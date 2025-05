« Secrets We Keep », la série Netflix qui explore la thématique de la série  » Adolescence »

Dans Secrets We Keep sur Netflix l’appellation thriller mystérieux et agréable n’est pas appropriée. C’est une série noire nordique assez cash. Alors que le spectateur pense que le pire est passé, un cliffhanger se produit.

Tout commence avec la disparition de Ruby, une jeune fille au pair venant de Philippine. Cette affaire déclenche alors une série d’événements dans une banlieue danoise aisée. Ce qui révèle peu à peu la démonie cachée derrière les sourires côtoie des gens du coin.

Une exploration psychologique

Sur Nteflix, Secrets We Keep ne se limite pas à un simple polar sur la disparition d’une jeune fille. À l’instar de la série Adolescence, elle s’intéresse autant à la psychologie des personnages qu’au mystère lui-même.

La série montre à quel point l’adolescence peut être un creuset d’émotions, où les décisions impulsives et les secrets peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

Que se passe-t-il dans la série Netflix Secrets We Keep ?

Dans la série Secrets We Keep sur Netflix, lorsque Ruby disparaît de la maison de Katarina et Rasmus, sa famille d’accueil, personne ne s’inquiète vraiment, sauf Cecilie, leur voisine.

Ruby s’était confiée à Cecilie la nuit précédant sa disparition, lui demandant de l’aide, mais cette dernière a choisi de ne pas agir. Elle craignait de perturber l’harmonie de la communauté. Ensuite, cette culpabilité qui pousse cette voisine à découvrir la vérité.

Et comme il s’agit d’une série de type thriller, elle trouve des informations bien plus sombres que prévu.

Les soupçons se portent sur Rasmus et Mike

Au début, il est facile de soupçonner Rasmus, le père de famille arrogant et indifférent. Cependant, ses soupçons se tournent rapidement vers son propre mari, Mike, lorsqu’elle découvre son passé criminel.

Les messages secrets entre Mike et Ruby, ainsi que ses mensonges, alimentent les doutes de Cécilie. Mais un test ADN innocente Mike, laissant Cecilie dans l’incertitude quant à l’identité du véritable coupable.

Les messages secrets entre Mike et Ruby alimentent les doutes de Cécilie. Mais attention spoiler, Mike est innocent. Ces situations sont à vous retourner le cerveau quant à l’identité du véritable coupable dans cette affaire.

Spoiler alerte le coupable est …

Si vous n’avez pas encore regardé Secrets We Keep sur Netflix, ne lisez pas ce qui suit. En effet, on découvre par la suite que c’est Oscar, qui s’avère être un simple adolescent qui a fait le coup.

C’est le fils de Rasmus et Katarina. Il avait en effet un comportement inquiétant, c’était un stalker sans compter le fait qu’il avait un tempérament instable.

Il a même installé une caméra dans la chambre de Ruby quand il l’a agressé, filmant alors son crime. En découvrant cette vérité, une question se pose alors. Était-il conscient de son acte ou ce crime lui a été dicté par quelqu’undans l’ombre ? Si c’est cela, le vrai malade mental court toujours.

La confession glaçante de Katarina

En effet, dans une scène troublante, la mère du coupable laisse alors entendre qu’elle a tué Ruby pour protéger son fils et la réputation de sa famille. Mensonges et vérités s’entremêlent donc dans cette intrigue.

Il s’avère que Katarina a en effet nettoyé la chambre de Ruby après son meurtre. Cela a effacé les preuves, ne laissant alors rien à la police. Et cela montre à quel point ce personnage est prêt à tout pour cacher leurs secrets.

Rasmus : complice par omission

Par la suite, en tant que père de famille, Rasmus, qui n’est pas directement impliqué dans le crime, joue un rôle clé. Il est coupable d’avoir dissimulé la vérité aux autorités.

Vu qu’il avait de l’influence sur la communauté, il avait utilisé ce pouvoir pour étouffer les scandales sauf que celui-ci lui retombe dessus. Il était en effet plus préoccupé par son image que par la vie de Ruby. Cet aspect souligne la dépravation morale qui règne dans cette banlieue.

Un système qui protège les puissants dans Secrets We Keep

La fin de Secrets We Keep sur Netflix ne se termine pas bien. Les complices du crime échappent à la justice. La série évoque surtout la manière dont les privilèges et le pouvoir peuvent étouffer la vérité.

Et le cadre des banlieues bon chic bon genre offre un décor parfait pour l’orchestration d’une telle atrocité. La série révèle donc que le danger ne vient pas toujours de l’extérieur. Il vient souvent de ceux qui choisissent de ne pas voir ou d’agir. Le spectateur se pose alors automatiquement la question: qui regarde, qui se tait et pourquoi ?

