Tempête en Irlande : une voiture devient une source d’alimentation improbable

Lors de la tempête Éowyn en Irlande, des foyers ont se sont servi de la batterie de leur voiture électrique comme source d’alimentation. Ce qui rend cette prouesse possible, c’est la technologie V2L. Elle permet aux véhicules d’alimenter des maisons en cas de coupure d’électricité. Une innovation qui pourrait bien révolutionner la gestion de l’énergie en période de crise.

La technologie V2L, ou « véhicule vers charge », permet aux batteries des voitures électriques de fournir de l’électricité directement à la maison. Elle fonctionne via un système de recharge bidirectionnelle. On peut stocker l’énergie dans la voiture, et ensuite les rediriger vers des appareils électroménagers ou des systèmes vitaux. Le processus est non seulement efficace, mais ne nuit pas à la durée de vie des batteries.

De plus en plus de voitures électriques intègrent cette fonctionnalité qui a permis l’alimentation au cours d’une tempête en Irlande. Ceci la rend accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Bien que l’idée semble récente, elle est en réalité en développement depuis quelques années. Elle permet également de garantir une autonomie en énergie pendant des périodes critiques, comme lors de coupures de courant importantes.

La technologie V2L, une innovation en forte croissance

Outre l’Irlande, cette technologie d’alimentation par voiture s’est révélée utile à d’autres reprises. On l’a déjà utilisée lors de tempêtes et de catastrophes naturelles, comme l’ouragan Beryl au Texas. Au cours de ces périodes, des milliers de foyers ont perdu l’accès à l’électricité pendant plusieurs jours. Cette fonctionnalité est d’autant plus importante à l’heure où les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents.

L’utilisation de la voiture électrique pour l’alimentation durant la tempête en Irlande a fait réfléchir les constructeurs automobiles. Ils ont également compris l’importance de cette technologie et l’intègrent dans leurs nouveaux modèles. General Motors fait partie de ceux qui ont vite réagi. Offrir la possibilité de répondre à ses besoins énergétiques avec son propre véhicule est désormais un argument de vente clé.

