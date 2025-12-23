Segway dévoile le Myon, un VAE équipé d’un radar anti-collision à l’arrière

Segway révolutionne (encore) la sécurité à vélo avec une innovation aussi ingénieuse qu’inattendue. Leur nouveau VAE, le Myon, se dote d’un radar anti-collision à l’arrière, transformant votre guidon en véritable poste de pilotage connecté.

Fini les frayeurs des voitures qui doublent de trop près ! Découvrez comment ce petit boîtier intelligent pourrait bien devenir votre ange gardien sur la route. La sécurité active prend un virage décisif.

Segway lance le Myon : un VAE avec un radar à l’arrière pour voir dans votre dos !

Segway, la marque célèbre pour ses gyropodes un brin décalés, revient avec une nouveauté sur le marché du vélo à assistance électrique. Son nouveau modèle, baptisé Myon, doit être officiellement dévoilé au CES de Las Vegas le 6 janvier 2026 et sera mis en vente aux États-Unis le jour même. D’après une vidéo teaser, ce VAE semble équipé d’un moteur dans la roue arrière et d’une transmission par dérailleur. Nick Howe, responsable vélos chez Segway, le présente comme un vélo « aussi adapté aux trajets quotidiens qu’aux balades plaisir du week-end ».

Qu’est-ce qui rend ce vélo si particulier en matière de sécurité ?

La vraie innovation du Myon réside dans une option payante : un radar à ondes millimétriques intégré à l’arrière. Si les radars embarqués se démocratisent sur les VAE, celui de Segway promet d’aller plus loin qu’une simple détection de véhicule. Selon la marque, il offrira via l’application mobile Segway plusieurs alertes sophistiquées.

Il y a la détection d’angles morts, l’avertissement de changement de voie et l’alerte de collision arrière. Plus astucieux encore, si le cycliste actionne les clignotants alors qu’un véhicule est détecté dans son angle mort ou sur sa trajectoire de changement de file, il recevra une alerte supplémentaire pour l’inciter à la prudence.

Ce radar est-il plus performant que ceux de la concurrence ?

En termes de portée brute, non. Le radar du Myon couvre environ 70 mètres (230 pieds). C’est moitié moins que les unités Garmin Varia (140 mètres) qu’on retrouve sur certains vélos Specialized. Cependant, Segway met en avant un champ de vision plus large, capable de donner une « image plus complète » du trafic à l’arrière. The Verge note que cette technologie fait partie de celles que l’entreprise « emprunte à l’industrie automobile ». On ignore encore si ce radar sera compatible avec d’autres ordinateurs de vélo ou s’il pourra être acheté séparément.

Le Myon marque-t-il un changement de style pour Segway ?

Absolument. Avec le Myon, Segway semble opérer un virage esthétique notable. La marque proposait jusqu’ici des modèles au design robuste et « prêts pour l’apocalypse ». Il y a le Xyber au look Harley ou le tank-like Xafari. Le Myon apparaît, lui, plus léger et élégant, s’éloignant de l’esthétique de sécurité par la masse au profit d’une sécurité active et technologique. Autre signe de cette évolution : la marque abandonne (enfin !) sa manie d’orthographier tous ses modèles avec un « X ». Le Myon inaugure une nouvelle ère, où la confiance dans l’électronique permet d’alléger les lignes. Reste à connaître son prix et sa date d’arrivée en Europe.

