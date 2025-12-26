Adieu les blagues : comment Avengers: Doomsday redonne à Thor sa grandeur perdue !

C’est fini les gags vaseux et les kilos en trop ! Le teaser d’Avengers: Doomsday opère un virage radical pour Thor. C’est terminé la parodie, place au drame shakespearien.

On y découvre un fils d’Odin désespéré. Mais pourquoi ? Eh bien, il faut dire que les frères Russo Brothers semblent avoir tiré les leçons de Love and Thunder pour revenir à l’essence du personnage : un dieu brisé, mais royal. Sa grandeur perdue serait-elle enfin de retour ?

Thor revient dans Avengers: Doomsday !

Après Captain America, c’est au tour de Thor de briller de nouveau dans Avengers : Doomsday. Et on y voit le personnage en pleine tourmente. Les spectateurs redécouvrent un Odinson sombre, implorant son défunt père Odin.

Son objectif ? Retrouver sa fille adoptive, Love. L’humour qui a parfois défini le personnage a disparu. On voit de nouveau une gravité royale et une douleur palpable sur le visage de Thor depuis Endgame. Et honnêtement, ce ton sérieux est une bouffée d’air frais. D’autant plus que c’est un signal fort : les frères Russo semblent déterminés à redonner à Thor la stature épique qui lui a si bien réussi dans Infinity War.

Pourquoi ce ton soudainement sérieux ?

Le parcours de Thor au cinéma ressemble à une quête d’identité. Et elle n’a jamais tout à fait abouti. Les deux premiers opus étaient confus (merci, Kenneth Branagh) ou trop déjantés vu le travail de Taika Waititi (Ragnarok puis Love and Thunder). Bref, le ton n’a cessé d’osciller.

The second teaser for 'AVENGERS: DOOMSDAY' featuring Thor has leaked in English. pic.twitter.com/BAUpbzuGK0 — Nerd Talks (@NerdTalksShow) December 25, 2025

Les arcs narratifs puissants ont été noyés sous un déluge de gags parfois malvenus. Le résultat ? Un personnage dont la profondeur a souvent été sacrifiée sur l’autel de la punchline. Seul Avengers : Infinity War avait magistralement équilibré l’humour et la tragédie, offrant à Chris Hemsworth son rôle le plus poignant : celui d’un roi brisé mais résolu.

Qu’est-ce que le teaser de Thor dans Avengers: Doomsday annonce ?

Joe et Anthony Russo, assistés du scénariste Christopher Markus (rejoint par Michael Waldron), reprennent les commandes. Leur atout majeur ? Ils ont déjà prouvé, avec Infinity War, qu’ils comprenaient la dualité du personnage.

La prière dévoilée dans le teaser en est la preuve flagrante : « Je ne suis pas digne de la vie, mais je te supplie de laisser le fil s’allonger. Pas pour le tonnerre, pas pour la guerre… Laisse-moi rester assez longtemps pour revoir ma Love. » Cette vulnérabilité et cette noblesse retrouvées sont un immense soulagement pour les fans.

Un teaser prometteur ?

Le fait que le teaser de Thor dans Avengers: Doomsday dure une minute, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Le défi reste colossal. Doomsday aligne un casting monstre (Captain America, Doctor Doom, les X-Men…). Y aura-t-il assez de temps d’écran pour explorer pleinement la quête paternelle de Thor et sa confrontation avec le terrifiant Docteur Fatalis ? La promesse d’un teaser centré sur ce dernier laisse espérer des éclaircissements. Mais l’essentiel est là : le cap est corrigé.

Mais désormais, Thor n’est plus comique mais prêt à affronter l’apocalypse avec le sérieux et le cœur qui font les grands héros. Et qui sait, peut-être versera-t-on une larme lors de ses retrouvailles avec un certain frère espiègle… Prochaine étape : le regard perçant de Doom. Le compte à rebours continue.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn