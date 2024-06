Un partenariat pour l’électrification des sites en France

SEGRO, foncière immobilière européenne spécialisée en immobilier logistique et industriel, s'associe à Bump, expert des solutions de recharge pour véhicules électriques. Ce partenariat vise à équiper la majorité des sites SEGRO en bornes de recharge, à travers toute la France.

Un déploiement déjà en cours

À ce jour, 21 stations de recharge ont été installées par Bump sur des sites SEGRO. En outre, Bump a repris la supervision de 6 bornes existantes. Ces actions démontrent l'expertise technique de Bump, capable non seulement d'installer de nouvelles infrastructures, mais aussi d'optimiser les installations existantes.

Le partenariat prévoit le déploiement de 294 points de charge supplémentaires sur 52 sites SEGRO non encore équipés. Ces nouvelles installations comprendront principalement des bornes de recharge AC et quelques bornes de recharge DC. Cela répond donc aux divers besoins des utilisateurs.

Pré-équipement, un atout majeur

L'excellence de Bump repose sur le pré-équipement des sites. Près de 973 sites ont déjà bénéficié de cette préparation. Par conséquent, l'ajout de nouveaux points de charge sera plus facile dans le future. Le SEGRO Park Carré des Aviateurs au Blanc-Mesnil en est un exemple, pré-équipé pour accueillir des bornes de recharge prochainement.

Parmi les projets futurs, le SEGRO Centre Paris Les Gobelins, prévu pour 2025, deviendra le plus grand hôtel logistique urbain entièrement équipé pour les véhicules électriques. Ce centre illustrera l'engagement de SEGRO pour une logistique urbaine durable.

Un accompagnement sur-Mesure

Bump fournit des stations de recharge utilisées par les clients locataires de SEGRO. Cela lui permet d'assurer un suivi direct pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette approche garantit une intégration fluide et efficace des infrastructures de recharge dans leurs opérations quotidiennes.

Une maintenance de qualité

Bump déploie des bornes de recharge clé en main. C'est-à-dire, une offre qui couvrent tout, des travaux à la maintenance, en passant par la facturation. Les bornes offrent un taux de disponibilité de 98 %. Cela répond ainsi aux exigences de recharge critique des utilisateurs.

Ces installations participent à la transformation et à la valorisation des sites SEGRO en France. Elles favorisent l'électrification des flottes d'entreprise et encouragent des pratiques de mobilité respectueuses de l'environnement, en ligne avec la politique de responsabilité sociétale de SEGRO, nommée Responsible SEGRO.

Vision des leaders

François Oudot, CEO de Bump, affirme : “Ce projet démontre notre capacité à offrir des solutions de recharge de pointe. L'électrification de ces sites s'inscrit pleinement dans notre mission de décarboner la mobilité.”

Laurence Giard, Directeur Général de SEGRO France, ajoute : “Notre partenariat avec Bump va nous permettre d'accélérer l'installation de ces bornes sur nos sites, avec une couverture généralisée à l'ensemble de notre parc immobilier d'ici 2025.”

Le partenariat entre SEGRO et Bump représente une avancée significative vers une mobilité plus durable. En équipant leurs sites de bornes de recharge pour véhicules électriques, SEGRO et Bump contribuent à réduire l'empreinte carbone du secteur logistique et industriel en France.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.