Spider-Man : Les différences entre les versions d’Across the Spider-Verse en salle

Spider-Man: Across the Spider-Verse présente deux versions diffusées actuellement, avec des différences notables. L’éditeur Andrew Leviton a confirmé les deux versions sur Twitter. Des problèmes audio ont été résolus, mais d’autres différences persistent, notamment au niveau des dialogues et des scènes. Voici un aperçu de ces variations.

11 La première interaction entre Miguel O’Hara et Gwen Stacy



Dans l’une des versions de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gwen Stacy se moque de Miguel O’Hara au début du film. Elle essaye de deviner quel est son nom de super-héros. Elle demande si Spider-Man 2099 est le « Panthère Bleue », à quoi il répond « C’est drôle ». Cette scène n’est pas présente dans l’autre version du film en cours de diffusion.

10 La scène où Miguel demande de l’aide à Lyla



Les versions actuelles de Spider-Man: Across the Spider-Verse présentent une différence marquante. Cela concerne l’introduction de Spider-Man 2099 et sa première interaction avec Lyla. Dans une version, Lyla pointe Miguel du doigt après qu’il admette avoir besoin d’aide. Dans l’autre, ils prennent un selfie avec un filtre de lapin. Révélations sur les réseaux sociaux.

9 La scène où Spider-Man 2099 affronte le Vautour

La scène d’introduction de l’univers de Gwen Stacy dans Across the Spider-Verse diffère dans les deux versions. Dans l’une d’entre elles, la police ordonne à Spider-Man 2099 de se rendre au début du film. On voit Miguel qui emmène le Vautour sur le toit et le menace de le mordre. Dans l’autre, l’hélicoptère de police apparaît immédiatement.

8 La scène où Jefferson affronte la Tache

Le père de Miles Morales participe au combat entre Spider-Man et la Tache au début de Across the Spider-Verse. Ce qui arrive à Jefferson dépend de la version vue. Dans l’une, il tombe dans un portail, se plaint et regarde autour. Dans l’autre, son visage est brièvement montré avant de revenir à Spider-Man et à la Tache.

7 Les dialogues de la Tache pendant sa présentation



Dans l’une des versions de Across the Spider-Verse, lors de la révélation de son histoire à Spider-Man. La Tache dit « Regardez-moi maintenant ». Dans l’autre version, il dit « Rendez-moi mon pied » en étant confus par ses propres portails. Les deux répliques sont comiques, précédant la transformation menaçante de la Tache dans le film.

6 Les dialogues de la Tache pendant la séquence holographique



Dans l’une des versions de Across the Spider-Verse, Gwen Stacy utilise la technologie holographique de la Spider-Society. Elle l’utilise pour enquêter sur les actions passées de la Tachesur la Terre de Miles Morales.La Tache évoque les conséquences possibles s’il touche le mini-collisionneur avec son doigt. Dans l’autre version, la Tache active simplement la machine après avoir dit « Oh, que diable ».

5 Les dialogues de Miles Morales dans la séquence du « thé chai »

Lorsque Miles Morales découvre l’univers de Pavitr Prabhakar dans Across the Spider-Verse. Spider-Man India se moque de lui pour avoir dit « thé chai ».Miles s’excuse de manière différente dans chaque version du film. Dans l’une, il répond simplement « Non ! Non ! » lorsque Pavitr mentionne « café café ». Dans l’autre, il s’excuse à plusieurs reprises.

4 La scène où Gwen cherche Miles dans les décombres

Après l’incident où Spider-Man s’est infiltré lors de la mort du capitaine Singh, Gwen recherche Miles parmi les décombres. Elle est inquiète de sa possible mort.Dans une version de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gwen prononce quelques répliques durant sa recherche. Dans l’autre version, Gwen ne dit rien en cherchant Miles parmi les décombres.

3 L’introduction de Hobie Brown dans Across the Spider-Verse



Hobie Brown, alias Spider-Punk, attire l’attention dans Across the Spider-Verse. Cependant, il y a une subtile différence dans l’introduction de Hobie Brown dans chaque version.Dans l’une des versions, un texte en style bande dessinée avec le mot « Hobie » apparaît au-dessus de sa tête. Ce texte confirme son identité après que Miles l’ait reconnu grâce à Gwen. Dans l’autre version, Spider-Punk apparaît sans aucun texte lors de sa première apparition.

2 Les dialogues de Ben Reilly lorsqu’il combat



Miles Morales constate une différence frappante entre les versions de Across the Spider-Verse diffusées au cinéma. Notamment, il remarque des variations dans les dialogues de Ben Reilly lors de la capture temporaire de Miles par la Spider-Society. Dans une version, l’Écarlate se vante de ses muscles et dit « Ne perds même pas ton temps. » Dans l’autre version, Reilly décrit sa technique de capture avant que Miles ne s’échappe.

1 Les dialogues de Mary Jane lorsque Peter B. Parker revient Vers la fin de Spider-Man: Across the Spider-Verse



Peter B. Parker rentre chez lui de la Spider-Society avec Mayday. Dans une version de Across the Spider-Verse, Mary Jane l’accueille avec un « Salut, huh ». Ensuite, elle lui demande comment s’est passée sa journée de travail. Dans l’autre version, il n’y a pas de « Salut, huh », et Mary Jane lui pose directement la question dès son arrivée. Malgré ces variations, Peter décide de ne pas mentionner ses aventures avec la Spider-Society à Mayday.

