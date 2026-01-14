Les meilleurs arcs de comics que les fans attendent pour Avengers: Doomsday

Les Avengers font face à leur heure la plus sombre. Alors que le film Avengers : Doomsday se prépare au cinéma, les fans scrutent les comics à la recherche d’indices et voici les meilleures arcs sur lesquels ils débattent.

Il y plusieurs récits épiques qui pourraient inspirer le MCU. On peut par exemple citer les guerres secrètes, les trahisons et les destins universels, mais parmi tout cela voici les histoires qui ont le potentiel pour pulvériser le box-office. Préparez-vous, le choc pourrait être cosmique.

Avengers: Doomsday : les scènes de comics les plus folles qu’on espère voir à l’écran

La campagne marketing pour Avengers: Doomsday est lancée, et bien que les teasers soient brefs, ils promettent l’un des plus grands films du MCU jamais réalisé. Cette aventure multiverselle doit réunir les Avengers, les Thunderbolts, les Quatre Fantastiques et les X-Men contre le plus grand méchant de Marvel, Docteur Fatalis. Il est incarné par Robert Downey Jr.

C’est le premier volet d’une histoire en deux parties qui s’achèvera dans Avengers: Secret Wars. Ce film a donc une lourde tâche : reconquérir les fans tout en égalant l’hype d’Infinity War et d’Endgame. Heureusement, les comics regorgent de moments épiques que l’adaptation pourrait exploiter. En voici quelques-uns, du plus spectaculaire au plus émouvant.

Love, la fille de Thor, deviendra-t-elle Captain Universe ?

Dans Thor: Love and Thunder, Love, la fille adoptive de Thor, a été ramenée à la vie par Éternité. Un plan la montrait même avec une réflexion dans l’eau évoquant la force cosmique d’Egmia, propre à Captain Universe. Dans les comics, Captain Universe est une entité qui fusionne avec un hôte, comme Hulk ou Spider-Man.

Avec Docteur Fatalis qui semble traquer tous les enfants puissants du MCU, il pourrait vouloir exploiter le lien de Love avec Éternité pour remodeler la réalité. Cela pourrait faire d’elle la nouvelle Captain Universe. Un moyen élégant d’introduire une nouvelle héroïne cosmique.

Docteur Fatalis va-t-il arracher la colonne de Thanos ?

Comment établir rapidement Docteur Fatalis comme la nouvelle grande menace ? En éliminant l’ancien. Dans Secret Wars #8, l’Empereur Dieu Fatalis arrache la colonne vertébrale de Thanos. Si ce Titan est mort dans la chronologie sacrée, Fatalis, en voyageant dans le Multivers, pourrait infliger ce sort à un variant de Thanos dès le début du film. Un moment choc, presque teasé lors d’un spectacle lumière en Chine, qui dirait clairement au public : ce méchant-là, il ne plaisante pas.

Magnéto et Scarlet Witch: une réunion père-fille enfin possible ?

Elizabeth Olsen a nié son implication, mais dans le MCU, les démentis sont souvent trompeurs. Avec les X-Men et Magnéto dans le film, Doomsday pourrait enfin offrir aux fans ce moment historique. Il se pourrait que Wanda Maximoff est une mutante et c’est la fille de Magnéto. Le film pourrait présenter une variante de la Sorcière Rouge (Scarlet Witch) issue d’un univers X-Men. Cela permettrait à ce duo iconique de combattre côte à côte. Un rêve inaccessible il y a dix ans, désormais à portée d’écran.

Mr. Fantastic et Namor vont-ils en découdre pour Sue Storm ?

Ensuite, l’un des triangles amoureux les plus célèbres de Marvel oppose Mr. Fantastic, sa femme Sue Storm et l’anti-héros Namor. Si le film, déjà très chargé, n’aura peut-être pas le temps de développer cette tension romantique, une bagarre entre Reed Richards et Namor serait un clin d’œil savoureux pour les fans. Avec Pedro Pascal et Tenoch Huerta confirmés dans leurs rôles respectifs, cet affrontement – inspiré de Marvel Knights 4 #8 – montrerait aussi toute la puissance et l’ingéniosité de Mr. Fantastic.

Cyclope maîtrisera-t-il la Force Phénix ?

La Force Phénix n’appartient pas qu’à Jean Grey. Dans les comics, Cyclope l’a déjà manipulée, notamment pour affronter Fatalis. Le troisième trailer d’Avengers: Doomsday montre Cyclope libérant une puissance dévastatrice. Cela peut-être dû à la perte de nombreux X-Men.

Et si Jean Grey, dans ses derniers instants, lui avait transféré la Force Phénix ? Cela créerait une séquence incroyable, tout en démontrant que même avec un tel pouvoir, Cyclope ne peut arrêter Fatalis. Une façon pour Marvel de revisiter ce mythe sans répéter les erreurs passées.

Des Sentinelles à l’effigie de Fatalis, un coup d’égo génial ?

Par la suite, le troisième trailer laisse entrevoir ce qui semble être un pied de Sentinel géant. Des rumeurs évoquent que Fatalis prendrait le contrôle de ces chasseurs de mutants. Mais pourquoi pas aller plus loin ? Dans les comics (*X-Men/Fantastic 4 #2*), Fatalis crée ses propres Sentinelles, ressemblant à des Doombots géants. Introduire ces hybrides dans le film soulignerait l’ego démesuré du vilain et permettrait au MCU de réserver les Sentinelles classiques pour ses futurs X-Men.

Franklin Richards invoquera-t-il Galactus comme un garde du corps ?

Sinon, dans Les Quatre Fantastiques: premiers pas, Galactus convoitait déjà le bébé Franklin Richards. Imaginez maintenant le jeune Franklin, dans Avengers : Doomsday, invoquant et commandant Galactus comme son héraut personnel, comme dans les comics. Cela serait visuellement stupéfiant et pourrait mener à l’un des moments iconiques de Fatalis. Ce serait de lui permettre de siphonner l’énergie du Dévoreur de Mondes pour se préparer à créer le champ de bataille de Secret Wars.

« Lui, c’est Captain America. Moi, je ne suis que Steve Rogers. »

Enfin, le retour de Chris Evans en Steve Rogers suscite des réactions mitigées. Certains craignent que cela ne nuise à Sam Wilson. Mais le teaser spécifie bien « Steve Rogers will return« , et non Captain America. Le film pourrait reprendre la scène des comics où Steve déclare à tous que Sam est le vrai Captain America, et qu’il n’est « que Steve Rogers ». Cela confirmerait la place de Sam Wilson dans le MCU. Et cela montrerait que Marvel n’a pas totalement abandonné sa nouvelle direction. Un moment nécessaire, bien plus que sauvage.

