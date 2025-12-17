Le teaser d’Avengers Doomsday développe ces théories folles sur Steve Rogers !

La fuite d’une première scène d’Avengers : Doomsday a mis le feu aux réseaux sociaux, et pour cause, elle confirme le retour de Steve Rogers. Mais cela ajoute aussi une sacrée pépite à sa timeline.

Et si le Captain America du passé avait fondé une famille ? Le teaser relance toutes les théories les plus folles sur son héritage secret. Préparez-vous, les implications pour le MCU pourraient être… monumentales. L’analyse commence !

Avengers : Doomsday – Le grand retour de Captain America (et un bébé surprise !)

Une scène du teaser du futur Avengers : Doomsday a fuité en ligne aujourd’hui, et elle confirme enfin l’un des secrets les moins bien gardés d’Hollywood. Steve Rogers, incarné par Chris Evans, fait officiellement son retour dans le MCU. Et il ne sera pas là pour faire de la figuration : le porteur du bouclier sera l’un des personnages principaux du film, aux côtés du Docteur Fatalis (Robert Downey Jr.) et de Thor (Chris Hemsworth). Une nouvelle qui réjouira les fans, même si elle était attendue depuis que Marvel a décidé de s’éloigner de The Kang Dynasty.

La révélation qui change tout : Steve et Peggy ont eu un enfant

Mais la vraie surprise de cette fuite ne se limite pas au retour de l’icône. La scène révèle un détail bien plus intime et capital : Steve Rogers et Peggy Carter ont eu un enfant ensemble. Ce bébé est né dans la timeline alternative créée lorsque Steve est resté dans le passé à la fin d’Avengers : Endgame pour rendre les Pierres d’Infinité et vivre enfin sa vie avec l’amour de sa vie. Une révélation qui ajoute une dimension émotionnelle profonde à son héritage.

Can confirm after watching Avatar Fire And Ash that this teaser trailer is legit and not AI .

Steve Rogers will in fact be returning in Avengers: Doomsday pic.twitter.com/SShN9xsqll — hmmm… (@BigLippedCOON1) December 17, 2025

Un héritage encombrant (et plein de possibilités)

Le concept d’un enfant Rogers n’est pas nouveau dans les comics, où plusieurs versions existent (comme Ian Rogers/Nomad). Mais dans le MCU, ce nourrisson anonyme ouvre un champ des possibles immense pour l’avenir de la franchise. Alors que l’on sait déjà que le fils de T’Challa prendra la suite de la Panthère Noire et que Love, la fille adoptive de Thor, devrait revenir, Marvel semble vouloir explorer l’héritage direct des héros fondateurs, et pas seulement celui de leurs protégés.

Le futur des Avengers dans Doomsday passe-t-il par leurs enfants ?

Cette introduction pose une question fascinante : le studio prépare-t-il le terrain pour une nouvelle génération d’Avengers… littéralement ? Alors que des équipes comme les Champions ou les Thunderbolts* (les Nouveaux Avengers) sont pressenties pour porter le flambeau après Secret Wars, les enfants biologiques des héros originaux pourraient offrir une autre voie narrative. Marvel garde ainsi toutes ses options ouvertes pour renouveler sa saga phare avec un lien émotionnel fort et immédiat.

Une fuite qui fait déjà le buzz

Si cette fuite ne dévoile pas l’intrigue du film, elle lance d’ores et déjà les spéculations à plein régime. L’existence de cet enfant aura-t-elle des conséquences sur la mission de Steve dans Doomsday ? Deviendra-t-il un héros à son tour ? Une chose est sûre : le retour de Captain America s’accompagne d’un bagage sentimental inattendu, promettant de mêler enjeux cosmiques et drames familiaux dans ce qui s’annonce comme un blockbuster aussi épique que poignant. L’attente pour la bande-annonce officielle vient de passer à un niveau critique.

