One-Punch Man Saison 3 : pourquoi l’animation fait (vraiment) polémique ?

Saitama peut terrasser n’importe quel adversaire d’un seul coup, mais parviendra-t-il à vaincre la malédiction de sa propre série ? Le retour de One-Punch Man pour une saison 3, très attendue, s’accompagne d’un véritable tir groupé de critiques sur son animation.

Entre un premier épisode étrangement statique et une polémique inattendue sur le passé du réalisateur, le héros chauve navigue en eaux troubles. Décryptage d’une tempête qui secoue la communauté.

Un réveil en demi-teinte pour le héros le plus fort du monde

L’univers frénétique des anime d’action est souvent le théâtre d’attentes démesurées, et le cas de One-Punch Man saison 3 en est l’illustration parfaite. Alourdie par le souvenir quasi mythique d’une première saison portée par le studio d’élite Madhouse, la série avait déjà vacillé avec une saison 2 confiée au studio J.C.Staff. Pour cette nouvelle étape, le défi semble plus périlleux que jamais.

Alors que le premier épisode a enfin fait son apparition, le héros capable de vaincre n’importe quel adversaire d’un seul coup semble, lui, peiner à terrasser le doute qui plane sur sa propre série.

Premier round : un épisode sans coup d’éclat

La sortie de la saison 3 n’a pas été un triomphe, du moins pas pour l’instant. Après avoir dû patienter durant un fastidieux résumé des saisons précédentes, les fans ont découvert une reprise étrangement statique. L’épisode inaugural a largement consisté en une série de dialogues entre personnages, sans la moindre échauffourée.

Pour les lecteurs du manga, cette mise en place était prévisible, le premier véritable combat étant annoncé pour le prochain épisode. Mais dans l’arène impatiente des communautés de fans, où la règle des trois épisodes fait loi, un démarrage sans action visuelle spectaculaire est souvent perçu comme un premier round perdu.

La polémique fantôme : le passé du réalisateur sous le feu des projecteurs

Dans ce climat d’attente, la critique a trouvé une cible inattendue : le réalisateur de la saison 3 de One Punch-Man, Shinpei Nagai. Au-delà des débats techniques, une fixation s’est opérée sur son passé, notamment son travail sur des anime pour adultes. Certains spectateurs ont rapidement pointé du doigt les plans considérés comme suggestifs sur les personnages féminins comme Mizuki ou Tatsumaki, y voyant l’influence de son ancien métier.

Pourtant, ces représentations sont largement fidèles à l’œuvre originale de Yusuke Murata, qui n’a jamais caché son goût pour le dessin des formes anatomiques. Cette polémique, bien que superficielle, jette une ombre sur le travail de Nagai, un traitement rarement infligé à d’autres artistes reconnus du milieu.

Le vrai défi : donner une âme au décor

Si les personnages restent magnifiquement dessinés, un autre écueil se dessine en arrière-plan : la pauvreté des décors. Le quartier général de l’Association des Monstres, par exemple, apparaît comme un environnement terne et peu dynamique, une trahison visuelle par rapport à l’énergie qui se dégage des planches du manga.

Les fans se souviennent de l’impact cosmique du « Coup Poing Sérieux » de Saitama sur Boros, une scène qui avait époustouflé par son ampleur. C’est cette capacité à transcender la page que l’on attend désespérément de voir dans les combats à venir, pour donner vie au monde riche et détaillé patiemment construit par Murata.

La lueur d’espoir : l’âme de One-Punch Man est toujours là

Malgré ces débuts en demi-teinte, l’espoir subsiste. L’humour absurde et caractéristique de la série est bien présent, comme en témoigne la scène où Saitama joue tranquillement aux jeux vidéo dans son appartement, ou le gag sur Speed-o’-Sound Sonic, victime d’une diarrhée sévère après avoir mal cuisiné une Cellule Monstre.

Sur le fond, l’esprit de One-Punch Man est de retour. La série ne pourra que monter en puissance, et le véritable test aura lieu lorsque les poings commenceront à s’envoler. Jusque-là, juger la saison 3 sur son premier épisode ou sur le curriculum vitae de son réalisateur serait aussi inefficace qu’un coup de poing de Saitama contre un moustique.

