ping moyen est seulement de 15 ms. Ce modèle représente donc un bon choix pour des activités nécessitant une réactivité élevée, comme le gaming en ligne.

Pour ce qui est de la portée Wi-Fi, elle est stable dans un rayon de 10 à 12 mètres sans obstacle. Mais au-delà, le signal faiblit, surtout sur la bande 5 GHz. L’ajout d’un répéteur Wi-Fi peut alors être nécessaire dans les grandes maisons.

Par rapport à d’autres produits, le Huawei CPE Pro 2 est le principal concurrent direct du routeur 5G AX3000 de Strong. Il offre la même couverture Wi-Fi grâce à la norme Wi-Fi 6, mais à un prix significativement plus élevé. La configuration du Huawei est également plus complexe.

Le Nighthawk M5, lui, est plus portable (routeur mobile), mais il sacrifie la connectivité Ethernet pour privilégier la compacité. De plus, son prix est plus élevé. Le TP-Link Archer MR600 est une solution 4G qui se situe en dessous en termes de performance réseau. Toutefois, il reste une alternative économique pour ceux sans accès à la 5G.

Rapport qualité-prix et dernières remarques

Le routeur 5G de Strong est proposé à environ 270 euros, ce qui en fait un choix compétitif dans la catégorie des routeurs 5G. Pour ce prix, vous obtenez des performances solides, une configuration facile, et une bonne couverture Wi-Fi. Cependant, les utilisateurs avancés pourraient trouver l’absence de fonctionnalités avancées, comme des réglages QoS détaillés, limitante. Néanmoins, je peux dire que le routeur 5G AX3000 de Strong Strong propose un excellent compromis entre performance, simplicité, et prix.

