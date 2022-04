Steam : Tout savoir sur la plateforme de jeux PC

Steam est une vaste bibliothèque de jeux numériques qui dispose à la fois de jeux gratuits et payants. La plateforme fournit aussi un support pour résoudre les problèmes de ses utilisateurs.

Steam diffère des autres plateformes de jeux du fait qu’il est 100% numérique. Sa plateforme de jeux est conçue pour ceux qui veulent jouer à leurs jeux favoris sans avoir à se procurer d’une console. Aventure, thriller, jeux de précision, on y trouve tous les goûts en matière de gaming. Comme la Xbox et la PS, Steam mérite son honneur en tant que plateforme de jeux. Alors, faisons la découverte ensemble.

Qu’est-ce que Steam ?

Publiée officiellement en 2003, Steam est une plateforme de jeux entièrement numérique. C’est Valve Corporation qui a trouvé l’idée de créer cette plateforme pour offrir aux gamers un moyen plus facile de jouer, avec un PC et Internet. Non seulement les utilisateurs peuvent télécharger des jeux à volonté, mais ils peuvent également les mettre à jour.

Mais ce qui démarque Steam c’est avant tout son interface conviviale qui permet d’accéder facilement à sa galerie de jeux. En plus de cela, Steam permet le chat vocal qui s’apparente à celui de la Xbox Live. Son stockage de jeux en nuage facilite l’accès et n’impose aucune limite en nombre.

Aujourd’hui, Steam est disponible pour Windows et Linux. En plus, on peut y accéder via un MacBook ou un appareil mobile. Néanmoins, il faut que l’appareil avec lequel on joue soit plus performant pour accueillir des jeux utilisant beaucoup de bande passante.

Les avantages de Steam

L’un des avantages de Steam repose sur sa politique d’achat. En effet, on a deux possibilités d’achat, soit aller directement dans le magasin de jeux sur Steam Store, soit en parcourant les catégories de jeux disponibles. La plateforme offre une vaste bibliothèque avec différentes catégories à l’instar de New Releases ou Top Seller. Bien entendu, il faut les installer avant de jouer.

Pendant les moments de pause, les joueurs peuvent également regarder des vidéos de tout type (comédie, science-fiction ou anime) ou visionner des tutoriels. Et ce n’est pas tout. La plateforme met à la disposition de ses utilisateurs des logiciels de conception, de retouche photo et de production (audio, animations, etc.).

Avant de jouer, on peut toujours visualiser les bandes annonces et les captures d’écran pour savoir comment jouer à tel ou tel jeu. Mais par-dessus tout, il y a la communauté Steam, créée en 2007. Il s’agit d’un forum de discussion dédié aux entraides des membres ainsi qu’à l’envoi des critiques et commentaires.

La bibliothèque Steam

En tant que bibliothèque, Steam est disposée dans un ordre alphabétique. Cette bibliothèque intelligente décèle également les jeux auxquels on n’a pas joué depuis longtemps ou ceux qu’on consulte plus souvent. Un seul clic permet d’afficher les captures d’écran ainsi que la liste des succès enregistrés sur un jeu quelconque. C’est aussi en cliquant sur le jeu qu’on arrive à voir le contenu à télécharger.

Comme on l’a mentionné supra, Steam dispose à la fois des jeux gratuits et payants. Voici quelques exemples :

Des exemples de jeux payants sur Steam

La liste est longue qu’on n’arrivera pas à tout dévoiler sur Steam si on les cite ici. De la sorte, on a sélectionné deux jeux qui figurent parmi les meilleurs jeux sur la plateforme.

Into the Breach

Ce jeu de stratégie SF est aussi divertissant que les jeux vidéo sur PlayStatin Now ou Xbox Game Pass. Dans ce jeu, vous aurez à contrôler des machines envoyées depuis le futur pour combattre des extraterrestres.

Dans Into The Breach, vous disposerez de votre propre champ de bataille représenté par une grille de 8×8 blocs. Votre mission est d’assurer que les méchas éliminent le plus d’extraterrestres possibles afin de préserver les avant-postes et les bâtiments. Ce jeu est ludique mais il fait aussi travailler la méninge comme lorsqu’on joue au jeu d’échecs. La tactique et la stratégie priment.

Vous trouverez sans doute la meilleure stratégie au cours de la partie et, en même temps, améliorer la performance de vos machines. Le but est de repousser tous les extraterrestres de votre territoire.

Elden Ring

Quant à Elden Ring, c’est un jeu qui se passe dans un environnement ouvert. Si vous aimez Dark Souls, vous allez sûrement y prendre goût. En effet, Elden Ring compte parmi les meilleurs jeux Steam. Le jeu consiste à vaincre des Boss et de rassembler les fragments de l’anneau d’Elden que la reine Marika a partagé à sa progéniture.

Le scénario est assez frissonnant et ouvre plusieurs issues. Vous êtes tenu uniquement de rester envie et d’utiliser tous les moyens pour arriver à votre fin. Vous pouvez ainsi combattre ou passer un accord, sans oublier la ruse. En plus de votre mission principale, vous pouvez effectuer des missions secondaires telles qu’améliorer vos armes ou en procurer d’autres en cours de route. Vous pouvez trouver le guide complet sur ce jeu ici.

Steam et ses jeux gratuits

Comme avec les jeux payants, Steam dispose aussi des jeux à titre gratuit. En voici deux pour vous faire goûter :

Warface: Blackout

Warface : Blackout est l’un des jeux gratuits qu’on peut obtenir sur Steam. Dans ce jeu, vous allez vous mettre dans la peau d’un soldat doté d’une spécialité (sniper, carabinier, mercenaire, médecin ou ingénieur). Disponible après ses 4 ans de conception en version bêta, ce jeu promet de divertir petits et grands sans dépenser un sou de plus.

Un autre point à souligner pour Warface : Blackout est qu’il est aussi ludique en version multijoueur. Pour cela, il faut balancer les classes au sein des équipes afin de garder l’équilibre. Bien qu’offert gratuitement, celui-ci fournit la possibilité d’acheter des armes ou d’en louer.

Path of Exile

Ce jeu consiste en une véritable chasse au butin qui fait partie des meilleurs jeux PC actuels. Vous montez en grade au fur et à mesure que vous jouez à ce jeu. Cette montée se traduit à la fois par l’optimisation de vos armes et de vos compétences. Path of Exile vous permet aussi de découvrir de nouvelles caractéristiques après des heures de jeu. Ce qui signifie qu’il faut être patient et rester à toute épreuve.

Le mode hardcore est certes terrifiant. Vous pouvez y laisser votre vie à plusieurs reprises. Toutefois vous y tirerez de l’enseignement pour améliorer votre style de jeu. En plus, vous écrirez vous-même l’intrigue en fonction de vos déplacements.

Comment bien débuter sur Steam ?

Cette plateforme de jeux numériques est facile à utiliser. Mais avant, il va falloir vous inscrire. L’inscription n’est pourtant conseillée qu’après avoir vérifié la configuration de votre système. Après s’être inscrit, vous n’avez qu’à choisir l’interface utilisateur de votre préférence et commencer à explorer la bibliothèque gargantuesque de Steam.

Les deux interfaces utilisateur de Steam

Il existe deux interfaces utilisateurs : le mode Windows et le mode Big Picture.

Le mode Windows

D’après les experts, le mode Windows est plus facile à explorer puisqu’il permet de charger les jeux en toute rapidité et de les acheter facilement. En effet, le mode Windows met en avant les diverses offres spéciales, les tendances, les jeux les plus abordables, les sorties à venir, etc. Il est aussi capable de recommander des jeux en prenant en compte les préférences de l’utilisateur et bien d’autres options.

Le mode Big Picture

Le mode Big Picture est accessible en cliquant sur la console en mode Windows. En plus des jeux en vogue, le Store dispose également la liste des meilleures ventes ainsi que des jeux les plus populaires. Ce mode permet de discuter avec d’autres joueurs et d’inviter des amis via le chat. A noter que ce mode prend entièrement en charge les contrôleurs de télévision.

Comment choisir son interface utilisateur ?

Le choix du mode n’est pas si difficile. Pour effectuer des achats, le mode Windows est le plus approprié. En revanche, le mode Big Picture est plus adapté si l’on souhaite jouer uniquement. En outre, le choix de l’interface utilisateur peut dépendre de l’appareil avec lequel on accède à Steam. Le mode Windows est fait pour jouer sur un ordinateur ; contrairement à Big Picture qui est plus rétribué au téléviseur.

Que faire en cas de problème ?

Steam ne se contente pas seulement de fournir des jeux, il offre aussi son aide en cas de problème par l’intermédiaire de son support. Le support Steam décrit sa page d’assistance qui est présente pour tous ceux qui veulent obtenir de l’aide technique tels que la récupération de compte ou des problèmes d’achats.

Récupérer un compte

On a besoin de récupérer un compte quand on a oublié le mot de passe. Pour cela, le support conseille d’aller sur « Aide, je ne peux pas me connecter ». Cela permet d’accéder à la page dédiée à la récupération du compte. Steam s’occupera de rendre le compte d’après les renseignements enregistrés. Steam Guard, quant à lui, permet d’augmenter le niveau de sécurité.

Des problèmes lors de vos achats ?

Parfois, on rencontre des problèmes lors des achats. Il s’agit peut-être d’une carte-cadeau Steam ou d’un code de portefeuille qui n’a pas fonctionné. La page d’assistance Steam fournit également les éléments nécessaires pour y remédier.

Les accessoires Steam

Au fil des ans, Valve Corporation a conçu les accessoires Steam pour améliorer l’expérience utilisateur. Le marché offre le contrôleur Steam, Steam Link, Steam VR ainsi que les accessoires matériels Steam. Tous ces produits sont conçus pour remplir la gamme et ainsi offrir un gameplay digne du nom.

Toutefois, ces matériels peuvent rencontrer des problèmes. Dans ce cas, on n’a qu’à se rendre sur le support technique pour trouver de l’aide. On peut y trouver des guides détaillés afin de résoudre les problèmes.