Souo S2000CT : la moto de Great Wall Motors qui veut dépasser Harley-Davidson

Avec son moteur boxer 8 cylindres et son look de custom futuriste, la Souo S2000CT débarque telle une rockstar dans l’univers des cruisers. Great Wall Motors vise haut : ce géant de 151 chevaux veut bousculer les icônes américaines et japonaises.

Quatre versions pour séduire tous les pilotes, une boîte automatique et un design qui n’a pas froid aux yeux. La bataille des bécanes de luxe vient de trouver un nouveau prétendant au trône !

Souo Motorcycle : le géant chinois qui rêve de cruiser le luxe

Great Wall Motors, déjà poids lourd de l’automobile, met les gaz sur le marché des motos avec sa marque Souo Motorcycle. Leur ambition ? Rien de moins que défier les icônes établies comme Harley-Davidson et Honda. Leur arme : la S2000CT, un cruiser luxueux qui combine design audacieux et technologie de pointe. Après avoir surpris le monde avec la S2000, une routière rivalisant avec la Gold Wing, la marque chinoise confirme ses prétentions en visant maintenant le segment très convoité des motos custom.

Souo, GWM’s motorcycle division, doubles down on Flat-8 engines with the new S2000CT lineup



Great Wall Motor (GWM), a household name in the automotive world, is making bold moves in motorcycling through its Souo brand. The company, best known for SUVs ahttps://t.co/DrcmSoPzIs pic.twitter.com/Pl79JlmV1D — M Sports (@MSports_all) September 24, 2025

Quatre visages pour un même géant mécanique

Pour séduire tous les profils de motards, Souo décline la S2000CT en quatre versions distinctes. La LH2000-3 incarne la version la plus radicale, monoplace et épurée. La LH2000-4 ajoute une selle biplace pour partager l’aventure. Les modèles LH2000-5 et LH2000-6, équipés de valises rigides, s’orientent vers le tourisme, avec ou sans pare-brise. Chaque version conserve ce design musclé qui n’est pas sans rappeler la Honda Rune, cette custom futuriste devenue mythique.

Un moteur qui parle aux puristes

La S2000CT cache sous son réservoir une mécanique d’exception : un moteur boxer huit cylindres de 2 litres, affichant 151 chevaux et 190 Nm de couple. Des chiffres qui surclassent, sur le papier, ceux de la référence Honda Gold Wing. Cette puissance est transmise via une boîte automatique à double embrayage à huit rapports, incluant même une marche arrière pour faciliter les manœuvres de ce mastodonte approchant les 400 kg.

Un châssis high-tech pour dompter la bête

Pour maîtriser cette déferlante de puissance, Souo a développé un cadre en aluminium moulé assurant une rigidité optimale. La suspension avant à double bras oscillant et l’amortisseur central dissimulé promettent confort et stabilité. Le système de direction a été spécialement retravaillé pour allier précision dans les virages et agrément au quotidien. Un ensemble technologique qui démontre la volonté de la marque de ne pas se contenter d’imiter, mais bien d’ innover.

Quand la Chine rêve de conquérir l’Occident

Pour l’instant le lancement de ce modèle est uniquement en Chine. Mais tous les regards se tournent vers l’Europe. Aucune commercialisation n’a encore été annoncée sur le Vieux Continent. Mais le message est clair : les constructeurs asiatiques ne se contentent plus de suivre, ils entendent désormais dicter leur loi. Reste à savoir si les motards européens seront prêts à accueillir ce nouveau prétendant au trône des cruisers de luxe. La bataille des customs n’a peut-être jamais été aussi passionnante !

