Avengers Doomsday : ces détails oubliés de la phase 5 du MCU qui vont compter

Alors que les projecteurs se braquent sur le Docteur Fatalis et l’armada de héros, certains détails oubliés de la Phase 5 pourraient bien détenir les clés d’Avengers: Doomsday et du MCU.

Qui se souvient que Monica Rambeau a réveillé un méchant bien dangereux à la fin des Marvels ? Ou que le post-générique de Les Quatre Fantastiques : Premiers pas a offert une rencontre aussi silencieuse qu’inquiétante entre le Docteur Fatalis et le jeune Franklin Richards ? Sans oublier cet étrange vaisseau arborant un « 4 » géant qui a fait son entrée dans le ciel des Thunderbolts… Autant de petits clins d’œil qui, loin d’être anodins, tissent la toile de fond de la plus grande menace que le MCU n’ait jamais connue. Accrochez-vous, le passé peut expliquer le futur.

Plongée dans le grand bain !

Alors que « Avengers: Doomsday » approche, nombreux sont ceux qui pourraient se sentir submergés par la complexité du MCU. Pas de panique ! Les séries Disney+ ont subtilement posé les bases de l’affrontement à venir. Voici les éléments clés à connaître pour aborder le film l’esprit léger.

Monica Rambeau, pionnière multiverselle

Qui se doutait que la modeste Monica de « WandaVision » deviendrait une héroïne cosmique ? Après avoir acquis ses pouvoirs lumineux dans la série, la voilà propulsée dans un univers parallèle peuplé de X-Men version années 90. Son périple dans « The Marvels » pourrait s’avérer crucial face à la menace du Docteur Fatalité.

Sam Wilson, un Captain America dans l’âme

Oubliez le bouclier volant : le vrai combat de Sam Wilson dans « The Falcon and the Winter Soldier » fut d’assumer l’héritage de Steve Rogers. Désormais installé comme leader des Avengers, c’est lui qui mènera probablement la danse dans « Doomsday« .

Loki, le faiseur de troubles devenu gardien du Multivers

La série « Loki » a bouleversé l’équilibre du multivers. En tuant He Who Remains, Sylvie a involontairement déclenché l’expansion sauvage des réalités parallèles. Ironie du sort : Loki est devenu le dieu protecteur de ce même multivers qu’il avait contribué à déstabiliser.

Kate Bishop, la nouvelle flèche des Avengers

Derrière l’apparente légèreté de « Hawkeye » se cachait une passation de pouvoir essentielle. Kate Bishop, désormais nouvelle Hawkeye, incarne cette jeune génération prête à en découdre. Son association avec Ms Marvel pourrait donner naissance à une équipe surprenante.

Ms Marvel, la mutant qui monte qui monte

La joyeuse « Ms Marvel » a introduit un élément capital : Kamala Khan est officiellement la première mutante du MCU. Son projet de former sa propre équipe avec Kate Bishop et Cassie Lang pourrait bien changer la donne face au Docteur Fatalité.

Skaar, le fils surprise de Hulk

Dans « She-Hulk« , on découvre que Bruce Banner a un fils, Skaar. Cette révélation inattendue ajoute une nouvelle dimension au personnage de Hulk et pourrait apporter un renfort inattendu dans la bataille à venir.

Les Young Avengers, une génération en attente

Le MCU a discrètement introduit tous les membres potentiels des Young Avengers : Kate Bishop, Ms Marvel, les jumeaux de Wanda, le petit-fils d’Isaiah Bradley… Leur heure de gloire pourrait sonner plus tôt que prévu.

Nick Fury, le parrain des Skrulls

« Secret Invasion » a montré un Nick Fury profondément impliqué dans la cause skrull. Même si la série a déçu, l’expérience de Fury dans la gestion des crises extraterrestres pourrait s’avérer précieuse.

L’heure des retrouvailles, ce sera pour quand ?

« Avengers: Doomsday » promet donc d’être le point de convergence de toutes ces intrigues. Entre la nouvelle génération de héros, les mutants qui pointent leur nez et les gardiens du multivers, le Docteur Fatalité aura du pain sur la planche. Les pièces sont en place pour un spectacle épique !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn