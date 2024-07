Test de l’Exway X1 : idéale pour la mobilité urbaine !

Chercher le skateboard électrique adapté pour le déplacement en zone urbaine peut être difficile, d'où la raison de notre test concernant l'Exway X1. Analyse de la performance, des qualités et des utilisations possibles, vous aurez ici toutes les informations importantes concernant ce modèle.

Si vous voulez améliorer et faciliter vos déplacements en ville, alors analysez ce test détaillé de l'Exway X1. Nous allons ici vous détailler l'expérience possible avec ce skateboard électrique, tout en nous concentrant sur les caractéristiques de ce dernier.

Caractéristiques techniques

Marque : Exway

Exway Poids : 6,3 kg

6,3 kg Vitesse maximale : 40 km/h

40 km/h Autonomie : 15 km

15 km Prix : 699 €

Zoom sur l'Exway X1

L'Exway X1 est un longboard électrique haut de gamme spécialisé pour le déplacement en zone urbaine.

Concernant le design, il arbore les couleurs distinctives des planches de la marque, à savoir une planche noire et des roues oranges du plus bel effet. Le design a été pensé pour être le plus sobre et polyvalent possible. En effet, le longboard présente une planche courbée, solide et de grandes roues fiables.

La présence de courbures sur la planche n'est pas un simple ajout esthétique, mais représente un moyen d'améliorer le niveau de confort. En effet, cela permet de mieux se mouvoir entre les virages et d'avoir un contrôle plus important sur votre planche. Cela en fait aussi une planche plus adaptée pour les débutants, leur permettant de s'initier au skateboard électrique de manière sécurisée et tout en s'amusant.

Test de l'Exway X1 : analyse des performances et caractéristiques

Pour mieux comprendre l'intérêt de cette planche, il est intéressant de s'attarder sur les caractéristiques de l'appareil, en particulier les performances.

Ainsi, la majeure partie du test effectué sur l'Exway X1 se base sur l'analyse des capacités de la planche. Toutefois, il est primordial de se concentrer sur la composition de la planche, élément crucial qui affecte les capacités de l'appareil.

Composition de la planche

L'Exway X1 est un skateboard électrique qui ne dispose que de composants de qualité, à commencer par sa planche.

Cette dernière est le résultat d'une ingénieuse association entre plusieurs couches d'érables et de fibre de carbone. Le bois d'érable est notamment connu pour être à la fois robuste et souple, mais également pour conférer un confort idéal. La fibre de carbone vient quant à elle ajouter une robustesse supplémentaire, en plus d'un confort toujours élevé. Cette parfaite composition donne ainsi une planche capable de supporter des charges élevées, mais aussi idéale pour le déplacement, et ce, peu importe l'irrégularité des routes.

A cela s'ajoutent de grandes roues de 80mm, extrêmement solides, si bien qu'elles conviennent également à une utilisation hors de la ville. D'un niveau de dureté 90A, vous disposez ici de roues premium pour une planche premium. Les roues sont également optimisées pour minimiser vos efforts lors de la conduite, avec une excellente adhérence au sol.

Enfin, il est important de savoir que la planche profite d'un revêtement spécial, empêchant les rayures et les dégâts, et ce, même sur des terrains irréguliers.

Vitesse maximale

En termes de performances, surtout au niveau de la vitesse, l'Exway X1 n'a rien à envier aux autres modèles de skateboard électriques sur le marché.

Avec son double moteur Brushless de 350 W chacun, l'appareil est capable d'aller à 40 km/h. Bien sûr, la vitesse est limitée à 25 km/h pour une utilisation en ville. Un résultat satisfaisant vous permettant de vous balader rapidement, que ce soit pour travailler, faire vos courses ou tout simplement explorer les lieux.

Le système d'accélération est également optimal, vous permettant d'atteindre rapidement la vitesse adaptée en quelques secondes, sans pour autant susciter un effort considérable au moteur. En effet, l'appareil profite d'un algorithme spécifique qui offre au skateboard un démarrage en douceur et une accélération contrôlée. Ainsi, vous ne risquez aucun accident suite à une accélération trop brutale.

Pour ce qui est de la vitesse maximale, notre test de l'Exway X1 a été particulièrement concluant.

Autonomie

Si l'Exway X1 profite d'une vitesse élevée, l'autonomie de l'appareil est bien moins impressionnante.

Avec une batterie Lithium-Ion de 120 Wh, vôtre appareil est capable de parcourir 15 km, un résultat qui peut se montrer décevant, mais qui peut être largement suffisant pour une utilisation en ville. En effet, le modèle X1 est avant tout un skateboard électrique urbain. De ce fait, vous n'avez pas besoin d'une puissance monstrueuse et d'une batterie extrêmement performante.

Son autonomie de 15 km suffit amplement pour vous permettre de faire les courses et de vous déplacer librement en ville. Il est aussi important de savoir que la batterie intégrée dans un boîtier est à l'épreuve de l'eau.

Si vous prévoyez d'utiliser le skateboard en dehors de la ville, vous avez toujours la possibilité d'utiliser une seconde batterie. Cela vous permettra de parcourir 30 km en tout, ce qui représente un résultat beaucoup plus satisfaisant.

Contrôle

Pour vous aider à gérer la vitesse selon vos besoins, le longboard électrique profite d'une télécommande de contrôle spécifique.

Cette dernière constitue un réel avantage, car là où certaines télécommandes de skateboard électriques sont intéressantes, celle de l'Exway X1 a tout pour plaire. En premier lieu, il s'agit d'une télécommande particulièrement réactive, capable de réagir à l'instant si vous avez besoin d'accélérer ou freiner.

Ensuite, elle est très ergonomique, ce qui vous permet de la tenir fermement sans problème durant vos déplacements. Le confort est un aspect essentiel concernant les équipements d'un skateboard électrique. Ici, elle ne risque pas de vous échapper des mains.

Dotée d'un écran OLED, ce dernier vous permet de connaître en temps réel du niveau de charge restant de votre appareil, mais pas que. Il vous indique également le mode de vitesse choisi, d'une grande utilité pour vous initier au contrôle de l'appareil.

Expérience de conduite

Il est important de savoir qu'avec ce modèle, vous disposez de 4 modes de conduites, dont un système économique et un mode performant selon les besoins.

Vous pourrez donc passer d'un mode à l'autre en quelques secondes selon vos déplacements, la qualité de la route ou encore en fonction de vos activités. Ce longboard n'est pas seulement beau et rapide, il est également puissant, avec la possibilité de grimper une pente de 30° maximum. Pour une utilisation exclusivement urbaine, aucune route ne saura vous résister avec ce modèle de skateboard.

L'expérience de conduite est agréable avec le X1, jouant parfaitement sur la vitesse et les capacités du modèle pour vous satisfaire.

Test de l'Exway X1 : rapport qualité-prix

Après avoir analysé de fond en comble les caractéristiques du skateboard, la question du coût subsiste.

Vous serez ravi d'apprendre que l'Exway X1 coûte 699€, un prix plus qu'étonnant pour un modèle de longboard haut de gamme de ce genre. Ainsi, on est bien loin des milliers d'euros pour des planches similaires sur le marché.

C'est simple, vous avez ici l'un des modèles les plus accessibles et qui parle à la majorité des clients, débutants comme professionnels. Lorsque l'on analyse les caractéristiques du modèle, depuis sa composition, ses accessoires en passant par ses capacités, on se rend rapidement compte qu'il représente l'un des meilleurs rapports qualité-prix.

Si 699 € reste un certain investissement, le budget à préparer est bien moins important que pour certains modèles de la même trempe. Convenant à tout le monde, cette planche permet à n'importe qui de se perfectionner dans l'utilisation de skateboard électrique.

Si vous avez le budget adéquat et êtes intéressés par les modèles haut de gamme accessibles, l'Exway X1 est l'un des meilleurs choix possibles.

Exway X1 : uniquement pour le déplacement urbain ?

Lorsqu'on regarde de plus près l'autonomie du skateboard, il est facile de comprendre que ce modèle a été conçu pour répondre aux besoins de la mobilité urbaine.

Cependant, en s'attardant sur ses caractéristiques, la planche peut aussi convenir pour d'autres activités, à la condition d'avoir les bons équipements. En effet, le X1 peut être utilisé pour voyager hors de la ville. Cependant, l'autonomie étant trop limitée, il vous faudra certainement une seconde batterie afin de pouvoir vous déplacer sur de longues distances. Il s'agit d'une condition indispensable, étant donné que les 15 km d'autonomie ne vous emmèneront pas très loin. Avec une batterie de rechange, vous pourrez utiliser votre skateboard pour d'autres activités plus extrêmes.

Si vous avez seulement besoin d'un appareil pour vous déplacer en ville régulièrement, ce modèle vous conviendra également.

Après notre test complet de l'Exway X1, nous pouvons dire que l'appareil tient ses promesses, étant un skateboard parfaitement adapté pour le déplacement urbain. Sa vitesse impressionnante s'aligne parfaitement à ce qui se fait sur le marché des modèles haut de gamme. Sa faible autonomie reste suffisante pour une utilisation en ville. De plus, vous avez d'autres alternatives pour combler ce manque. Avec des composants de premier choix, une planche souple et solide à la fois, une télécommande pratique, vous avez les ingrédients adéquats pour créer un skateboard de qualité. Aussi, nous ne pouvons que vous le conseiller. On aime Design optimal de la planche

Télécommande réactive

Vitesse au top

Bon rapport qualité-prix On aime moins Faible autonomie

Ne convient pas aux plus jeunes

