UFC : Comment regarder Moicano vs Saint Denis gratuitement ?

Les lumières sont allumées, l’arène rugit ! L’UFC Paris s’apprête à nous offrir un duel d’une intensité rare. Le destin de deux carrières se joue ce soir. Moicano, le technicien, et Saint-Denis, l’outsider, s’affrontent dans un combat qui promet d’être explosif. Chaque coup, chaque esquive pourrait sceller leur sort. Suivez le guide pour regarder UFC Moicano vs Saint Denis gratuitement.

UFC 307 arrive à grands pas. Les fans de MMA du monde entier se préparent à assister à un spectacle exceptionnel. Moicano arrive armé de sa technique et de sa capacité à lire ses adversaires. Son style est précis, efficace, et redoutable. L’imprévisibilité de Saint-Denis pourrait bien bouleverser les pronostics. Face à la puissance brute de ce combattant, Moicano devra être vigilant à chaque instant.

Ce combat est plus qu’une confrontation physique ; c’est une rencontre entre deux visions du combat, deux approches radicalement différentes et un seul vainqueur potentiel.

Comment regarder Moicano vs Saint Denis gratuitement ? Moicano, le gladiateur brésilien, connu pour ses frappes mortelles et sa stratégie implacable, se tiendra face à Saint-Denis, le combattant imprévisible et explosif qui n’a rien à perdre et tout à gagner. Pour ne rien manquer de cet affrontement, Canal Goat est le passage obligé. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

La France contre le Brésil : un combat de titans pour l’UFC Paris

L’UFC Paris ne sera pas qu’un événement sportif ; ce sera un point de bascule pour la carrière de Saint Denis et de Moicano. Pour Saint Denis, une victoire représenterait un pas de plus vers la consécration. Et que dire du symbole : un succès à domicile, devant un public acquis à sa cause, pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Devant son public, il n’a qu’un seul objectif : la victoire.

Le « God of War » a travaillé sans relâche pour ce moment. Ses entraînements intenses, son dévouement et sa volonté de fer ont forgé un athlète prêt à affronter les plus grands. Et Moicano ? Il n’a pas dit son dernier mot.

Pour lui, l’équation est simple : tout ou rien. À 35 ans, il sait que le temps joue contre lui. Avec des années de compétition derrière lui et une multitude de combats marquants, il aborde l’UFC Paris avec une mission claire : décrocher une ultime chance de titre. Chaque combat est une brique posée vers ce but ultime. Et affronter Saint Denis en France, c’est une épreuve de plus dans cette quête. Ce n’est pas juste un combat ; c’est une question de survie, un défi personnel qu’il se doit de relever pour ne pas voir ses rêves de titre s’évaporer.

Sur le papier, ce duel semble incroyablement équilibré. Tous deux mesurent environ 1m80 et affichent des envergures presque identiques. Toutefois, Moicano et Saint Denis possèdent chacun un style distinct. Le Brésilien, technique et stratégique, est capable de s’adapter à n’importe quelle situation. Sa polyvalence est sa plus grande force. À l’inverse, Saint Denis mise sur une pression constante, un rythme effréné et une agressivité qui étouffe ses adversaires. Le Français est prêt à entrer dans la tempête, à subir pour mieux riposter.

Programme de l’évènement

Ce que promet l’UFC Paris 2024, ce n’est pas seulement un combat entre deux hommes, mais une véritable fête du MMA français. Avec des athlètes comme Nassourdine Imavov et Oumar Sy également sur la carte, c’est une soirée entière dédiée à la montée en puissance des combattants tricolores. Voici la carte complète de l’événement :

Carte principale :

Renato Moicano vs. Benoît Saint Denis – Lightweight

Nassourdine Imavov vs. Brendan Allen – Middleweight

William Gomis vs. Joanderson Brito – Featherweight

Kevin Jousset vs. Bryan Battle – Welterweight

Morgan Charrière vs. Gabriel Miranda – Featherweight

Carte préliminaire :

Fares Ziam vs. Matt Frevola – Lightweight

Ion Cutelaba vs. Ivan Erslan – Light Heavyweight

Germaine de Randamie vs. Nora Cornolle – Bantamweight

Oumar Sy vs. Da Woon Jung – Light Heavyweight

Daria Zheleznyakova vs. Ailin Perez – Bantamweight

Daniel Barez vs. Victor Altamirano – Flyweight

Taylor Lapilus vs. Felipe Lima – Bantamweight

Ludovit Klein vs. Nikolas Motta – Lightweight

Bolaji Oki vs. Chris Duncan – Lightweight

Canal Goat : Votre pass VIP pour l’UFC Paris, en direct et gratuitement

L’heure approche, l’UFC Paris se profile comme un événement que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. D’un côté, Moicano, le combattant brésilien dont les compétences en striking et la stratégie éprouvée en font une force de la nature. De l’autre, Saint-Denis, l’athlète au style brut et imprévisible, prêt à tout pour renverser son adversaire et saisir la victoire.

Alors, comment être sûr de ne rien rater de cette bataille titanesque ? La réponse se trouve sur Canal Goat, la chaîne YouTube brésilienne qui fait parler d’elle aux quatre coins du globe. Plus qu’une simple diffusion, elle vous offre une expérience immersive. Vous êtes propulsé au bord du ring, chaque coup résonnant jusque dans vos veines, chaque moment de tension palpable. C’est ça, l’essence de Canal Goat : vous êtes au cœur de l’action, là où ça se passe.

Mais Canal Goat ne se contente pas de retransmettre le combat. La chaîne vous plonge littéralement dans l’arène avec une qualité d’image et de son qui vous fera oublier votre propre salon. Et pour les francophones, la cerise sur le gâteau : des commentaires en français qui capturent chaque détail, chaque retournement de situation avec une passion débordante. Bref, c’est l’assurance de vivre UFC Paris comme jamais.

Bien sûr, il y a un hic. Canal Goat, avec tout son charme, reste une exclusivité brésilienne. En dehors des frontières, l’accès devient une course d’obstacles. Mais ne vous inquiétez pas, chaque problème a sa solution. C’est ici que le VPN comme NordVPN entre en jeu.

En quelques clics, connectez-vous à un serveur au Brésil et débloquez Canal Goat comme si vous étiez sur place. Plus besoin de rêver, vous y êtes.

Regarder UFC Moicano vs Saint Denis gratuitement : FAQ

Où se déroule l’UFC Paris ?

L’UFC Paris aura lieu à l’Accor Arena, situé à Paris, en France.

L’événement se déroulera le samedi 28 septembre 2024. La carte principale débutera à 21h00 et la carte secondaire à 18h00.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.