Sony annonce un anime Ghost of Tsushima pour 2027

Sony a révélé au CES 2025 une adaptation en anime de son jeu vidéo à succès Ghost of Tsushima pour 2027. Crunchyroll diffusera en exclusivité cette série intitulée Ghost of Tsushima : Legends. Ce projet promet d’apporter l’univers du jeu au format animé, avec une production soignée par des talents déjà célèbres dans l’industrie de l’animation.

Just announced: Ghost of Tsushima anime coming from Crunchyroll and Aniplex. pic.twitter.com/QOG9KG5H0Y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 7, 2025

Un anime Ghost of Tsushima en 2027 par des géants de l’animation

Cette adaptation sera une co-production entre Playstation Productions, Aniplex, et Sony Music. Aniplex, le studio réputé pour des séries comme Naruto et Demon Slayer, s’occupera de la production. Sony Music se chargera de l’aspect musical. La série mettra en avant l’esthétique des samouraïs, fidèle au jeu, avec une narration cinématographique et des visuels saisissants. Takanobu Mizuno, populaire pour son travail sur Star Wars : Visions, sera le réalisateur. Il apportera son expertise pour donner vie à cet univers unique.

Cet anime, prévu pour 2027, s’inspire de l’expérience multijoueur du jeu Ghost of Tsushima. Cela dit, il se concentrera sur des histoires nouvelles et originales. La série offrira aux fans une immersion supplémentaire dans cet univers, qui mêle action, aventure et histoire. Elle proposera en même temps un style d’animation audacieux. Le choix de Crunchyroll comme diffuseur exclusif reflète l’engagement de Sony dans le marché de l’animation. Cela fait suite à l’acquisition de la plateforme en 2021.

Un univers de samouraïs à découvrir sous un nouveau jour

L’adaptation anime de Ghost of Tsushima qui sort en 2027 s’inspire de l’histoire du samouraï Jin Sakai. Ce dernier est le héros du jeu vidéo et il lutte pour défendre l’île de Tsushima contre une invasion mongole au XIIIe siècle. Le jeu, qui a vu le jour en 2020, a été un immense succès et s’est vendu à 13 millions d’exemplaires. Les fans l’ont acclamé pour ses graphismes, sa narration et sa capacité à recréer l’atmosphère du Japon féodal. La version anime promet de reproduire cet univers avec de nouvelles perspectives sur l’histoire.

L’anime de Ghost of Tsushima n’est pas un projet isolé. Il arrive après un autre grand succès de Sony, The Last of Us, dont la deuxième saison sera diffusée en avril 2025. Le jeu Ghost of Tsushima bénéficiera d’un traitement similaire. L’adaptation sera respectueuse de l’original, mais ajoutera la touche unique de l’animation. En 2027, les fans du jeu et les amateurs d’anime pourront ainsi découvrir une nouvelle dimension de l’histoire de Jin Sakai, dans un format révolutionnaire.

