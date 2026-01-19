3 choses que les Russo ont révélé sur le rôle de Steve Rogers dans Avengers: Doomsday

Attention, spoilers à la cryogénisation ! Les célèbres réalisateurs Russo viennent de lever un coin du voile sur les coulisses d’Avengers: Doomsday et le rôle capital de Steve Rogers. Ils dévoilent trois éléments qui remettent en perspective ses choix passés et son avenir dans le MCU.

Préparez-vous à un voyage temporel mouvementé qui promet de résoudre certains mystères… tout en en créant de nouveaux. Le bouclier du Capitaine n’a pas fini de faire des étincelles !

Captain America de retour : un coup marketing ou le cœur du récit ?

La première bande-annonce d’Avengers: Doomsday a mis les fans en émoi, et pour cause : Steve Rogers, alias Captain America, y était en tête d’affiche. Dans un MCU qui cherche désespérément son second souffle après des résultats en demi-teinte, ce retour vers le passé – incluant aussi Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis – ressemble à une tentation nostalgique. Disney préfère-t-il ressusciter ses gloires passées plutôt que de parier sur l’avenir ? La question brûlait toutes les lèvres : à quel point le vieux Capitaine sera-t-il impliqué dans ce nouvel opus ?

Le rôle de Steve Rogers sera-t-il central ou anecdotique ?

Les frères Russo, revenus à la réalisation, ont apporté une réponse claire dans les colonnes d’Empire Magazine : « Nous ne pouvons pas imaginer ce récit sans son rôle central. » Voilà qui est dit. Cette déclaration met fin aux spéculations les plus pessimistes, qui y voyaient un simple appel du pied marketing aux fans désillusionnés. Mais elle ouvre aussi la porte à toutes les interrogations. Comment réintégrer un héros qui a littéralement pris sa retraite en vivant sa vie, son bouclier légué à Sam Wilson ?

Capitaine America reprendra-t-il du service ?

Si son rôle est central, une chose est presque certaine : il ne reprendra pas le costume et le bouclier. Ce chapitre appartient désormais à Sam Wilson, et les Russos ne semblent pas vouloir revenir sur ce legs symbolique. Alors, quelle forme prendra cette présence ? Dans les comics, un Steve Rogers vieillissant a parfois endossé un rôle de commandant, dirigeant les Avengers depuis un poste stratégique. Cette piste est des plus plausibles. Imaginez : un Steve expérimenté, peut-être en costume civil, unissant les factions éparses du MCU – les Avengers de Sam, les Thunderbolts, le Quatuor Fantastique, les X-Men et le Wakanda – face à la menace ultime du Docteur Fatalis.

Et si la bande-annonce nous montrait déjà une partie du film ?

Les Russos ont joué avec nos attentes, qualifiant leur teaser non pas de bande-annonce classique, mais « d’indices » formant une histoire à part entière. Les images de Steve avec son enfant, ou de Thor en prière, pourraient ainsi être des visions prophétiques, des fragments du scénario final. Et si le véritable héritage de Steve n’était pas sa propre présence sur le terrain, mais celle de sa descendance ? Son enfant, désormais adulte, pourrait incarner la relève et le lien entre le passé glorieux et l’avenir incertain des Avengers.

Une chose est sûre !

Chris Evans sera bel et bien de la partie à la fin de cette année. Reste à savoir sous quelle casquette – père, stratège, mentor ou symbole immuable. Le retour de Steve Rogers n’est pas une simple nostalgie ; selon ses créateurs, c’est la clé de voûte narrative du profilm. Le bouclier a changé de mains, mais l’âme du Capitaine, elle, semble plus nécessaire que jamais.

