Smart Monitor Swing de LG : tactile et et ultra connecté

LG lance son nouveau Smart Monitor Swing 4K tactile, un écran flexible pensé pour booster la productivité et enrichir le divertissement. Support ergonomique et fonctionnalités intelligentes font de ce moniteur LG une solution hybride incontournable.

LG Electronics vient de lancer le Smart Monitor Swing (32U889SA). C’est un moniteur 4K tactile de 32 pouces équipé d’un support flexible inédit. Lauréat d’un CES 2025 Innovation Award, ce modèle ambitionne de transformer aussi bien les usages professionnels que les moments de divertissement, grâce à son autonomie et à sa compatibilité élargie.

Un support flexible pensé pour tous les usages

Le principal atout de ce nouveau moniteur réside dans son support roulant et ajustable, qui ouvre la voie à des configurations inédites. L’utilisateur peut modifier l’inclinaison et la hauteur en quelques gestes. C’est valable que ce soit pour regarder un film au lit, transformer son bureau en poste de travail créatif ou utiliser l’écran comme pupitre numérique.

Cette souplesse ergonomique répond à l’explosion des usages hybrides entre vie professionnelle et personnelle. Les artistes et musiciens, par exemple, y trouvent un outil adaptable à leurs besoins quotidiens. Encore une fois, LG montre qu’elle ne vise plus seulement la performance technique mais aussi l’expérience utilisateur.

Une polyvalence pensée pour le multitâche

Avec sa dalle IPS 4K UHD de 32 pouces, le Smart Monitor Swing affiche une qualité d’image calibrée pour le multitâche exigeant. L’espace de travail offert par la résolution 3840 x 2160 séduit. Il est parfait autant pour les professionnels de la création que les amateurs de productivité. L’intégration de webOS transforme l’appareil en station autonome. C’est ainsi facile de jongler entre applications bureautiques cloud, accès à distance à un PC et services de streaming.

Vous l’aurez compris ! Le modèle ne nécessite pas de connexion directe à un ordinateur pour fonctionner. Puisque le télétravail et les environnements hybrides s’installent durablement, cette autonomie place LG en position de répondre à une demande croissante d’outils flexibles et simples d’utilisation.

Des fonctionnalités intelligentes et connectées

Au-delà du tactile, une première pour la gamme Smart Monitor, le 32U889SA se distingue par un éventail de fonctions pensées pour optimiser l’expérience. Auto Pivot ajuste automatiquement l’orientation de l’écran selon le contenu. Il y a aussi l’application LG Switch qui permet un contrôle affiné en mode PC, avec options de division d’écran prédéfinies et paramétrages personnalisés. L’intégration de haut-parleurs, d’un port USB-C (65 W) et d’un HDMI élargit la compatibilité avec de multiples appareils.

Autre point notable : Brightness Control adapte la luminosité à l’éclairage ambiant pour réduire la fatigue visuelle. « Le nouveau LG Smart Monitor Swing redéfinit la polyvalence dans le domaine des écrans personnels », explique YS Lee, responsable IT de LG Media Entertainment Solution. Ce dernier rappele aussi l’engagement de la marque à proposer des solutions qui s’adaptent aux projets créatifs. Affiché à 999,99 € TTC, ce modèle sera disponible courant de ce mois de septembre 2025 et vient renforcer la gamme premium de la marque LG sur le segment des moniteurs connectés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

