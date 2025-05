UFC Fight Night: : Comment regarder Sandhagen vs. Figueiredo gratuitement ?

Trop frêle, trop vieux, trop juste pour la catégorie. Voilà ce que les sceptiques disent sur Deiveson Figueiredo depuis son passage en bantamweight. Mais le Brésilien ne veut rien savoir. Ce 3 mai, il débarque dans l’Octogone avec une mission : faire taire tout le monde. Face à lui ? Cory Sandhagen, un sniper technique, mais qui sort d’une défaite amère contre Umar Nurmagomedov. Autant dire qu’il n’a pas droit à l’erreur. Découvrez comment regarder UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo gratuitement ? Ce soir, Sandhagen et Figueiredo entrent dans l’octogone pour un affrontement où chaque échange peut basculer en un instant. Stratégie ou instinct ? Peu importe. Seule l’intensité du combat dictera le vainqueur. Pas de détour, pas de seconde chance. Un seul objectif : dominer. Et nous ? On s’installe et on regarde ça gratuitement sur Canal Goat. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l'évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr

Sandhagen vs. Figueiredo : un carnage inévitable, une seule sortie

L’UFC Fight Night… toujours prêt à nous vendre du rêve, mais cette fois, ils ont peut-être trouvé la recette parfaite pour un massacre en bonne et due forme. Sandhagen vs. Figueiredo, c’est l’histoire d’un duel où personne ne ressortira indemne, ni les combattants, ni les fans.

Cory Sandhagen, technicien chirurgical, sniper du bantamweight, est censé être le grand favori. Logique, le challenger fait 1m80, bouge comme une anguille sous Red Bull et a transformé plusieurs adversaires en mannequins d’entraînement inanimés. Sauf que… son dernier combat contre Umar Nurmagomedov a exposé une fissure. Figueiredo l’a vue. Il va s’y engouffrer.

Deiveson Figueiredo, lui, c’est l’animal blessé qu’on aurait tort de sous-estimer. Un ancien double champion flyweight qui a déjà montré qu’il pouvait cogner plus haut et plus fort. Ça a marché… jusqu’à ce que Petr Yan lui rappelle que la catégorie bantamweight, ce n’est pas un jardin d’enfant. Mais un Figueiredo humilié, c’est un Figueiredo dangereux.

Le problème ? La logique voudrait que Sandhagen a l’avantage. le dépèce à coup de footwork et de volume de frappes. 71 % des parieurs le voient l’emporter. Mais la logique en MMA, c’est un concept abstrait. Si Figueiredo lui colle un overhand nucléaire ou lui arrache un bras, plus personne ne parlera de stats.

Ce combat, c’est un cocktail explosif. Sandhagen va-t-il danser autour du Brésilien, l’user, l’étrangler avec son cardio ? Ou est-ce Figueiredo qui va foncer tête baissée, fracasser la mâchoire de l’Américain et repartir avec son scalp ?

Des pronos ? La seule certitude, c’est que ça va cogner. Et vous voulez voir ça en direct, pas en résumé.

Programme complet de l’UFC Fight Night : Sandhagen vs. Figueiredo

Carte principale

Cory Sandhagen (États-Unis) vs. Deiveson Figueiredo (Brésil) : Bantamweight – Main Event

Reinier de Ridder (Pays-Bas) vs. Bo Nickal (États-Unis) : Middleweight

Jeremy Stephens (États-Unis) vs. Mason Jones (Pays de Galles) : Lightweight

Montel Jackson (États-Unis) vs. Daniel Marcos (Pérou) : Bantamweight

Thomas Petersen (États-Unis) vs. Don’Tale Mayes (États-Unis) : Heavyweight

Ryan Loder (États-Unis) vs. Azamat Bekoev (Russie) : Middleweight

Carte préliminaire

Santiago Ponzinibbio (Argentine) vs. Daniel Rodriguez (États-Unis) : Welterweight

Yana Santos (Russie) vs. Miesha Tate (États-Unis) : Women’s Bantamweight

Marina Rodriguez (Brésil) vs. Gillian Robertson (Canada) : Women’s Strawweight

Cameron Smotherman (États-Unis) vs. Serhiy Sidey (Ukraine) : Bantamweight

Junior Tafa (Australie) vs. Tuco Tokkos (Angleterre) : Light Heavyweight

Trevor Peek (États-Unis) vs. JeongYeong Lee (Corée du Sud) : Featherweight

Juliana Miller (États-Unis) vs. Ivana Petrovic (Croatie) : Women’s Flyweight

Canal Goat : là où les coups pleuvent, sans limites

UFC Fight Night hits Des Moines May 3rd at Wells Fargo Arena! Catch Sandhagen vs. Figueiredo, Stephens vs. Jones, and de Ridder vs. Nickal! Who’s your pick? #UFCDesMoines #FightNight pic.twitter.com/wvhl9Zxnqy — Street whisper (@Streetwhisper_) March 14, 2025

L’UFC, ce n’est pas un sport de gentlemen. C’est brut, c’est sauvage, et ce dimanche, Jamahal Hill et Khalil Rountree Jr. entrent en guerre. Hill, l’ancien champion déchu, veut reprendre son trône. Son style ? Une boxe chirurgicale, une précision redoutable… mais une mâchoire qui a déjà montré ses failles. Face à lui, Rountree Jr., l’homme aux kicks ravageurs, capable d’éteindre n’importe qui en un éclair. Son problème ? Un cardio parfois douteux, et une tendance à exploser avant l’heure.

On a tout pour un carnage. Hill va-t-il démontrer qu’il est toujours une menace chez les mi-lourds ? Ou Rountree va-t-il choquer la planète en l’éteignant brutalement ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura des étincelles.

Et nous, on veut voir chaque coup, chaque goutte de sueur, sans payer une fortune pour un pay-per-view. Canal Goat diffuse ce combat en HD, gratuitement et sans coupure.

Qualité limpide, sans lag, sans arnaque

Des ralentis précis pour savourer chaque impact

Des commentateurs en fusion, prêts à hurler avec nous

Petit hic ? Canal Goat est bloqué en France. Mais avec un VPN pour le streaming,, trois clics suffisent pour contourner la restriction et plonger dans l’action.

Hill vs. Rountree Jr., un duel explosif où un seul restera debout. Regardez ce combat du siècle en direct, sans filtre, sans interruption… et sans payer.

Où regarder UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo gratuitement ?

Un carnage en vue. Cory Sandhagen, sniper chirurgical, maître du mouvement, prêt à découper son adversaire coup après coup. En face, Deiveson Figueiredo, un prédateur blessé qui n’a qu’une idée en tête : exploser les compteurs et rappeler à tout le monde qu’il n’est pas venu pour jouer au figurant. Deux styles, deux mentalités, une seule vérité : ça va cogner.

Et manquer ça ? Impensable. Mais voilà, en France, pas de diffusion gratuite. Heureusement, Canal Goat, la chaîne brésilienne, nous offre l’événement sans débourser un centime. Seul problème ? Elle est géobloquée.

C’est là que NordVPN entre en jeu. Un serveur brésilien activé, et BOOM, on se retrouve aux premières loges, avec une qualité HD irréprochable et les commentateurs brésiliens en mode survoltage à chaque frappe encaissée.

Mais l’avantage, c’est aussi la sécurité. Pendant que d’autres se ruent sur des streams bourrés de pubs et de virus, nous, on regarde sans stress, sans risque, sans coup bas. Connexion cryptée, anonymat blindé, pas de tracking… voilà les promesses de ce VPN pour le streaming.

Résultat ? Un accès garanti, un combat explosif et aucun compromis.

Regarder UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo gratuitement – FAQ

À quelle heure commencent les combats en France ?

Carte préliminaire : dimanche 4 mai à 1h du matin

Carte principale : dimanche 4 mai à 4h du matin

Où se déroule l’événement ?

Le combat aura lieu au Wells Fargo Arena, à Des Moines, Iowa.

