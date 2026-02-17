LG Gallery+ accueille l’art numérique de Sedition

LG Gallery+ accueille les œuvres numériques de Sedition sur les Smart TV LG. Cette collaboration transforme le téléviseur en galerie d’art immersive accessible à domicile.

Le téléviseur n’est plus seulement un écran de divertissement. Avec l’arrivée de Sedition sur LG Gallery+, LG Electronics transforme des millions de Smart TV en véritables espaces d’exposition numériques. Grâce à cette alliance, des œuvres signées par des artistes contemporains de renom trouvent désormais leur place au cœur du salon, dans un format pensé pour l’écran domestique.

Une galerie d’art directement intégrée à la Smart TV

Avec LG Gallery+, le constructeur sud-coréen renforce sa stratégie autour de webOS, sa plateforme embarquée. Le service par abonnement donne accès à une vaste bibliothèque artistique. Elle est composée de vidéos, de créations numériques et d’œuvres adaptées au format TV. L’objectif est clair : faire du téléviseur un élément décoratif à part entière, capable de refléter la sensibilité de ses propriétaires.

L’arrivée de Sedition enrichit ce catalogue avec plus de 300 œuvres numériques. Depuis plus de dix ans, la plateforme collabore avec des artistes et des institutions culturelles. Elle tient à diffuser des créations conçues spécifiquement pour les écrans. Photographies, animations, sculptures virtuelles : chaque pièce est optimisée pour offrir un rendu immersif sur les dalles haute définition de LG.

« Sedition sur LG Gallery+ offre une expérience artistique numérique exceptionnelle, avec des œuvres exclusives inédites sur d’autres plateformes », souligne Dyl Blaquiere, PDG de Sedition.

Une collection exclusive portée par des artistes internationaux

Pour marquer ce partenariat, Sedition propose une sélection exclusive de six créateurs issus de la scène contemporaine. Parmi eux, SARES dévoile Vertigo, série développée pour Gallery+. L’artiste y mêle art génératif fondé sur l’intelligence artificielle, données biométriques et structures mathématiques afin de capturer des instants de transformation intense.

Autre signature forte : Diego Castro, alias M.O.N.O.M.O, connu pour ses expérimentations autour de l’imagerie de synthèse et de l’IA. Sa série Synthesized Nature explore la frontière entre univers organique et création technologique. Il se démarque à travers des sculptures numériques qui semblent presque respirer à l’écran.

La collection comprend également des œuvres de Mat Collishaw, figure britannique influente, ainsi que de Mark Titchner. Ce dernier est le lauréat du Turner Prize. StudioScheele propose Figures of Light, dialogue visuel entre danse et lumière. Lindsay Kokoska plonge dans des univers surréalistes inspirés par la conscience et la méditation.

LG Gallery+, vitrine d’une nouvelle expérience domestique

Au-delà de cette collaboration, LG affirme une ambition plus large : redéfinir la place du téléviseur dans l’habitat moderne. Gallery+ revendique plus de 5 000 créations artistiques accessibles via webOS, allant des beaux-arts aux visuels issus du cinéma ou du jeu vidéo.

L’expérience ne se limite pas à l’image. Le service permet d’associer une ambiance sonore dédiée, sélectionnée parmi une bibliothèque musicale ou diffusée en Bluetooth depuis ses propres playlists. L’écran devient alors un point focal esthétique, capable d’influencer l’atmosphère d’une pièce.

« LG Gallery+ incarne notre vision de l’avenir des écrans domestiques : un espace où technologie, art et expression personnelle convergent harmonieusement », affirme Chris Jo, directeur de la plateforme webOS chez LG Media Entertainment Solution Company. Avec Sedition, LG veut proposer un téléviseur qui dépasse le simple divertissement pour s’inscrire dans une démarche culturelle et stylistique assumée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn