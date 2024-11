Sites porn bloqués en France : découvrez pourquoi et comment les débloquer

Un simple clic, un écran noir et un message cinglant : « Ce site est inaccessible ». Depuis ce vendredi, Tukif, Xhamster, Mr Sexe et Iciporno figurent parmi les premiers sites porn bloqués en France. Une première qui pourrait marquer le début d’une longue liste à l’échelle européenne.

Ce vendredi, un tournant décisif s’est joué sur nos écrans en France. Les sites pornographiques Tukif, Xhamster, Mr Sexe et Iciporno sont désormais inaccessibles. Pour beaucoup, c’est un choc ! D’un côté, on applaudit une mesure visant à protéger nos enfants. De l’autre, on s’interroge sur la portée de ce blocage et les défis qu’il soulève.

Mais au cœur de cette affaire, une question cruciale reste en suspend : pourquoi maintenant ? Et surtout, quelles sont ces fameuses exigences techniques qui bouleversent l’univers du web adulte ? Retour sur une décision qui bouscule l’Internet français.

Avec les récentes décisions du gouvernement français, il devient compliqué d’accéder à nos sites porno favoris, soit parce qu’ils demandent de confirmer votre âge et votre identité, soit parce qu’ils sont bloqués en France pour avoir refusé de vérifier votre âge.

Voici comment débloquer les sites porno avec un VPN :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Choisissez un serveur dans un pays où l’accès aux sites porno est libre

Connectez-vous au serveur VPN

Ouvrez Tukif, Xhamster ou votre site porno préféré et profitez !

Sites porn bloqués en France : pour quelles raisons ?

C’est officiel ! La France impose le blocage de sites pornographiques incapables de garantir un contrôle d’âge sérieux. Tout a commencé avec deux associations, La Voix de l’enfant et e-Enfance. Alarmées par le nombre croissant de mineurs exposés à des contenus sensibles (2,3 millions chaque mois !), elles ont porté plainte. Leur cible ? Des plateformes incapables ou refusant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Et elles ont gagné.



La cour d’appel de Paris, dans un jugement qualifié d’historique, a choisi de privilégier « l’intérêt supérieur de l’enfant« . Aujourd’hui, le gouvernement exige des sites qu’ils adoptent des systèmes solides de vérification d’âge, mais pas n’importe lesquels. Des solutions avancées, capables de garantir l’anonymat tout en empêchant l’accès aux moins de 18 ans.

Cependant, cette décision ne fait pas l’unanimité et ouvre un nouveau chapitre dans la bataille entre régulation, libertés et responsabilités numériques.

Les nouvelles normes techniques : un défi pour les sites adultes

La France innove en matière de régulation numérique avec des normes techniques sans précédent pour les sites adultes. En cause ? L’urgence de protéger les mineurs qui, selon les données, accèdent de plus en plus jeunes à des contenus inappropriés.



Depuis octobre, l’Arcom a fixé des standards précis :

Plus de simples déclarations d’âge : Les « J’ai plus de 18 ans » ne suffisent plus. Les sites devront s’appuyer sur des outils concrets pour vérifier la majorité des utilisateurs.

ne suffisent plus. Les sites devront s’appuyer sur des outils concrets pour vérifier la majorité des utilisateurs. Des technologies intrusives mais anonymisées : Le selfie vidéo , couplé à des systèmes d’intelligence artificielle, pourra déterminer l’âge d’un utilisateur en quelques secondes sans conserver d’autres données sensibles.

, couplé à des systèmes d’intelligence artificielle, pourra déterminer l’âge d’un utilisateur en quelques secondes sans conserver d’autres données sensibles. La banque comme garant : une vérification via carte bancaire est proposée comme solution transitoire.

Ces normes doivent être déployées d’ici avril 2025. En imposant un contrôle strict, la France veut devenir un exemple en matière de protection des mineurs. Cependant, les géants du secteur, comme Pornhub ou Xvideos, pointent du doigt le risque pour la vie privée et la faisabilité technique de telles mesures.

Les résistances des géants du secteur

andis que nous voyons des plateformes comme Xhamster ou Iciporno bloquées sans ménagement, d’autres mastodontes, à l’image de Pornhub, Xvideos et Youporn, ne plient pas si facilement.

Ces géants, domiciliés à Chypre ou en République Tchèque, défient la justice française. Leur argument ? Seules les lois de leur pays d’origine devraient s’appliquer. Mais la France est déterminée à escalader le conflit jusqu’à la Cour de justice de l’Union européenne.

Derrière cette bataille judiciaire se dessine une guerre économique. Ces plateformes brassent des milliards et ne reculeront devant rien pour protéger leur business.

Sites porn bloqués en France : comment retrouver l’accès ?

Vous souhaitez accéder aux sites porn bloqués en France ? Il existe une solution simple et efficace : le VPN pour le streaming. Ce petit bijou de technologie vous permet de contourner ces restrictions, de vous connecter à un serveur dans un autre pays et d’accéder à tous ces sites censurés sans tracas.

Mais ce n’est pas juste une question de débloquer des sites. Un VPN, c’est aussi la tranquillité d’esprit. On le sait, certains sites pour adultes sont des terrains de chasse pour les pirates informatiques. Un service comme NordVPN vous protège avec un cryptage ultra-sécurisé, de sorte que personne ne pourra intercepter vos données. Et tout ça sans ralentir votre navigation.

En somme, le VPN panaméen est un outil essentiel pour protéger votre confidentialité, sécuriser vos données et vous offrir une liberté totale en ligne. Et cela, tout en vous permettant d’éviter les restrictions imposées par des gouvernements ou des entreprises.

