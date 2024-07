Test de l’Elwing Halokee : le skateboard électrique personnalisable emblématique !

Pour trouver un skateboard électrique personnalisable et profitant de caractéristiques impressionnantes, ce test de l'Elwing Halokee est pour vous. Ce modèle légendaire brille de par ses nombreuses capacités. Nous allons voir ici tous ces points en détail.

Caractéristiques techniques

Marques : Elwing

Elwing Poids : 6,3 kg

6,3 kg Vitesse maximale : 32-38 km/h

32-38 km/h Autonomie : 15-36 km

15-36 km Prix : 399 à 529 €

Elwing Halokee : qu'est-ce que c'est ?

Modèle phare de la marque Elwing, le Halokee est un skateboard électrique élégant qui fait actuellement partie des meilleurs sur le marché.

Les raisons à cela ? Tout d'abord, un design attrayant, très urbain, avec une planche plate, mais courbée au niveau du tail et du nose. Bien plus qu'un simple choix esthétique, cela offre une meilleure ergonomie et maniabilité. Comme il s'agit d'un longboard, il est donc normal de trouver un deck de grande taille, soit une longueur de 95,5 cm pour 24,4 cm de largeur. Les roues sont assez grandes et montrent que cet appareil convient pour toutes les routes.

Facilement transportable, ce skateboard profite de trois poignées pour pouvoir l'emmener partout selon vos envies. Malgré son aspect plat, il s'agit d'un skateboard robuste qui profite de caractéristiques élevées, comme des composants haut de gamme. Son atout principal reste cependant son système modulaire, qui vous permet de changer le moteur et la batterie selon vos besoins. Cela vous offre plus de liberté et vous permet de l'utiliser pour différentes activités.

Très utilisé par les jeunes, l'Elwing Halookee est une planche polyvalente qui permet à la fois aux débutants et aux experts de s'améliorer continuellement.

Test de l'Elwing Halokee : caractéristiques et performances

Nous entrons dans le vif du sujet, à savoir les caractéristiques du skateboard électrique.

Avec un test complet, nous avons pu déterminer les différents atouts de l'Elwing Halokee selon ses composants.

Deck et roues

Notre test de l'Elwing Halokee a débuté avec l'analyse de la planche et de ses composants principaux.

Le deck de l'appareil est conçu avec des matériaux de qualité, et plus principalement une multitude de couches de bois d'érable canadien. Un choix ingénieux puisque ce bois est réputé pour être à la fois solide et souple. À noter que la planche du skateboard s'est révélée être plus solide que flexible. Toutefois, le niveau de souplesse est suffisant pour gérer efficacement les virages et conduire l'appareil sans problème. La planche de l'appareil absorbe également bien les chocs, un avantage certain lorsqu'il est question de rouler sur des routes irrégulières.

Les roues quant à elles sont faites en polyuréthane et disposent de système de roulement à billes. Elles sont donc capables de rouler facilement sur les chemins rocheux sans problème et de résister aux chocs. Avec une taille de 90 mm, les roues vous permettent de rester stable en tout temps et vous offrent une meilleure stabilité.

Avec des composants aussi qualitatifs, la robustesse de l'Elwing Halokee n'est plus à débattre. De plus, l'appareil reste léger, gardant ainsi une maniabilité exemplaire dans n'importe quelle condition.

Vitesse maximale

Comme nous l'avons précédemment énoncé, ce modèle est personnalisable au niveau du moteur et de la batterie.

Ainsi, vous avez le choix entre un simple moteur et un système de double moteur plus performant. Avec un seul moteur de 500W, vous profitez d'une vitesse de pointe de 32 km/h. Un résultat déjà amplement suffisant, que ce soit pour une utilisation en ville ou en dehors. En utilisant le moteur au maximum de ses capacités, vous disposez d'une vitesse égale à ce que la majorité des bons skateboards électriques proposent.

En choisissant le double moteur, vous pourrez alors atteindre une vitesse maximale de 38 km/h. Une vitesse impressionnante qui intéressera certainement les amoureux de vitesse et de sensations fortes. Le double moteur est généralement utilisé pour les déplacements hors zones urbaines étant donné que la vitesse est grandement limitée en ville.

Dans les deux cas, l'accélération reste stable et efficace. En effet, vous pourrez atteindre la vitesse maximale de l'appareil en quelques secondes. Bien sûr, cela dépendra principalement du mode de conduite choisi. Ici, pas d'accélération brusque qui risque de vous déstabiliser, non. Tout est parfaitement géré, de même pour le freinage.

Autonomie

À l'instar du moteur, vous avez également le choix entre différentes batteries selon les besoins, mais surtout en fonction du moteur choisi.

Pour un système à simple moteur, vous avez le choix entre une batterie standard de 90 Wh qui vous offre 15 km d'autonomie et une version longue distance de 216 Wh qui vous en propose 36 km. Le format standard correspond à une utilisation exclusivement en ville tandis que la longue distance vous permet de faire des voyages.

Si vous optez pour le double moteur, alors il est normal que l'autonomie soit légèrement moins élevée. Ainsi, les 15 km offerts par la batterie standard descendent à 12 km tandis que la version longue distance vous propose une autonomie de 30 km.

À partir du test que nous avons effectué sur les différents équipements de l'Elwing Halokee et selon les résultats, le rapport entre l'autonomie et la puissance du moteur est parfaitement équilibré. En effet, ce modèle de skateboard profite en même temps d'une bonne vitesse et d'une autonomie exemplaire, et ce, peu importe le choix des composants.

Contrôle

Que serait un skateboard électrique sans sa fameuse télécommande de contrôle ?

Ici, le Halokee profite d'une télécommande Bluetooth de bonne portée pratique et ergonomique. Cette dernière vous permet de contrôler la vitesse de l'appareil, mais aussi son freinage. Pour un contrôle optimal, vous avez le choix entre trois modes de conduites, à savoir le mode city pour le déplacement urbain, le mode éco un mode sport pour une puissance maximale.

De plus, cette télécommande vous permet de connaître le niveau de charge à partir de la couleur de l'indicateur. La réactivité de la télécommande est assez satisfaisante pour un freinage efficace. Toutefois, si l'on devait noter un élément manquant, ce serait la présence d'écran OLED pour mieux voir les informations.

Expérience de conduite et utilisation

L'Elwing Halokee est un skateboard électrique généralement utilisé pour le déplacement en ville.

Ses capacités de base en font l'appareil adéquat pour vous permettre de faire des aller-retour rapides en zone urbaine. À savoir toutefois que si vous optez pour des composants plus puissants, vous pourrez utiliser le Halokee pour des balades en montagnes ou pour des rides intenses sur la route.

Le modèle n'est pas capable de gravir des pentes très raides, mais peut tout de même être utilisé pour des voyages dans la nature. Son côté très robuste constitue un avantage certain pour cette activité.

Au niveau du confort et de l'équilibre, le deck profite d'un grip très adhésif, parfaitement pensé pour offrir un meilleur équilibre. Un moyen pour profiter d'une sécurité plus importante, et ce, même pour des activités extrêmes. La maniabilité est exemplaire, la télécommande de contrôle aidant. C'est simple, le Halokee convient parfaitement aux débutants, mais aussi aux experts.

Test de l'Elwing Halokee : analyse du prix

En tant que modèle personnalisable, le prix du longboard peut grandement varier selon les composants choisis.

Pour des composants de base, à savoir un simple moteur et une batterie standard, vous aurez à mobiliser un budget de 399 €. Avec des composants plus puissants, offrant ainsi des performances plus importantes, le coût peut aller jusqu'à 529 €.

Même avec cette assez grande différence de prix, l'Elwging Halokee reste l'une des meilleures affaires sur le marché. En effet, au vu de ses capacités, ce skateboard fait largement partie des longboards les plus efficaces.

Comparé aux autres modèles du même type qui avoisinent le millier d'euros, ce modèle est accessible pour ceux qui veulent débuter. De plus, la marque Elwing n'en est pas à son premier coup d'essai, étant un pilier sur le marché du skateboard électrique.Pour toutes ces raisons, l'Elwing Halokee possède un rapport qualité-prix très intéressant.

Elwing Halokee Le meilleur longboard personnalisable Voir l'offre Verdict Après avoir effectué un test minutieux de l'Elwing Halokee, il nous est possible de donner un avis objectif sur ce modèle. S'il est vrai que le skateboard est moins flexible que d'autres, cela ne constitue pas un réel point négatif dans la mesure où cela n'affecte pas grandement l'expérience de conduite. Profitant de nombreuses qualités, cette planche a tout pour plaire aux experts, et constitue à la fois un bon moyen pour les débutants d'apprendre. Tantôt skate urbain, tantôt modèle tout-terrain, sa grande polyvalence, surtout au niveau des équipements, en fait un appareil idéal pour le déplacement. Au niveau du rapport qualité-prix, le Halokee constitue un investissement pour tous ceux qui cherchent une valeur sûre qui leur servira longtemps. On aime Modèle personnalisable

Vitesse impressionnante

Autonomie correcte

Excellents matériaux On aime moins Deck manque de flexibilité

Écran manquant pour la télécommande

