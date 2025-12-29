Le 3ᵉ teaser d’Avengers: Doomsday décrypté : Cyclope, Sentinelles et X-Men à l’honneur

Marvel vient de lâcher le troisième teaser d’Avengers: Doomsday, et c’est une déflagration pour les fans de mutants ! C’est fini Captain America et Thor, place aux X-Men.

On y voit un Cyclope déterminé, prêt à balancer son optic blast, face à une armée de Sentinelles terrifiantes. La fusion des univers est enfin là, explosive et chargée d’émotion. L’apocalypse n’a jamais eu aussi bon goût… et elle porte des lunettes à rubis !

Le troisième teaser d’Avengers: Doomsday a fuité, et il change tout pour les X-Men

Le web est en ébullition : une description détaillée et quelques images floutées du troisième teaser d’Avengers: Doomsday ont fuité en ligne. Et cette fois, les mutants volent la vedette ! Finies les spéculations, voici un aperçu direct de l’intégration explosive des X-Men dans le MCU, avec un Scott Summers (interprété par James Marsden) en costume quasi-parfait, prêt à décocher son rayon optique. Après les teasers sombres de Captain America et Thor, Marvel passe à la vitesse supérieure en dévoilant enfin les piliers du futur crossover.

Que révèlent ces premières images sur la place des mutants dans le film ?

La scène, décrite avec précision par des sources fiables, s’ouvre dans une ambiance lugubre au Manoir X. La caméra parcourt les couloirs silencieux avant de se poser sur le fauteuil du Professeur Xavier, où trône une pièce d’échecs (un roi) flottant dans les airs. Magneto apparaît alors en arrière-plan.

Le plan suivant est un moment chargé d’émotion : Charles et Erik, vêtus de leurs tenues classiques (une veste bleue frappée du symbole X pour Xavier), se tendent la main et échangent un sourire complice. Cette séquence, narrée par la voix grave de Magneto, pose d’emblée un ton épique et mélancolique. Elle suggère que les deux anciens alliés ont enterré la hache de guerre face à une menace existentielle.

Cyclope face aux Sentinelles : sommes-nous dans un futur apocalyptique ?

Le cœur battant de ce teaser est sans conteste l’apparition de Cyclope. On le voit, le visage souillé (de boue ou de sang), retirer lentement sa visière. Une décharge d’énergie pure jaillit de ses yeux, et c’est à ce moment précis qu’une paire de jambes métalliques massives – celles d’une Sentinelle – se dessine derrière lui. Le costume porté par James Marsden est une adaptation fidèle de celui de *X-Men ’97*, sans le short jaune traditionnel. Ce plan unique en dit long : il confirme non seulement la présence des terribles chasseurs de mutants, mais peint aussi le portrait d’un monde où les X-Men ont été traqués jusqu’au bord de l’extinction.

La narration de Magneto cache-t-elle le vrai enjeu du film ?

La voix off d’Ian McKellen, en Magneto, donne à cette bande-annonce une dimension philosophique saisissante. Il déclare : « La mort vient pour nous tous, c’est la seule chose dont je sois certain. La question n’est pas de savoir si vous êtes prêts à mourir, la question est de savoir qui vous serez quand vous fermerez les yeux. »

Ces mots résonnent comme un écho aux images d’un monde ravagé. Ils posent une question cruciale : dans un univers où les mutants sont pourchassés, que reste-t-il à sauver ? Et, plus intriguant encore, ce cauchemar est-il l’œuvre du Docteur Fatalis ? Le super-vilaiman pourrait-il avoir orchestré cette purge pour éliminer une puissance rivale de l’échiquier cosmique ?

Bien qu’il manque encore du contexte pour assembler parfaitement le puzzle, une chose est certaine : ce teaser valide les théories les plus folles sur un scénario de futur apocalyptique. Il prouve que Marvel n’a pas fait venir Patrick Stewart et Ian McKellen pour de simples caméos, mais pour ancrer les X-Men au cœur de la saga Doomsday. La bataille pour l’avenir de la Terre n’inclura pas seulement les Avengers, mais aussi les derniers héros mutants, dos au mur. La fusion tant attendue est enfin là, et elle s’annonce aussi épique que tragique.

