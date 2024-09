UFC : Comment regarder Burns vs. Brady gratuitement ?

Préparez-vous à une soirée électrique ! Burns vs Brady, c'est le duel que tous les fans attendent. Ces deux bêtes de combat sont affûtées et prêtes à en découdre dans la cage. L'ambiance sera bouillante, les coups vont pleuvoir ! Ce choc pourrait bien chambouler la hiérarchie des welters. Envie de vibrer devant ce spectacle de haut vol ? Découvrez comment regarder UFC Burns vs. Brady gratuitement.

Amateurs de MMA, accrochez vos ceintures ! La nuit du 7 au 8 septembre 2024 s'annonce explosive avec un choc qui va faire trembler l'octogone : Burns vs Brady ! Ces deux bêtes de combat sont prêtes à en découdre et ça promet du lourd dans la cage.

Imaginez l'ambiance surchauffée, la tension palpable… Chaque coup, chaque prise pourrait tout changer. Ces deux titans des welters vont se livrer une guerre sans merci, et croyez-moi, ça va cogner dur !

Vous ne voulez pas rater la rencontre ? Suivez le guide pour regarder UFC Burns vs. Brady gratuitement.

Comment regarder UFC Burns vs. Brady gratuitement ? Ce dimanche 7 septembre, l'attention sera rivée sur l'UFC APEX à Las Vegas, Nevada, pour un duel légendaire entre Burns et Brady. La meilleure nouvelle ? Les fans de MMA pourront suivre cette soirée incontournable en intégralité sur MatchTV, et ce, sans dépenser un sou. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Burns vs. Brady : une nuit de feu à Las Vegas pour un duel explosif !

Le 7 septembre 2024, l'UFC va mettre le feu à Las Vegas avec un choc qui s'annonce explosif : Burns vs Brady !

D'un côté, nous avons le vétéran brésilien Gilbert Burns, un vrai pitbull dans l'octogone. Avec ses 22 victoires, dont 8 par KO et 8 par soumission, il sait comment terminer un combat ! Mais attention, ses dernières défaites ont un peu ébranlé sa cote. Va-t-il nous sortir le combat de sa vie pour prouver qu'il a encore sa place au sommet ?

En face, le jeune loup Sean Brady, l'Américain au parcours quasi parfait. Avec un score de 16-1, ce type est une vraie machine à gagner ! Son grappling ? Une vraie pieuvre qui étouffe ses adversaires. Sa seule défaite ? Contre Belal Muhammad, mais il a rebondi comme un champion en soumettant Gastelum. Autant dire qu'il arrive gonflé à bloc !

Alors, qui va l'emporter ? Burns avec son expérience et ses coups de tonnerre ? Ou Brady avec sa jeunesse et son contrôle au sol de malade ? Ce qui est sûr, ce sera un spectacle incroyable !

Alors, préparez-vous à regarder du grand art, et croyez-nous, vous ne voulez pas rater cet évènement !

Toutes les actions du combat entre Burns et Brady sur les chaînes étrangères

Le combat très attendu entre Gilbert Burns et Sean Brady sera retransmis gratuitement sur la chaîne russe MatchTV. Les amateurs de MMA pourront suivre cet événement en direct avec des commentaires en français, offrant ainsi une expérience immersive et de qualité. MatchTV est reconnue pour l'excellence de ses retransmissions sportives, proposant une couverture complète et des analyses approfondies qui enrichiront votre visionnage.

Il est important de noter que MatchTV n'est pas accessible en France en raison de restrictions géographiques. Pour contourner cette limitation, il sera nécessaire d'utiliser un VPN fiable. Cet outil vous permettra de masquer votre localisation et de débloquer l'accès à la chaîne.

Cette solution vous permettra de vivre pleinement cet événement exceptionnel de l'UFC. Ne manquez pas cette opportunité de voir s'affronter deux des meilleurs combattants de leur catégorie.

Utilisez NordVPN pour regarder Burns vs. Brady gratuitement

Pour profiter pleinement du duel Burns contre Brady sur MatchTV, un VPN est indispensable. NordVPN se démarque comme une excellente option. Avec ses serveurs dans plus de 60 pays, dont la Russie, il vous assure un accès rapide et sûr au contenu, où que vous soyez.

La protection de votre vie privée est garantie grâce à sa politique de non-conservation des données. Ce qui est particulièrement rassurant lorsqu'on utilise un service étranger.

L'atout majeur de NordVPN ? Sa vitesse de connexion remarquable. Vous pourrez ainsi suivre le combat en streaming haute qualité, sans coupures ni ralentissements. Imaginez : chaque coup, chaque prise en parfaite netteté !

Avec NordVPN, vous êtes paré pour une soirée UFC inoubliable. Ne manquez rien de ce choc explosif !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Découvrez la carte complète de l'événement :

Matchs Principaux :

G. Burns (Brésil) vs. S. Brady (États-Unis) – Poids mi-moyens

J. Andrade (Brésil) vs. N. Silva (Brésil) – Poids mouches

S. Garcia (États-Unis) vs. K. Nelson (Canada) – Poids plumes

M. Schnell (États-Unis) vs. A. Costa (Brésil) – Poids mouches

T. Peek (États-Unis) vs. Y. Ashmouz (Israël) – Poids légers

Matchs Préliminaires :

Z. Rong (Chine) vs. C. Padilla (États-Unis) – Poids légers

O. St. Preux (États-Unis) vs. R. Spann (États-Unis) – Poids mi-lourds

V. Demopoulos (États-Unis) vs. J. Amorim (Brésil) – Poids pailles

I. Dulgarian (États-Unis) vs. B. Marotte (États-Unis)- Poids plumes

G. Santos (Brésil) vs. Yizha (Chine) – Poids plumes

A. Petroski (États-Unis) vs. D. Budka (États-Unis) – Poids moyens

A. Lima (Brésil) vs. F. dos Santos (Brésil) – Poids mouches

Quand aura lieu le duel entre Burns vs. Brady ?

Les matchs préliminaires débuteront le samedi 07 septembre 2024 à partir de 22 h et la carte principale le dimanche 08 septembre à 01 h du matin.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.