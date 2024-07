Révolution urbaine : Le tout nouveau Walkcar débarque, plus petit et plus puissant que jamais !

Se déplacer en ville de manière efficace et sans effort deux fois par jour est devenu l'un des défis de la vie. C'est particulièrement le cas pour les trajets domicile-travail dans un environnement urbain surpeuplé. Toutefois le mini skateboard électrique Walkcar est votre allié.

C'est un gadget amusant que vous pouvez mettre dans votre cabas. Voici ce qu'il en est.

Le Walkacar, c'est quoi ?

Malgré son nom, Walkcar n'est ni une marche ni une voiture. La description la plus appropriée serait peut-être celle d'un scooter électrique de type « debout ». En ce sens, il utilise des moteurs électriques pour faire bouger des roues. Celles-ci déplacent une plate-forme sur laquelle le conducteur se tient debout. Techniquement, il est donc impossible de classer le Walkcar parmi les autres véhicules existants. Cela pour la simple raison qu'il n'existe rien de semblable.

Le Walkcar est un scooter électrique de la taille d'un ordinateur portable. En vous tenant debout dessus, vous pouvez parcourir une distance qui n'excède pas 8 km (5 miles). C'est l'autonomie maximale estimée.

Une solution de micro-mobilité disponible dans le monde entier

En fait, le Walkcar existe en fait depuis près d'une décennie. Ce petit véhicule est doté d'une technologie brevetée. Il offre une expérience de conduite souple, amusante et intuitive.

Il a vu le jour en 2015 en tant que produit conçu exclusivement pour les habitants du pays d'origine de Cocoa Motors, le Japon. Son développement a été difficile et semé d'embûches. C'est en raison du fait qu'il se voulait aussi fin que léger. Néanmoins, la technologie des batteries n'était pas encore là pour aider.

En 2020, il a officiellement été commercialisé dans le monde entier. Puis, cette année, ce modèle de deuxième génération est sorti. Le Walkcar 2 et le Walkcar 2 Pro sont maintenant disponibles. Le modèle Pro a un profil plus bas. Son moteur estplus puissant, une vitesse maximale plus élevée et de meilleures capacités de virage. Sauf qu'il coûte également plus cher.

Sinon, le Walkcar 2 est propulsé par des moteurs d'une puissance maximale de 380 W et a une autonomie de 7 km à une vitesse maximale de 10 km/h. Ensuite, le Walkcar 2 Pro, quant à lui, dispose de moteurs d'une puissance maximale de 460 W, d'une vitesse maximale de 15 km/h et d'une autonomie de 8 km.

Caractéristiques techniques du skateborad Walkcar nouvelle génération

Les nouveaux modèles sont toujours équipés de moteurs, de 2 roues avant et de 2 roues de type trolley à l'arrière pour les virages. Toutefois, ils sont désormais proposés dans davantage de couleurs, notamment Celeste Blue et Sonic Yellow.

Puis, bien que le poids de 2,9 kg du produit n'ait pas changé, les skateboards électriques Walkcar de nouvelle génération comportent plus de fibre de carbone dans le corps. Ils sont composés de thermoplastique renforcé de fibre de carbone et de composite de duralumin, pour plus de robustesse et de flexibilité.

La suspension à quatre roues indépendantes absorbe les vibrations dans toutes les directions. Des capteurs intégrés à la plate-forme permettent de contrôler la direction en déplaçant le poids du corps. Il faut lever un orteil pour freiner, se pencher légèrement en avant pour accélérer et déplacer le poids sur le côté pour tourner. Par contre, il n'y a aucun moyen de le faire reculer.

Le freinage ne figure plus sur la liste des caractéristiques, mais le Walkcar s'arrête à la seconde où vous descendez de la plate-forme.

