Acer PD163Q : Le double écran pliable pour travailler partout

Acer dévoile le PD163Q, un moniteur pliable et ultramobile de 15,6 pouces. Conçu pour les professionnels et créateurs en déplacement, il promet un affichage pratique, modulable et confortable.

Un écran nomade pour une utilisation flexible

Le nouvel Acer PD163Q réinvente l’affichage mobile. Ce double écran de 15,6 pouces est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’un espace de travail agrandi en déplacement. Que ce soit pour les tableurs ou les présentations, cet écran facilite le multitâche grâce à sa modularité.

Son design pliable permet une fermeture à 315°, ce qui offre une protection optimale des dalles pendant le transport. De plus, il dispose d’un angle d’inclinaison ajustable de 0° à 135° pour garantir un confort visuel adapté à chaque situation. La fonction de pivot automatique facilite le passage d’un affichage horizontal à vertical, selon les besoins des utilisateurs.

Une connectivité à toute épreuve

L’Acer PD163Q s’adresse à ceux qui cherchent à optimiser leur productivité. Avec ses deux ports USB Type-C et son port HDMI, il peut se connecter à divers appareils. Son support VESA le rend compatible avec des installations murales ou des supports de bureau.

L’écran est doté de deux dalles Full HD avec technologie IPS. Cela garantit des images nettes et des couleurs fidèles. Avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 8 ms (GTG), il offre une fluidité parfaite pour des usages professionnels variés. Sa résolution de 1920×1080 et son contraste de 1000:1 renforcent la qualité visuelle. Ce moniteur ultraportable redéfinit le travail en mobilité. Il allie performance et praticité pour les professionnels exigeants.

Confort et protection visuelle avec VisionCare™

Acer intègre sa technologie VisionCare™ pour limiter la fatigue oculaire. Ce système propose un filtre anti-scintillement, une réduction de la lumière bleue et un traitement antireflet. Ces options sont idéales pour les sessions prolongées, que ce soit en coworking ou en télétravail.

Avec un angle de vision de 178°, ce produit Acer permet une visualisation confortable, même à plusieurs. Cela en fait un outil polyvalent pour les présentations et les discussions collaboratives. L’Acer PD163Q est disponible en France au prix de 399 euros TTC. Une version au format 18,5 pouces, le PD193Q, est également disponible pour ceux qui souhaitent un espace d’affichage encore plus grand.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



