« Il fallait qu’on en revienne à ça » : le sens du retour de Captain America dans Avengers: Doomsday

Ce n’était pas une blague, le retour de Captain America dans Avengers: Doomsday est confirmé par les frères Russo, et c’est un véritable uppercut narratif ! Après des années d’absence, Steve Rogers reprend le bouclier sur un ton qui sonne comme une évidence : « Il fallait qu’on en revienne à ça ».

Mais à quoi ça rime au juste ? Est-ce qu’il sera toujours le héros au grand cœur qu’on a connu?… Plongeons dans cette résurgence qui secoue l’univers Marvel et redonne du piquant à la saga !

Le come-back de Captain America : simple coup marketing ou nécessité narrative ?

Le secret le plus mal gardé d’Hollywood est enfin officiel ! Le premier teaser d’Avengers : Doomsday a débarqué en ligne récemment. Mais tout le monde croyait qu’il s’agissait d’un montage fait par IA. Mais Marvel confirme ce que les rumeurs chuchotaient depuis des semaines : Chris Evans reprend le bouclier.

Steve Rogers, vieilli et apparemment père de famille, est de retour. Mais pourquoi rompre une fin si parfaite dans Endgame ? Les frères Russo, sur Instagram, ont livré la raison pour laquelle ils l’ont ressuscité en disant que : « Le personnage qui a changé nos vies. L’histoire qui nous a tous réunis ici. Il fallait qu’on en revienne à ça… » C’est donc un retour présenté presque comme une évidence.

Ce teaser et trois autres en route : quelle est la stratégie de Marvel Studios?

Le mini-film centré sur Cap n’est que le premier acte d’une campagne de séduction en plusieurs volets. On a vu récemment que Thor revient également à la charge en plus sérieux. Puis, il y aura un autre teaser dédié à Docteur Fatalis (Robert Downey Jr.), et enfin une bande-annonce traditionnelle. Cette approche fragmentée est donc censé créer un puzzle narratif excitant.

Doctor Doom Vise Les Enfants de Thor et Captain America dans Avengers Doomsday



Dans Avengers Doomsday, Doom (Robert Downey Jr.) ne cible pas vraiment les Avengers… il vise leurs enfants. Les trailers insistent lourdement : Thor (Chris Hemsworth) #AvengersDoomsday #Avengers pic.twitter.com/Gf6zcXbLcM — LudoVerse_off | 🧐 Expert The Boys et Invincible (@LudoVerse_off) December 24, 2025

Mais vu que Fatalis s’intéresse à Franklin Richards et on voit l’apparition d’un jeune Rogers dans le viseur, les enfants de héros sont-ils la nouvelle clé de voûte de l’univers Marvel ? C’est une question qui fait débat parmi les fans.

Doomsday, le tout pour le tout d’un MCU en quête de renaissance ?

Prévu pour le 18 décembre 2026, Doomsday sent clairement le coup de poker. Après des résultats en dents de scie, le MCU mise tout sur un événement fusionnant les époques. Le retour des « big guns » originaux (Evans, Hemsworth, Downey Jr.) côtoiera l’arrivée massive des X-Men, avec les légendaires Patrick Stewart et Ian McKellen, ainsi que les nouveaux visages des Fantastiques et des Thunderbolts. L’objectif est transparent : recréer la magie et l’ampleur des Avengers fondateurs. Ce film est présenté comme le « Hail Mary », la passe de la dernière chance d’une franchise qui doit absolument renouer avec son public.

Et maintenant, on regarde vers quel horizon ?

La route vers Doomsday passera d’abord par le retour de votre voisinage friendly. Spider-Man : Brand New Day, dont le trailer a aussi fuité (décidément !), arrive le 31 juillet 2026. Il pose les bases d’un nouvel arc pour Peter Parker, dans ce qui semble être une période charnière pour l’ensemble de l’univers cinématographique. Une chose est sûre : avec ces retours légendaires et ces intrigues familiales à haut risque, Marvel mise sur un mélange de nostalgie puissante et de nouveaux enjeux poignants. Le compte à rebours est lancé : l’équipe pourra-t-elle se reformer à temps pour éviter le… jour du jugement ?

