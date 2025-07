Les scènes post-génériques de Quatre Fantastiques Premiers Pas dévoilent le lien avec Doomsday ?

Après des années d’attente, les Quatre Fantastiques Premiers Pas ont enfin droit à leur entrée triomphale dans le MCU. Et devinez quoi ? Ils n’arrivent pas seuls: Galactus est de la partie et … Doomsday ?!

Le film, déjà salué par les critiques, pose les bases de Avengers: Doomsday prévu pour l’année prochaine selon les rumeurs. Mais que s’est-il vraiment passé dans cette première aventure ? Accrochez-vous, on vous explique tout jusqu’aux scènes post-génériques.

Le plan de Reed : déplacer la planète ?!

Face à un problème de taille galactique, il faut une solution à la mesure. Alors Reed sort son idée la plus folle. « Et si on téléportait la Terre ailleurs ? » Un peu comme déménager un appartement, mais avec plus de risques d’explosion.

Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. La Surfeuse d’Argent, piégée depuis un mois, revient et détruit presque tous les téléporteurs. Heureusement, Johnny Storm (Joseph Quinn) a un atout dans sa manche. Il a appris la langue de Shalla-Bal et découvre qu’elle n’est qu’une victime de Galactus. En lui faisant écouter les cris des mondes dévorés, il la convainc donc de changer de camp.

Et maintenant ? Le MCU n’a pas fini d’en baver

Galactus est expédié dans le vide intersidéral avec une Shalla-Bal très énervée, mais comme le dit si bien le film : « Le multivers est vaste. » On le reverra, c’est certain.

En attendant, les Quatre Fantastiques sont prêts à rejoindre la Terre-616 pour Avengers: Doomsday. La scène de milieu de générique commence par une carte-titre « Quatre ans plus tard » et retrouve Sue Storm dans le Baxter Building avec Franklin Richards.

Elle lit à son fils l’histoire de La Chenille très affamée. Mais lorsqu’elle va lui chercher un autre livre, H.E.R.B.I.E. révèle que le préféré de Franklin est L’Origine des espèces de Charles Darwin. Elle préférerait choisir quelque chose d’un peu plus amusant. Quand soudain, elle entend un bruit étrange dans le salon et entre pour découvrir un mystérieux personnage vêtu d’une cape verte, agenouillé devant son fils.

🚨 SPOILER 🚨

Les scènes de mid et post-crédit

Le personnage semble avoir porté la main de Franklin à son visage. Et dans son autre main, on voit le masque argenté du Docteur Fatalis. Oui, c’est bien le Victor Von Doom de Robert Downey Jr. Cependant, ce qu’il veut du plus jeune membre des Quatre Fantastiques reste à voir. Il ne parle pas et son visage n’est pas révélé.

Puis, dans la scène post-crédits, nous voyons l’intro du dessin animé des Quatre Fantastiques dans leurs “Premiers Pas”. Elle comprend des apparitions de méchants conformes aux comics comme Red Ghost, Puppet Master et Diablo, mais il s’agit surtout d’une séquence amusante et sans intérêt.

Avant la lecture de cette séquence, une citation de Jack Kirby est affichée à l’écran. « Si vous regardez mes personnages, vous me trouverez », peut-on lire. « Quel que soit le type de personnage que vous créez ou que vous assumez, un peu de vous-même doit y rester. » La date de naissance du co-créateur des Quatre Fantastiques est ensuite affichée. Cela confirme que la Terre-828 était un hommage à l’artiste légendaire.

