Le maître de Latvérie débarque : Doom vient-il du même univers que les Quatre Fantastiques ?

Marvel Studios vient de vivre un sacré retournement de situation. Si Jonathan Majors n’a pu interpréter le méchant Kang que pendant un moment, Kevin Feige sort le joker de sa manche. Il s’agit du Dr Doom qu’on reverra dans Avengers : Doomsday… contre les 4 Fantastiques et les autres héros du MCU !

Dans le rôle phare du nouveau méchant de chez Marvel, on a Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis ! C’est fini Iron Man, la boucle est bouclée. Seul hic : les fans râlent. Le lien entre Doom et les 4 Fantastiques devrait être expliqué. Par conséquent, restez avec nous pendant quelques minutes, voici ce qui sera sans doute dans la suite de leurs aventures.

Quel est le lien entre Dr Doom et les Quatre Fantastiques ?

Alors que Les 4 Fantastiques : Premiers Pas cartonne au box-office, on s’attendait à voir les bases de la rivalité légendaire entre Reed Richards et Fatalis. Mais non, à la place de ça, Marvel nous présente Doom dans le mid-crédit du film. C’est sa seule scène comme on vous l’a dit dans l’article : Les scènes post-génériques de Quatre Fantastiques Premiers Pas dévoilent le lien avec Doomsday ?

Est-ce que c’est fait exprès ? 100% oui ! On sait que Dr Doom réapparaîtra donc sur la route des Quatre Fantastiques. Mais pourquoi ? Eh bien, c’est simple: La Latvérie existe sur Terre-828 (son drapeau flotte à l’ONU). De ce fait, le lien entre le super méchant et les super-héros existe bel et bien.

Mais quand la menace concernant l’arrivée de Galactus s’est déclarée, si vous avez bien regardé, le siège de cette nation était vide. Cela laisse donc présager que ce grand personnage préparait quelque chose ? A voir.

La scène post-crédits qui Fait tilt (mais pas trop)

Sans tout spoiler, Doom fait donc une apparition dans l’une des scènes post-gen, quand le petit de Reed Richards et de Sue Storm est tout juste capable de se tenir debout. Mais le plus intriguant, c’est ce qu’on ne voit pas.

La réaction de Sue Storm est coupée au montage. Marvel joue donc complètement la carte du suspens à ce sujet. Mais deux théories circulent dans les couloirs du fandom : soit ce Doom vient de Terre-828 et il connaît lui aussi la valeur des pouvoirs du jeune Franklin Richards. Soit, c’est un Doom qui vient de l’univers des Thunderbolts*.

https://twitter.com/theanchoragent/status/1947038472545657181

Que nous réserve Marvel ?

Pour la suite des films du MCU, Feige doit peut-être jongler avec un Robert Downey Junior peut-être pas hyper motivé pour s’enfermer dans un masque pour 10 ans. Puis, on a un Doom qui risque de faire de l’ombre au personnage de Kang. Sinon, le public commence à râler contre les méchants sous-développés de cet univers.

Le film Les Quatre Fantastiques Premiers Pas pose donc des bases solides pour cette famille Marvel pas comme les autres. Mais on ne sait pas encore comment le personnage de Doom interagira avec eux. Tout repose maintenant sur Avengers: Doomsday. Doom sera-t-il à la hauteur de sa légende ? Ou juste un méchant de transition ? Une chose est sûre : avec RDJ sous le masque, les répliques cinglantes sont garanties.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn