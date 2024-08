UFC : Comment regarder Sandhagen vs. Nurmagomedov gratuitement ?

Choc des titans à l'UFC : Cory Sandhagen affronte Umar Nurmagomedov le 3 août à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi. Expérience contre fougue, technique contre puissance : un combat explosif aux enjeux majeurs pour la division poids coq. Découvrez comment regarder Sandhagen vs. Nurmagomedov gratuitement

La soirée du 03 août, c'est un combat jusqu'à l'épuisement qui attend Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov. L'enjeu est colossal. Une victoire pourrait propulser l'un de ces hommes vers un combat pour le titre. La pression est palpable, presque suffocante. Qui saura garder son sang-froid quand la cage se refermera ? Suivez le guide pour regarder UFC Sandhagen vs. Nurmagomedov gratuitement.

Comment regarder Sandhagen vs. Nurmagomedov gratuitement Tous les regards seront fixés sur l'Etihad Arena d'Abu Dhabi ce samedi 03 août pour le duel d'anthologie entre Sandhagen vs. Nurmagomedov. Le must ? Les fans de combat libre pourront suivre l'intégralité de cette soirée immanquable sur MatchTV sans débourser le moindre centime. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Sandhagen vs. Nurmagomedov : un duel hors norme à Abu Dhabi

Le 3 août prochain, l'octogone de l'Etihad Arena d'Abu Dhabi va s'enflammer

lors d'un face-à-face entre deux prétendants hors du commun de la division des poids coqs de l'UFC.

Dans le coin bleu, Cory Sandhagen, le vétéran américain au style imprévisible. Ses coups de pied chirurgicaux ont déjà fait vaciller plus d'un adversaire. Rapide comme l'éclair, technique comme un maître d'échecs, Sandhagen est un puzzle que peu ont réussi à résoudre dans l'octogone. De l'autre, se présente la nouvelle terreur russe Umar Nurmagomedov.

Sandhagen, 31 ans, est l'artiste martial par excellence. Avec un palmarès de 14 victoires pour 3 défaites, il n'est pas là pour faire de la figuration. Ses coups de pied ? Une véritable symphonie de destruction. Demandez à Frankie Edgar, qui a goûté à un knee volant dont il se souvient encore. Mais attention, Sandhagen n'est pas qu'un frappeur. Au sol, il se défend comme un beau diable et peut vous endormir avec ses soumissions. Son talon d'Achille ? Parfois, il joue trop avec le feu en stand-up face à des grapplers d'élite.

Face à lui, Umar Nurmagomedov est un rouleau compresseur, taillé dans le même moule que son cousin Khabib. Son grappling ? Une machine à broyer les rêves et les os. Sa frappe ? En constante amélioration. À 28 ans, il a déjà l'aura d'un futur champion.

La clé du combat ? La lutte. Si Sandhagen veut l'emporter, il va devoir danser comme Muhammad Ali et piquer comme une guêpe. Un takedown de Nurmagomedov, et ça pourrait vite tourner au cauchemar pour l'Américain. Mais ne sous-estimez pas le « Sandman ». Il a plus d'un tour dans son sac et pourrait bien surprendre le prodige russe.

Qui l'emportera ? La créativité débridée ou la domination méthodique ? Impossible à prédire, et c'est ce qui rend ce combat si excitant.

Sandhagen vs Nurmagomedov – Le combat de l'année à portée de clic

Attention, amateurs de MMA ! Le 3 août, c'est le grand soir !

Imaginez : Cory Sandhagen, le « Sandman » américain, face à Umar Nurmagomedov, le grizzly russe. Un choc des titans à ne pas manquer, diffusé en direct et gratuitement sur MatchTV. Et la cerise sur le gâteau ? Des commentaires en français pour vous faire vibrer comme si vous étiez au bord de l'octogone !

MatchTV, c'est LA chaîne qui va vous en mettre plein les yeux avec son image HD et ses analyses qui décoiffent. Mais voilà, petit hic : MatchTV n'est pas accessible en France. Mais pas de panique ! Nous avons la solution plus vous : un bon VPN. Cette solution vous ouvre les portes d'un monde virtuel sans limite.

Quel VPN choisir pour regarder Sandhagen vs. Nurmagomedov gratuitement ?

Si vous voulez être aux premières loges pour ce choc épique entre Sandhagen et Nurmagomedov, NordVPN est votre meilleur allié ! Imaginez-vous confortablement installé dans votre canapé, une bière fraîche à la main, prêt à vivre chaque round comme si vous étiez au bord de l'octogone.

Avec le VPN panaméen, c'est un jeu d'enfant d'accéder à MatchTV et de profiter du stream en HD, sans aucune restriction géographique. Fini les frustrations des vidéos qui bugguent ou des commentaires dans une langue incompréhensible ! NordVPN, c'est la garantie d'une connexion ultra-rapide et sécurisée, idéale pour ne pas en perdre une miette.

Alors, pourquoi se priver ? En quelques clics, vous voilà téléporté virtuellement en Russie pour vibrer aux coups et aux soumissions. Ne laissez pas passer cette chance de vivre un moment d'anthologie du MMA.

Avec NordVPN, vous êtes aux premières loges pour le combat de l'année, comme si vous y étiez !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Découvrez la carte complète de l'événement :

Matchs Principaux :

Cory Sandhagen vs. Umar Nurmagomedov (Poids coq)

Vicente Luque vs. Nick Diaz (Poids welter)

Marlon Vera vs. Deiveson Figueiredo (Poids coq)

Tony Ferguson vs. Michael Chiesa (Poids léger)

Mackenzie Dern vs. Loopy Godínez (Poids paille féminin)

Joel Alvarez vs. Elves Brener (Poids léger)

Matchs Préliminaires :

Alonzo Menifield vs. Azamat Murzakanov (Poids mi-lourd)

Chris Gutierrez vs. Javid Basharat (Poids coq)

Jai Herbert vs. Rolando Bedoya (Poids léger)

Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Guram Kutateladze (Poids léger)

Shamil Gaziev vs. Don'Tale Mayes (Poids lourd)

Sedriques Dumas vs. Denis Tiuliulin (Poids moyen)

Mohammad Yahya vs. Kauê Fernandes (Poids plume)

Azat Maksum vs. CJ Vergara (Poids mouche)

Viktoriia Dudakova vs. Sam Hughes (Poids paille féminin)

Quand aura lieu le duel entre Sandhagen vs. Nurmagomedov ?

Les matchs préliminaires débuteront le Samedi 3 Août 2024 à partir de 18 h et la carte principale à 21 h.

