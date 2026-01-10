AT-LP7X d’Audio-Technica : platine vinyle minimaliste et haut de gamme

La platine vinyle AT-LP7X d’Audio-Technica conjugue design élégant et performances analogiques. Un bijou de précision pour les passionnés de vinyle exigeants.

Audio-Technica lance l’AT-LP7X, une nouvelle platine vinyle entièrement manuelle pensée pour les amoureux du son analogique. Avec son esthétique minimaliste, ses matériaux nobles et ses options de personnalisation, elle promet une écoute de haute volée. Sa mécanique de précision et sa compatibilité étendue en font un appareil de choix pour audiophiles.

Un design minimaliste pour une écoute sans compromis

Audio-Technica poursuit sa quête d’excellence analogique avec l’AT-LP7X, une platine vinyle entièrement manuelle qui mise sur l’essentiel : un design noir mat sobre, une construction solide, et des composants choisis avec soin. Le socle en MDF dense de 40 mm et le plateau en acrylique de 20 mm ne sont pas que des choix esthétiques. Ils jouent un rôle dans la réduction des résonances et des vibrations, ce qui améliore la clarté sonore.

Avec son look élégant, la platine s’intègre facilement dans tous les intérieurs et affiche un caractère technique affirmé. Une démarche fidèle à l’ADN d’Audio-Technica, qui met ici l’accent sur la qualité de fabrication autant que sur l’expérience d’écoute.

Une mécanique de précision inspirée des classiques

Le bras de lecture en aluminium en forme de J rappelle les modèles iconiques des années 60 et 70. Il bénéficie aujourd’hui d’un cadran à double axe et de roulements de précision qui garantissent un suivi fluide du sillon. La cellule AT-VM95E, prémontée sur le porte-cellule AT-LT10, assure quant à elle une restitution fidèle avec une faible distorsion et une belle séparation des canaux. Et pour les plus pointus, la compatibilité avec toute la série de diamants VM95 permet une personnalisation poussée.

Le système de capteur de vitesse optique, associé à un moteur silencieux monté sur support amorti, assure une rotation stable aux deux vitesses standard (33⅓ et 45 tours). Il répond ainsi aux attentes des audiophiles.

Une connectique souple pour s’adapter à tous les systèmes

L’AT-LP7X n’est pas seulement élégante : elle est aussi pratique. Avec son préamplificateur phono intégré et commutable, elle est compatible avec les cellules MM et MC, ce qui permet une installation rapide quel que soit le matériel. Les réglages du bras offrent une grande flexibilité, y compris avec des cellules plus lourdes via un contrepoids en option.

Enfin, des pieds isolants à ressort et une alimentation externe viennent compléter ce dispositif pensé pour une écoute pure, sans interférence. Commercialisée à 799 €, la platine AT-LP7X se positionne clairement comme une référence pour les passionnés à la recherche d’une solution audiophile accessible et stylée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

