Test du Exway Flex Hub : que vaut ce skateboard électrique ?

Exway Flex Hub est un skateboard électrique conçu pour les adaptes de glisse, voici notre test complet sur ce produit.

Il existe de nombreux skateboards électriques sur le marché, chacun prétendant offrir une expérience unique. Parmi eux, le Exway Flex Hub se distingue par sa promesse d'allier performance et confort. Il vous donne également la possibilité de transformer votre trajet en une aventure palpitante. Dans cet article, nous allons tester ce skateboard électrique pour vérifier s'il tient vraiment ses promesses.

Caractéristiques techniques

Longueur : 965 mm (38 pouces)

Largeur : 243 mm (9,5 pouces)

Poids : 7,9 kg (17,4 lbs)

Deck : Bambou et fibre de verre

Trucks : Aluminium

Roues : Polyuréthane, 85 mm de diamètre

Type : Hub motors (moteurs intégrés dans les roues)

Puissance : 2 x 600W (total de 1200W)

Vitesse Maximale : 25 mph (40 km/h)

Capacité : 216 Wh

Type : Lithium-ion

Autonomie : Jusqu'à 20 miles (32 km)

Temps de Recharge : Environ 3 heures

Vitesse Maximale : 25 mph (40 km/h)

Autonomie : Jusqu'à 20 miles (32 km)

Inclinaison Maximale : 30%

Test du Exway Flex Hub : le design du skateboard électrique

En plus d'être élégant, Exway Flex Hub est un skateboard électrique fonctionnel. Chaque élément, du deck flexible aux roues adhérentes en passant par les trucks robustes, est conçu pour offrir une expérience de conduite supérieure. Voici les détails :

Le deck

Le Exway Flex Hub dispose d'un deck fabriqué à partir d'une combinaison de bambou et de fibre de verre. Ce mélange de matériaux offre une flexibilité exceptionnelle, permettant au deck de plier légèrement sous le poids du rider et d'absorber les vibrations de la route. Cette caractéristique rend la conduite beaucoup plus confortable, surtout sur des surfaces irrégulières. La robustesse de cette construction assure également une grande durabilité, capable de résister à l'usure quotidienne tout en conservant ses propriétés flexibles.

Les roues

Les roues du Exway Flex Hub sont en polyuréthane de haute qualité, conçues pour offrir une excellente adhérence et une conduite en douceur. Ce matériau offre une bonne stabilité que vous rouliez sur de l'asphalte lisse ou sur des trottoirs plus rugueux. De plus, la taille et la dureté des roues sont optimisées pour équilibrer parfaitement vitesse et confort, rendant le skateboard adapté à une variété de conditions de conduite.

Les trucks

Les trucks du Exway Flex Hub sont fabriqués en aluminium robuste, assurant une stabilité et un contrôle exceptionnels. Ils sont en mesure de supporter les charges et les impacts, tout en offrant une réactivité optimale dans les virages et les manœuvres. La conception des trucks permet une meilleure distribution du poids et un meilleur équilibre, ce qui se traduit par une conduite plus fluide et plus sécurisée. Ils jouent un rôle crucial dans la maniabilité du skateboard, permettant des virages précis et une meilleure performance globale.

Test du Exway Flex Hub : autonomie de la batterie

L'autonomie est un facteur clé pour tout skateboard électrique, et le Exway Flex Hub ne déçoit pas dans ce domaine. Il une autonomie impressionnante, pouvant atteindre jusqu'à 32 km en une seule charge. Cette performance permet aux utilisateurs de profiter de longues balades sans avoir à se soucier de recharger fréquemment.

Efficacité énergétique

La conception du Exway Flex Hub met l'accent sur l'efficacité énergétique. Les moteurs hub et le système de gestion de la batterie sont optimisés pour consommer le moins d'énergie possible tout en offrant des performances élevées. Cela signifie que même lors de trajets avec des montées ou des accélérations fréquentes, l'autonomie reste compétitive.

Modes de conduite et autonomie

Les différents modes de conduite proposés par le Exway Flex Hub jouent également un rôle important dans la gestion de l'autonomie. En mode Éco, par exemple, la consommation d'énergie est réduite, permettant ainsi d'atteindre la portée maximale de 32 km. Si vous utilisez le mode Turbo, la durée de la batterie est un peu réduite.

Temps de recharge

Le Exway Flex Hub peut se recharger complètement en 3 heures, ce qui est relativement rapide par rapport à d'autres modèles de skateboards électriques. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de reprendre la route rapidement après une courte pause.

Test du Exway Flex hub : le système de freinage

Le freinage est un aspect crucial de la sécurité et de la performance de tout skateboard électrique. Heureusement, le Exway Flex Hub excelle dans ce domaine grâce à son système de freins régénératifs. En plus d'assurer une décélération efficace et douce, il contribue également à recharger la batterie lors des freinages, augmentant ainsi l'efficacité énergétique globale.

Tests en conditions réelles

Lors des tests en conditions réelles, le Exway Flex Hub a montré une performance constante, que ce soit sur des routes sèches ou humides. Le skateboard maintient sa stabilité lors des freinages, minimisant le risque de dérapage. Cette fiabilité est essentielle pour les utilisateurs qui utilisent le skateboard comme moyen de transport quotidien, garantissant leur sécurité à chaque trajet.

Test du Exway Flex Hub : montée de côte

Le Exway Flex Hub offre des performances solides, même lors de la montée de pentes raides. Voici quelques détails :

Performances en côte

Lors des tests de montée de côte, le Exway Flex Hub a démontré une capacité remarquable à maintenir une vitesse constante et à gravir des pentes avec une inclinaison allant jusqu'à 30%. Les moteurs hub fournissent une puissance suffisante pour que le skateboard ne perde pas de vitesse, même sous charge. Cette performance est particulièrement utile pour les utilisateurs vivant dans des zones avec des collines ou des routes en pente.

Réactivité et contrôle

Pendant la montée de côtes, le Exway Flex Hub reste stable et réactif. La télécommande permet un contrôle précis de la vitesse. Ainsi, les riders peuvent ajuster facilement leur allure en fonction de la pente.

Expérience utilisateur

Les utilisateurs rapportent une expérience positive lors de la montée de côtes avec le Exway Flex Hub. Le skateboard ne montre aucun signe de fatigue ou de diminution de performance, même lors de longues ascensions. La flexibilité du deck aide également à absorber les vibrations, rendant la montée plus agréable et moins fatigante pour le rider.

Comparaison avec d'autres modèles

Comparé à d'autres skateboards électriques de sa catégorie, le Exway Flex Hub se distingue par sa capacité à gérer les côtes de manière plus efficace et sans effort apparent. Certains modèles concurrents peuvent avoir du mal à maintenir la vitesse ou nécessiter des pauses fréquentes pour éviter la surchauffe des moteurs. Ce n'est pas du tout le cas du Exway Flex Hub. Il excelle dans ces conditions grâce à son système de refroidissement efficace et à ses moteurs optimisés.

Test du Exway Flex Hub : quels sont les avantages de l'acheter ?

Voici les avantages d'acheter le Exway Flex Hub :

Polyvalence

Le Exway Flex Hub est en mesure de s'adapter à une variété de terrains et de conditions de conduite, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents types d'utilisateurs. En fait, ce skateboard électrique offre une performance constante et fiable, que ce soit pour des trajets urbains quotidiens ou des balades de loisir sur des chemins plus accidentés.

Facilité d'utilisation

En plus de sa télécommande ergonomique, ce skateboard électrique dispose d'une interface utilisateur intuitive. Cela rend le Exway Flex Hub facile à utiliser, même pour les novices. La simplicité de la configuration et des commandes permet aux utilisateurs de commencer à rouler rapidement sans courbe d'apprentissage abrupte.

Entretien minimal

Les moteurs hub du Exway Flex Hub nécessitent peu d'entretien par rapport aux moteurs à courroie. Sans courroies à ajuster ou à remplacer, les utilisateurs peuvent profiter de leur skateboard sans se soucier des maintenances fréquentes. De ce fait, il s'agit d'un choix pratique pour ceux qui cherchent un produit fiable et durable.

Confort de conduite

Le deck flexible et les roues de haute qualité contribuent à une expérience de conduite extrêmement confortable. Le Exway Flex Hub absorbe efficacement les vibrations et les chocs, offrant une conduite douce et agréable même sur des surfaces irrégulières, réduisant la fatigue des pieds et des jambes lors de longues balades.

Sécurité avancée

En plus des freins régénératifs et des feux LED intégrés, le Exway Flex Hub intègre diverses fonctionnalités de sécurité comme la détection de perte de signal et les alertes de faible batterie. Ces éléments assurent une conduite sécurisée et sans stress, augmentant la confiance des utilisateurs, surtout dans des environnements urbains denses.

Écologie

En tant que moyen de transport électrique, le Exway Flex Hub est une alternative écologique aux véhicules à essence. Il contribue à réduire l'empreinte carbone des utilisateurs, favorisant un mode de transport plus respectueux de l'environnement.

Verdict Le Exway Flex Hub se distingue par sa qualité de construction, ses performances solides, et son confort de conduite. Il est particulièrement adapté à ceux qui recherchent une expérience de ride polyvalente et fiable. Bien qu'il présente quelques inconvénients, ses nombreux avantages en font un choix judicieux pour les utilisateurs à la recherche d'un moyen de transport électrique performant et durable. Si vous êtes prêt à investir dans un produit de qualité, le Exway Flex Hub est un excellent choix pour enrichir vos trajets quotidiens et vos aventures en skateboard électrique. On aime Personnalisation

Sécurité avancée On aime moins Autonomie variable

Onéreux

