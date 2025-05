Voici les 6 raisons pour lesquelles Avengers: Doomsday et Secret Wars ont été retardés

Les fans de l’univers Marvel ont récemment appris que les films Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars ont été retardés par rapport à leurs dates de sortie initiales.

Avengers : Doomsday, qui devait sortir le 1er mai 2026, est désormais prévu pour le 18 décembre 2026. Quant à Avengers : Secret Wars a été décalé au 17 décembre 2027. Voici les raisons de ces retards.

Plus de temps pour la production

L’une des raisons principales du retard de sortie de Avengers Doomsday et de Secret Wars est la nécessité d’allonger le délai de production. Les films de cette envergure nécessitent un temps considérable pour le tournage et la post-production.

Par exemple, Avengers : Infinity War a eu environ 16 mois pour être finalisé. Et on dit qu’Avengers : Doomsday n’aurait eu qu’un peu plus d’un an pour terminer sa production ? Ce n’est pas possible. Il leur faut 7 mois supplémentaires, pour que le film dispose du temps nécessaire pour être peaufiné. C’est crucial pour un projet de cette ampleur.

Ces changements, bien que décevants pour certains, ne sont pas surprenants compte tenu des défis de production auxquels Marvel Studios est confronté.

Marvel Studios has delayed ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ from May 5 to December 18, 2026‘ and ‘AVENGERS: SECRET WARS’ has also been delayed to December 17, 2027. pic.twitter.com/ngLdxo3En6 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 22, 2025

Éviter les problèmes de CGI

Un autre facteur important est la qualité des effets spéciaux. Marvel a rencontré des difficultés avec l’image de synthèse ces dernières années. De plus, le calendrier de production serré aurait exacerbé ces problèmes.

Avec les nouvelles dates de sortie, Avengers : Doomsday bénéficiera d’une période de post-production plus longue. Cela permettra aux spécialistes des effets visuels de travailler sans pression excessive. Et cela pourrait potentiellement améliorer la qualité visuelle du film, un aspect essentiel pour les productions Marvel.

Décembre : Le mois des blockbusters

Le choix de décembre pour la sortie de ces films n’est pas anodin. Historiquement, plusieurs films à succès, dont Avengers : Infinity War et Avatar, ont été lancés en décembre.

Cela génère des recettes colossales au box-office. En décalant Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars à cette période, Marvel espère capitaliser sur cette tendance et attirer un large public. Cependant, la concurrence sera rude, avec d’autres gros films comme Dune 3 et The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum également prévus pour cette période.

Un mandat de qualité

Le retour de Bob Iger à la tête de Disney a également influencé la décision de retarder Avengers Doomsday et Secret Wars. Sous sa direction, Marvel doit faire de la qualité plutôt que de la quantité.

Ils cherchent donc à éviter les erreurs de la Phase 4. En espaçant les sorties, Marvel peut alors se concentrer sur la qualité de chaque projet, ce qui est bénéfique pour l’ensemble de la franchise.

Éviter les conflits avec Star Wars

Ensuite, un autre aspect stratégique de ces retards est d’éviter un conflit direct avec la franchise Star Wars.

Si Avengers : Doomsday était sorti comme prévu en mai 2026, il aurait été en concurrence avec The Mandalorian et Grogu, prévu pour le 22 mai. En décalant la sortie, Marvel permet à ces deux franchises de coexister sans se nuire mutuellement, ce qui est essentiel pour Disney.

Peaufiner les Scénarios

Enfin, les retards offrent à Marvel plus de temps pour peaufiner les scénarios des deux films. Des rapports ont indiqué que le scénario d’Avengers : Doomsday n’était pas encore finalisé au début du tournage.

Avec le temps supplémentaire, les scénaristes peuvent travailler sur les détails et s’assurer que l’histoire est solide avant le tournage de Avengers : Secret Wars. Cela permettra d’éviter des problèmes de production et d’assurer une meilleure cohérence narrative.

