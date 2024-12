Kagurabachi bat tous les records et il va bientôt être adapté en Anime !

Kagurabachi, un manga shonen prometteur, s’apprête à recevoir une adaptation anime très attendue. Ce manga, dont l’auteur est Takeru Hokazono, a rapidement gagné en popularité et a attiré l’attention des fans du monde entier. Une nouvelle annonce fait état d’un projet d’anime, mais de nombreux détails restent encore flous.

Un studio innovant pour l’adaptation de Kagurabachi en anime

Le manga Kagurabachi connaît un grand succès dans les éditions récentes de Shonen Jump. Il recevra bientôt une adaptation en anime. Selon un rapport de Toyo Keizai, Shochiku et CyberAgent assureront la production. Cygames Pictures, un studio récent mais prometteur, se charge de l’animation. On n’a encore aucune information sur la sortie et la diffusion, mais le choix de Cygames surprend. Il semble viser à diversifier les studios, plutôt que de confier l’adaptation à des sociétés déjà saturées comme MAPPA, Bones ou Pierrot.

En confiant l’anime de Kagurabachi à Cygames, Shueisha souhaite gérer les risques liés à la surcharge de travail dans certains studios. Un producteur anonyme a expliqué que l’exemple de MAPPA, qui a rencontré des problèmes avec Jujutsu Kaisen, montre les dangers de confier trop de séries à un seul studio. Ainsi, ils veulent éviter cette situation et optent pour Cygames. Certes, il est moins connu, mais le public le respecte pour des succès comme Uma Musume.

Un manga très attendu, avec un potentiel immense

Kagurabachi est l’un des mangas les plus populaires et son adaptation en anime s’annonce prometteuse. En seulement quatre volumes, la série a dépassé le million d’exemplaires en circulation. Elle se place alors parmi les bestsellers récents comme Jujutsu Kaisen. L’histoire suit Chihiro Rokuhira, un jeune forgeron dont le père s’est fait assassiner par une organisation criminelle. Poussé par la vengeance, Chihiro se lance dans une quête périlleuse pour traquer les responsables et découvrir des secrets sur l’héritage de sa famille.

Cette adaptation anime de Kagurabachi est d’autant plus attendue en raison du succès rapide du manga. Il a captivé de nombreux lecteurs avec son mélange d’action, de mysticisme et de quête personnelle. VIZ Media, qui a acquis les droits pour la diffusion en Amérique du Nord, a d’ailleurs accéléré son processus de publication. Cela témoigne de l’intérêt croissant pour la série. Kagurabachi pourrait bien devenir un titre phare de la décennie.

