Test de l’Acton Blink SR : le cruiser le plus accessible ?

Ce test de l'Acton Blink SR vous permettra de comprendre pourquoi ce skateboard électrique est si intéressant. Performance, robustesse et matériaux de conception, il est question ici de tout voir en détail.

Pour débuter dans le monde de la glisse, il vous faut un modèle de skateboard électrique adapté. Découvrez ici le test de l'Acton Blink SR, un modèle qui ne manquera d'attirer votre regard. Vous verrez qu'au-delà de ses capacités, cette planche profite d'autres atouts intéressants.

Caractéristiques techniques

Test de l'Acton Blink SR : présentation du skateboard électrique

Le premier élément qui frappe avec l'Acton Bink SR, c'est son design unique.

En effet, le skateboard électrique arbore un design high-tech élégant. Le choix des couleurs y est également pour grand-chose, car le mélange du gris et de noir granulé pour le deck est parfaitement réussi. Il en est de même pour les roues d'un vert vif. Un choix de couleurs qui en fait également un modèle parfaitement mixte, adapté à tous.

La forme assez carrée de l'Acton Blink SR n'est pas seulement à but esthétique puisque la forme a pour but d'offrir une meilleure stabilité et maniabilité. Un pari qui semble réussi au vu des résultats du test effectué que nous allons vous présenter par la suite.

Conception et performances : spécificités du skateboard

Attaquons-nous maintenant à la partie la plus croustillante du test de l'Acton Blink SR, l'expérience utilisateur.

Pour cela, il est important d'analyser différents éléments, à commencer par la finition de l'appareil et ses matériaux de conception.

Composition de la planche

Pour offrir un niveau de robustesse suffisant, il est nécessaire pour l'Acton Blink SR de disposer de matériaux de qualité.

C'est heureusement le cas avec une planche composée de plusieurs plis de bambou et d'érables canadiens, le tout avec de l'aluminium pour plus de robustesse. Le côté granuleux vient de la fibre de carbone. Cet ingénieux assemblage offre à la planche une grande souplesse, mais également une excellente solidité. Cela en fait un modèle adapté aux terrains remplis d'obstacles en tout genre.

La planche n'est pas le seul élément intéressant puisque la planche profite de roues de 83 mm en polyuréthane d'excellente haute qualité. Solides, elles répondent aussi très bien à vos mouvements, vous permettant de changer de direction rapidement et sans grands efforts. Cela est dû à l'utilisation de système de roulement à billes. En plus de proposer une grande maniabilité, ce système accentue le confort lors de la conduite.

En termes d'utilisation, la grande maniabilité de la planche la rend parfaitement accessible aux débutants. En effet, il s'agit d'un excellent modèle pour s'initier au skateboard. Cela ne signifie pas que les riders professionnels n'y trouveront pas leurs plaisirs, bien au contraire. Avec des matériaux aussi solides, cette planche convient également pour faire différents tricks.

Vitesse maximale

Avec le test que nous avons effectué avec l'Acton Blink SR, nous pouvons vous assurer que les performances de la planche vous satisferont.

Modèle de cruiser destiné à une utilisation principalement urbaine, ses performances s'accordent parfaitement à cet usage principal. Raison pour laquelle la planche possède une vitesse maximale de 25 km/h assurée par un moteur Brushless de 600W. À rappeler qu'il s'agit de la vitesse maximale autorisée pour une conduite en zone urbaine.

La sensation de vitesse se ressent parfaitement, la planche accentuant le tout avec un confort certain.

Autonomie

L'appareil dispose d'une batterie de Lithium-ion de 80 Wh, qui offre ainsi une autonomie de 12 km.

Un résultat assez faible, mais qui reste amplement suffisant pour vous permettre de rouler partout en ville. Toutefois, comme nous l'avons énoncé, l'appareil se montre particulièrement solide et maniable. Aussi, il vous est tout à fait possible de l'utiliser pour une conduite hors zone urbaine, sans pour autant l'utiliser pour des longs voyages. Toutefois, dans ce cas, le problème de l'autonomie se fait ressentir.

Néanmoins, aucune crainte à avoir puisque l'appareil dispose d'un système qui permet de rallonger la durée de vie de la batterie. En effet, notre test de l'Action Blink SR nous a révélé le regenerative breaking, un système de recharge automatique via l'énergie cinétique.

C'est simple, le mouvement de la planche permet à la batterie de gagner de l'énergie. Dès que vous freinez, l'énergie en question sera emmagasinée par la batterie. À savoir que vous avez aussi la possibilité de vous munir d'une seconde batterie chargée à bloc. Cela vous fait près de 25 km d'autonomie en tout, de quoi toujours vous amener à bon port.

Avec plusieurs alternatives pour compenser le manque d'autonomie, ce skateboard n'en est que plus intéressant.

Expérience de conduite

L'avantage certain que possède l'Acton Blink SR, c'est sa légèreté.

Il s'agit d'un grand atout puisque cela assure une maniabilité plus importante, une puissance accentuée et moins d'efforts lors de l'utilisation sans moteur. Car oui, même sans ses performances dues à son système électrique, il est tout à fait possible d'utiliser la planche sans se fatiguer. Ainsi, cette planche offre une expérience de conduite optimale que les débutants et les professionnels pourront savourer sans retenue.

Sa capacité de montée des pentes de 15% reste impressionnante, rendant l'appareil adapté à une utilisation dans les zones assez hautes. Bien sûr, pour monter les pentes, il est indispensable d'utiliser le moteur électrique de la planche. Il est donc important de prévoir une de l'énergie pour effectuer cette montée. Cela vous demandera une gestion minutieuse de l'autonomie et un contrôle plus important de la vitesse.

Avec un petit temps d'adaptation, vous serez capable de déterminer à quel moment utiliser davantage de puissance et à quel moment il est nécessaire de se limiter.

Contrôle et connectivité

Pour contrôler efficacement l'accélération et le freinage du skateboard, vous disposez d'une télécommande sans fil.

Cette dernière vous permettra de ralentir ou d'aller plus vite à tout moment. Pour avoir un visuel en temps réel de la puissance de votre appareil, vous pourrez utiliser votre smartphone. En effet, en installant une application spécifique, vous serez en mesure de relier le skateboard avec votre téléphone via Bluetooth. Cela vous permettra de voir en détail les performances de votre planche.

À savoir que le smartphone vous permettra également de contrôler votre planche, comme la télécommande. Disponible sur Android et Ios, aucun problème à noter au niveau de la compatibilité. Plus qu'une simple planche, l'Acton Blink SR est aussi un petit bijou de technologie.

Autres fonctionnalités

Les options de l'Acton Blink SR ne s'arrêtent pas là puisque la planche est également à l'épreuve d'eau.

En effet, avec une IP54, votre planche comme ses composants électriques sont parfaitement à l'abri de toute source d'eau. Cela va à la pluie, en passant par une route humide et les éclaboussures. Cela n'en fait pas toutefois un modèle intégralement étanche, mais résistant à l'eau. Soumettre votre appareil à de l'eau régulièrement peut affecter ses fonctionnalités, comme son moteur et sa batterie. Aussi, ne profitez de son niveau d'étanchéité que nécessaire, bien que son indice de protection soit assez élevé pour un cruiser électrique.

Enfin, des lampes LED intègrent le dessous de la planche, vous permettant de rouler sans problème la nuit. Le niveau de luminosité est optimal, vous permettant parfaitement de vous repérer sans soucis.

Acton Blink SR : rapport qualité-prix !

À l'inverse des longboards, les cruisers électriques sont plus accessibles, que ce soit au niveau de l'utilisation ou du prix.

L'Acton Blink SR ne fait pas exception avec un prix de 379 € pour un modèle totalement neuf, comprenant la planche, le chargeur de la batterie, la télécommande de contrôle et un chargeur à distance. Si vous avez suivi notre test minutieusement, vous serez d'accord avec nous en disant que cette planche présente un rapport qualité-prix intéressant.

Même si 379 € reste toujours une sérieuse dépense, la durabilité de la planche en fait un investissement rentable. Malgré tout, il n'y a pas meilleur moyen pour connaître le rapport-qualité de cette planche que de l'essayer. C'est précisément ce que nous vous proposons, en adoptant ce skateboard électrique.

Acton Blink SR Le cruiser le plus maniable ! Voir l'offre Verdict Ce test de l'Acton Blink SR nous a permis de décortiquer la planche en long et en large, jusqu'à connaître ses petites spécificités. Les éléments qui jouent grandement dans les points forts du skate, en dehors de ses matériaux de conception, ce sont ses fonctionnalités. En effet, il n'est pas évident de trouver un cruiser muni d'un système de recharge via l'énergie cinétique. Même en termes de performance, cette planche se classe au-dessus de la moyenne. Pour tous ces points, il est difficile, voire impossible de ne pas vous recommander cet appareil. Que vous soyez un débutant ou un expert, cette planche vous propose une expérience au top. On aime Fonctionnalité regenerative breaking

Matériaux solides et durables

Modèle étanche

Excellente maniabilité

Lumière LED très pratique On aime moins Faible autonomie

Performance plus adaptée à une conduite urbaine

