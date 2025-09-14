Scoop : Les premiers clichés de la future Toyota Corolla 2026 dévoilent bien plus qu’un lifting !

Adieu le museau pointu, bonjour le style Prius ! Les documents d’homologation chinois viennent de révéler une Toyota Corolla méconnaissable pour 2026 : phares en pinces de crabe, face avant lissée et bouclier redessiné.

Est-ce un simple restylage ou l’avant-goût de la prochaine génération ? Une chose est sûre : la rivale de la Civic ne compte pas se laisser détrôner sans livrer bataille. Attention, révolution en vue !

Toyota Corolla 2026 : un lifting chinois qui annonce la couleur

Alors que la Toyota Corolla actuelle fête ses six printemps sur le marché européen, une version restylée fait déjà parler d’elle… de l’autre côté du globe. Commercialisée sous le nom de Levin en Chine, la compacte hybride dévoile un nouveau visage dans son dossier d’homologation local.

Finis le museau pointu et le logo proéminent : place à une face avant épurée, inspirée de la dernière Prius, avec des feux avant en « pinces de crabe » reliés par un fin bandeau noir. Une évolution stylistique qui rappelle les récents C-HR et RAV4, signant un tournant résolument moderne pour la rivale de la Honda Civic.

Un avant-gardisme qui séduit (ou pas)

Si l’avant fait sa révolution, l’arrière se contente d’un lifting plus discret. Le bouclier abandonne son grand diffuseur factice, tandis que les feux, toujours connectés par une barre lumineuse, voient leur signature interne modernisée. Reste une question : l’Europe bénéficiera-t-elle de ce restylage ? Rien n’est moins sûr.

La Corolla tricorps chinoise partage sa plateforme TNGA-C avec nos versions 5 portes et break, mais Toyota pourrait réserver ces modifications au marché asiatique… ou les intégrer directement sur la prochaine génération.

Seven years in, the 12-gen Toyota Corolla sedan is finally getting its first proper facelift, sporting the Prius' "hammerhead" face. Is Malaysia getting it too? Read more here.https://t.co/AhGMcp9nHc — Paul Tan's Automotive News (@paultan) September 12, 2025

Restylage ou nouvelle ère ? Le suspense demeure

Avec son design actualisé, cette Corolla chinoise offre un aperçu du futur design language de Toyota, qu’il s’agisse d’un simple lifting ou d’une préfiguration de la treizième génération. Le calendrier européen reste flou.

La version actuelle arrive en fin de vie. C’est pourquoi le constructeur pourrait choisir de sauter le restylage et de préparer directement son remplacement. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : la Corolla de demain misera sur un style plus lisse. Elle sera plus électrique… et résolument accrocheuse.

La compacte hybride entre tradition et innovation

Véritable best-seller mondial, la Corolla continue d’évoluer sans trahir son ADN : fiabilité et efficacité hybride. Ce lifting, qu’il soit ponctuel ou annonciateur, prouve que Toyota souhaite garder sa compacte dans la course face à des concurrentes de plus en plus audacieuses.

Reste à savoir si les européens adopteront ce nouveau regard – façon Prius – ou s’il devra attendre la prochaine mue pour s’imposer sur nos routes. Affaire à suivre… avec patience !

