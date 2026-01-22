RS 275 : le nouveau casque TV sans fil de Sennheiser

Le nouveau RS 275 Casque TV de Sennheiser transforme l’écoute à domicile grâce à la technologie Auracast. Ce casque sans fil promet une qualité sonore optimale, quel que soit l’écran.

Sennheiser présente le bundle RS 275 Casque TV, une solution audio sans fil conçue pour offrir une expérience immersive sans déranger l’entourage. Doté d’une connexion rapide et d’un confort longue durée, ce casque s’adapte à tous les environnements. Grâce à l’intégration de la technologie Auracast™, il garantit une synchronisation parfaite avec l’image. Un produit pensé pour les amateurs de son, en quête de liberté et de clarté.

Le son Sennheiser, accessible à tous les écrans

Alors que les écrans plats réduisent de plus en plus l’espace accordé aux haut-parleurs, Sennheiser entend restaurer une qualité sonore digne du contenu visionné. Le RS 275, composé du casque HDR 275 et du transmetteur BTA1, vise un usage polyvalent : séries, films, événements sportifs… Grâce à Auracast™, basé sur le codec Bluetooth® LC3, le son est diffusé avec une latence quasi nulle et une portée allant jusqu’à 50 mètres. L’utilisateur peut même continuer son écoute lorsqu’il se déplace. Il peut aussi se connecter à d’autres appareils compatibles, comme une tablette ou un smartphone.

« Avec des écrans toujours plus fins, le son intégré devient secondaire. Le RS 275 répond à cette limite en alliant confort et performance », explique Irene Strueber, Senior Product Manager.

Une configuration rapide pour une écoute sur mesure

Sennheiser mise sur la simplicité d’installation. Dès la sortie de boîte, le casque est appairé, les câbles identifiés par un code couleur. En quelques minutes, tout est prêt. L’application gratuite Smart Control Plus vient enrichir l’expérience avec des options fines : égaliseur, balance gauche/droite, localisation du casque, profils d’écoute ou encore mode transparence.

L’interface permet de régler la signature sonore selon ses préférences. Elle donne aussi accès à des modes audio spécifiques et à une réduction du bruit personnalisable. Le casque HDR 275, quant à lui, est optimisé pour la clarté vocale et un équilibre subtil des basses.

Relaxed bearded man switching channels on TV at home, holding TV remote, smiling middle-aged man sitting on sofa in living room, watching television, enjoying lazy weekend, side view, copy space

Confort longue durée et connectivité étendue

Le HDR 275 est léger, souple, conçu pour les longues sessions. Les coussinets respirants, les boutons texturés et l’autonomie de 50 heures font la différence. La recharge, elle, est flexible : via USB-C ou adaptateur classique. Le transmetteur BTA1 multiplie les connexions avec ses entrées HDMI ARC, optique et jack 3,5 mm.

Il intègre aussi des réglages avancés, notamment un mode surround virtuel et une optimisation pour les aides auditives. Compact, discret, il s’intègre parfaitement à un salon ou un coin TV. Le bundle sera disponible en précommande dès le 3 février 2026, pour 249,90 €. Une version sans support casque, le RS 255, sera proposée à 229,90 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

