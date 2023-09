Le samedi 16 septembre, à Las Vegas, un événement majeur est attendu avec ferveur : le combat du championnat UFC Women en poids mouches entre Alexa Grasso et Valentina « Bullet » Shevchenko. Prévu au « T-Mobile Arena », ce duel s’étendra sur 5 rounds. Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Grasso vs Shevchenko 2 gratuitement.

Suite à une défaite contestée face à Alexa Grasso, Valentina Shevchenko se voit offrir une opportunité immédiate de reconquérir son précieux titre des poids mouches de l’UFC. Cette revanche s’annonce comme une confrontation explosive entre deux combattantes d’élite, promettant ainsi un spectacle époustouflant à ne pas manquer !

Valentina Shevchenko, forte de 23 victoires et seulement 4 défaites, incarne l’excellence athlétique. Face à elle, Alexa Grasso, avec un impressionnant record de 16-3, est une adversaire redoutable.

Découvrez comment regarder UFC Fight Night Grasso vs Shevchenko 2 gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night Grasso vs Shevchenko 2 gratuitement ? Si vous recherchez une expérience sportive palpitante, plongez dans l’excitation de l’UFC en direct sur MatchTV gratuitement. Préparez vous à vivre une expérience sportive mémorable entre Grasso vs Shevchenko. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Grasso vs Shevchenko : la revanche tant attendue

Le 16 septembre, à Las Vegas, préparez-vous à un moment décisif dans l’univers de l’UFC. Grasso (16-3 MMA, 8-3 UFC) se prépare à défendre son titre contre Shevchenko (23-4 MMA, 12-3 UFC). Cette bataille cruciale prendra place à la T-Mobile Arena lors de l’incontournable événement UFC Fight Night. Ne ratez pas cette affiche historique !

Lors de l’UFC 285, la Mexicaine Grasso a créé la surprise en soumettant Shevchenko au quatrième round avec un étranglement. D’ailleurs, cette victoire inattendue a été un choc pour les parieurs. Pour rappel, Grasso a su exploiter une erreur de Shevchenko pour remporter sa cinquième victoire consécutive et ainsi s’emparer du titre des poids mouches de l’UFC.

Il est également à noter qu’elle a marqué l’histoire en devenant la première Mexicaine à décrocher un titre à l’UFC. Elle laisse ainsi une empreinte indélébile dans l’univers de ce sport.

De son côté, la série impressionnante de neuf victoires consécutives de Shevchenko a pris brutalement fin aux mains de Grasso. La championne en titre avait la mainmise sur les cartes de pointage jusqu’au quatrième round, mais malheureusement, elle n’a pas réussi à échapper à la soumission.

« Bullet » avait ébloui avec une remarquable série de sept défenses de titre au cours de son premier règne en tant que championne des poids mouches, asseyant ainsi sa suprématie dans cette catégorie. Après avoir connu sa première défaite depuis 2017, elle est désormais déterminée à se ressaisir et à reconquérir son statut de championne incontestée de l’UFC.

Restez bien aux aguets pour cette confrontation électrisante entre Grasso et Shevchenko. Ces deux guerrières sont prêtes à tout donner pour briller lors de ce combat.

Rivalité explosive : Grasso vs. Shevchenko en direct et gratuit sur les chaînes étrangères

Si vous êtes un véritable passionné de sports de combat et que vous ne souhaitez absolument pas rater l’affrontement Grasso vs Shevchenko en temps réel, dirigez-vous vers la chaîne Match TV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). C’est l’adresse incontournable pour vivre une soirée de combats intenses en direct. Et cerise sur le gâteau, c’est entièrement gratuit !

Match TV est une chaîne de sport de renom en Russie, reconnue pour son accès privilégié à des moments sportifs emblématiques. Vous pourrez y apprécier toute une gamme d’événements sportifs internationaux passionnants, dont le championnat de Formule 1, la Ligue des champions et bien d’autres encore. Une destination de choix pour les passionnés de sport à travers le monde !

Cependant, pour tirer pleinement parti de cette plateforme, il est recommandé de vous équiper d’un bon VPN pour le streaming. En vous connectant à un serveur russe via un VPN fiable, comme NordVPN, vous pourrez contourner les restrictions géographiques.

Vous pourrez accéder intégralement à tous les contenus disponibles sur la chaîne. En outre, vous profiterez d’une connexion sécurisée grâce à des protocoles de sécurité avancés. Plus de barrières géographiques pour vous empêcher de profiter du spectacle !

Regarder UFC Fight Night : Grasso vs. Shevchenko 2 gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Grasso vs. Shevchenko ?

La nuit du combat débutera au T-Mobile Arena, à Las Vegas, États-Unis, le dimanche 17 septembre à 01 h du matin pour les matchs préliminaires et le dimanche 17 septembre à 04 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

A. Grasso (Mexique) vs V. Shevchenko (Kirghizistan) – Poids mouches

K. Holland (États-Unis) vs J. Della Maddalena (Australie) – Poids mi-moyens

R. Rosas Jr. (Mexique) vs T. Mitchell (États-Unis) – Poids coqs

D. Zellhuber (Mexique) vs C. Giagos (États-Unis) – Poids légers

F. Padilla (Mexique) vs K. Nelson (États-Unis) – Poids plumes

Matchs préliminaires :

L. Godinez (Mexique) vs E. Reed (États-Unis) – Poids pailles

R. Kopylov (Russie) vs J. Fremd (États-Unis) – Poids moyens

E. Chairez (Mexique) vs D. Lacerda (Brésil) – Poids mouches

T. Cortez (États-Unis) vs J. Jasudavicius (Canada) – Poids mouches

N. Levy (Israel) vs A. Reyes (États-Unis) – Poids légers

I. Lucindo (Brésil) vs J. Knutsson (Suède) – Poids variable