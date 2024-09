ATH-M50x LAB : le casque qui incarne l’inspiration des fans

Audio-Technica présente l'édition limitée de ses casques ATH-M50x LAB, conçue par les fans pour les fans. Ce modèle innovant résulte d'une collaboration unique. Il offre un design distinctif et des performances audio exceptionnelles. Disponible en versions filaire et sans fil, ce casque incarne la qualité et l'engagement de la marque envers sa communauté.

Un casque imaginé par la communauté

Audio-Technica a lancé l'édition limitée de ses casques ATH-M50xLAB et ATH-M50xBT2LAB, disponibles depuis le 3 septembre 2024. Ces modèles se distinguent par leur conception unique, créée et sélectionnée par les fans. La marque a ouvert pour l'occasion le site web « LAB M50x » pour permettre à ses adeptes de participer activement à la création de leur propre design. Avec la possibilité de choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions, les participants ont partagé leurs créations sous le hashtag #MyM50x2024. Parmi plus de 14 500 propositions, trois modèles finalistes ont été retenus. Le public a ensuite voté pour son favori.

Le design de Sergio Gamarra, DJ bolivien, a remporté les suffrages. « D'abord, le bleu représente la confiance, reflétant la qualité et la fiabilité du casque M50x. La couleur orange évoque l'énergie et la créativité, soulignant l'excitation que la musique provoque en nous. Enfin, le gris apporte un élément de sophistication et d'élégance, équilibrant la palette de couleurs et ajoutant une touche de modernité », explique Gamarra sur son choix artistique.

Des caractéristiques audio avancées pour une expérience unique

Depuis le lancement du modèle original ATH-M50 en 2007, Audio-Technica a su améliorer ce casque emblématique pour répondre aux attentes des amateurs et professionnels du son. L'édition LAB ne fait pas exception, avec ses transducteurs à large ouverture, ses oreillettes isolantes et sa construction robuste. Il promet une qualité sonore incomparable.

Le modèle ATH-M50xLAB est proposé en version filaire, tandis que le ATH-M50xBT2LAB offre une alternative sans fil grâce à la technologie Bluetooth. Ce dernier garantit une expérience d'écoute exceptionnelle, avec une clarté sonore remarquable et des basses profondes et précises. Il offre également plus de 50 heures de lecture continue avec une seule charge. Pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser davantage leur expérience, l'application Audio-Technica Connect permet de régler les paramètres d'égalisation (EQ) selon leurs préférences.

Une tradition d'innovation et d'engagement envers les fans

L'initiative LAB de Audio-Technica n'est pas la première collaboration avec sa communauté. Depuis 2012, la marque propose à ses fans des éditions spéciales afin d'ajouter une touche personnelle à leur équipement audio. Cependant, l'ATH-M50xLAB se distingue comme le premier modèle entièrement conçu et sélectionné par les fans. Cela marque un pas significatif dans l'engagement d'Audio-Technica envers sa communauté.

Audio-Technica, fondée en 1962 au Japon, célèbre plus de 60 ans d'expertise dans l'audio analogique. Reconnue mondialement pour la qualité de ses produits, la marque continue d'innover et de rester fidèle à ses racines. Les casques ATH-M50 sont plébiscités par des artistes et professionnels du son, confirmant leur réputation de fiabilité et de performance. Les éditions limitées ATH-M50xLAB et ATH-M50xBT2LAB sont disponibles aux prix respectifs de 189 € TTC pour la version filaire et 219 € TTC pour la version Bluetooth.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

