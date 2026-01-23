Deux nouvelles platines vinyles sans fil signées Sony

Sony élargit sa gamme avec deux nouvelles platines vinyles Bluetooth. Les modèles PS-LX3BT et PS-LX5BT allient design, simplicité et qualité sonore.

Sony poursuit sa stratégie autour du vinyle avec deux nouveaux modèles connectés. Les PS-LX3BT et PS-LX5BT visent un large public, du débutant à l’audiophile aguerri. Avec une conception élégante et des fonctionnalités sans fil avancées, la marque japonaise veut rendre l’expérience vinyle accessible et moderne. Deux modèles, deux approches, mais une même promesse : l’excellence sonore.

Un design accessible pour tous les profils d’écoute

Avec le lancement de ses platines PS-LX3BT et PS-LX5BT, Sony réaffirme son engagement pour un son authentique et une expérience utilisateur fluide. Pensées à la fois pour les néophytes curieux de découvrir le vinyle et les audiophiles en quête de performance, ces deux références misent sur une utilisation intuitive, sans compromis sur la qualité.

Un simple bouton suffit à lancer la lecture, tandis que la compatibilité Bluetooth avec les codecs aptX, aptX Adaptive et Hi-Res Wireless Audio garantit une transmission fidèle, même sans fil. Pour ceux qui préfèrent une écoute filaire, un câble audio est également inclus.

PS-LX3BT : la porte d’entrée vers l’univers du vinyle

La PS-LX3BT s’adresse aux utilisateurs qui veulent se lancer dans l’écoute de disques vinyles sans se perdre dans les réglages techniques. Son design élégant s’intègre facilement à tous les intérieurs, et son égaliseur phono intégré permet de l’utiliser immédiatement avec tout système audio. Malgré sa simplicité, elle n’en oublie pas la richesse sonore, grâce à une cartouche de qualité et un suivi fluide du sillon. Elle se veut ainsi le compagnon idéal pour une écoute quotidienne, sans effort.

PS-LX5BT : des performances taillées pour les puristes

Pour les amateurs de vinyles exigeants, la PS-LX5BT propose une montée en gamme notable. Chaque composant a été pensé pour éliminer les vibrations et préserver la clarté du son : corps monobloc rigide, bras de lecture en aluminium, tapis en caoutchouc, sans oublier la cartouche haut de gamme. À cela s’ajoute une sortie audio plaquée or, qui améliore encore la qualité de la connexion filaire.

Côté esthétique, son minimalisme affirmé s’accorde avec les intérieurs les plus épurés. Les deux modèles, livrés dans des emballages recyclés, s’inscrivent aussi dans une démarche écoresponsable chère à Sony. Disponibles dès maintenant, la PS-LX3BT est proposée à 299 €, tandis que la PS-LX5BT s’affiche à 399 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

